FOTO: Băile Sărate Jabenița își redeschide porțile

Revenirea în prim-plan a Băilor Sărate de la Jabenița se leagă de numele lui Ioan Țogorean, cel care în luna mai a decis să cumpere ștrandul cu apă sărată de la Jabenița și să-l readucă la viață după o pauză de peste 15 ani.

„Anul trecut, pe 15 august, de Sfânta Marie Mare eram la Mănăstire la Nicula, iar în drum spre casă am venit aici la Jabenița. Când am văzut ce boscheți și ce peisaj dezolant era aici la băile sărate, mi-am zis: cum e posibil ca oamenii să-și bată joc un asemenea loc? Atunci le-am spus celor din jur că vreau să cumpăr acest loc și să-i readic farmecul de odinioară. Am discutat cu proprietarii băilor care erau în America și într-un final am căzut de acord și am cumărat locul”, ne-a declarat Ioan Țogorean.

Pregătiri intense

Zis și făcut, odată cumpărat ștrandul, Ioan Țogorean alături de familie, de cei trei fii, s-a și apucat de treabă pentru a da o față nouă băilor sărate de la Jabenița. Așa se face că în doar trei săptămâni de muncă, rezultatele sunt evidente, astfel că deschiderea băilor sărate de la Jabenița devine certitudine sâmbătă, 13 iulie, începând cu ora 10.

„Timp de trei săptămâni am lucrat non stop pentru a pregăti cum se cuvine redeschiderea ștrandului cu apă sărată. Nimic nu funcționa la momentul când am preluat locația, instalațiile, canalizarea, practic totul a trebuit schimbat și renovat. Am încercat să mărim bazinele, lucru care nu a fost posibil din cauza stâncilor de sare care nu permit mărirea bazinelor. În prezent sunt trei bazine, apa fiind asigurată din izvorul cu apă sărată aflat în imediata apropiere”, a precizat Ioan Țogorean. Viitorul Băilor Sărate Jabenița sunt cât se poate de promițător, având în vedere că noii proprietari doresc să investescă, astfel încât băile sărate de la Jabenița să devină un punct de referință din zonă, cu locuri de cazare, de servit masa, de agrement și de tratament, atât în timpul sezonului estival cât și pe timp de iarnă.

Tarife de intrare

Intrare adulți/zi: 25 de lei (în timpul săptămânii) – 30 de lei (în zilele de weekend/sărbătoare); Intrare copii (5-14 ani): 15 lei (în timpul săptămânii) – 20 de lei (în zilele de weekend/sărbătoare); Taxă de închiriere șezlong: 20 de lei.

Beneficiile unice ale apei sărate și nămolului mineral

Apă sărată de calitate superioară: Tratamente reumatismale și artritice: Apa sărată este ideală pentru ameliorarea durerilor reumatismale și artritice; Sănătatea pielii: Ajută la tratarea afecțiunilor cutanate precum psoriazisul, eczemele și acneea; Stimularea circulației și detoxifierea organismului: Promovează circulația sanguină și ajută la eliminarea toxinelor din organism. Nămol mineral: Proprietăți antiinflamatorii și de detoxifiere: Nămolul mineral are efecte antiinflamatorii și ajută la detoxifierea organismului; Ameliorarea durerilor articulare și musculare: Eficient în reducerea durerilor articulare și musculare; Îmbunătățirea elasticității și sănătății pielii: Contribuie la menținerea elasticității pielii și la îmbunătățirea aspectului acesteia.

Facilități moderne:

Zone de plajă și înot: Spații amenajate pentru relaxare și înot; Spații pentru picnic și relaxare: Zone dedicate pentru picnicuri și relaxare în aer liber; Zona de camping: Spațiu disponibil pentru camping, perfect pentru o escapadă în natură;

