Performanțe noi pentru Tamás Móréh

Campionatul European de Tineret la tir cu arcul, desfășurat la Ploiești, a adus la rampă talentul remarcabil al sportivului Tamás Móréh de la CSM Târgu Mureș, care a concurat în trei probe și s-a declarat extrem de mulțumit de performanțele sale.

„Am obținut un rezultat foarte bun în competiția pe echipe. Am fost foarte aproape de podium! Echipa noastră a învins Anglia, apoi Polonia, astfel că, pornind de pe locul 13, am ajuns în top 4. Din păcate, nu am putut repeta performanțele anterioare și am fost învinși de Turcia, care s-a calificat de pe primul loc, iar în partida pentru medalia de bronz am fost înfrânţi de către Israel”, a declarat Tamás.

Potrivit CSM Târgu Mureș, România a încheiat competiția pe locul patru, marcând cea mai bună clasare a delegației. „În competiția de echipe mixte, deși nu am avut prea multe șanse, am reușit să învingem echipa Angliei. Totuși, ne-am oprit aici”, a continuat Tamás pentru CSM Târgu Mureș.

Într-o zi extrem de caldă și vânturoasă, Tamás Móréh s-a clasat pe locul 25 în calificări. Cu toate acestea, cu o performanță excelentă, a trecut de trei tururi în fazele eliminatorii, învingând cu încredere arcași din Polonia, Spania și Serbia. În cele din urmă, a fost oprit de sportivul turc, câștigătorul calificărilor, în lupta pentru a ajunge în top patru, terminând pe locul 8.

„Sunt destul de mulțumit de rezultate. În proba individuală am pornit de pe locul 25 după o zi de calificări foarte caldă şi cu vânt puternic. Oricum, am încheiat competiția fericit și mă bucur că sunt din nou în ascensiune”, a mai spus acesta.

(D.C.)

Sursa foto: csmtgm.ro