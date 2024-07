Borbély László, lobby pentru Agenda 30 la New York

În perioada 15-18 iulie 2024, a avut loc, la New York, segmentul ministerial al Forumului Politic la Nivel Înalt (HLPF 2024), sub auspiciile Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC). Forumul este principala platformă a organizației internaționale privind dezvoltarea durabilă și are un rol central în urmărirea, respectiv revizuirea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor sustenabilității.

Delegația României, la acest eveniment major, a fost alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și ai Parlamentului României.

Poziția de țară a României a fost susținută în cadrul Adunării generale a statelor membre ale ONU de către secretarul de stat al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, șef al Delegației României, Ionuț-Sorin Banciu, pe 15 iulie, și se referea la faptul că România a făcut importante progrese în privința realizării obiectivelor sustenabilității și s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050, totodată să crească reziliența prin adoptarea unei noi Strategii naționale de adaptare la schimbările climatice. Pe lângă acestea, România sprijină inițiativele de dezvoltare a competențelor: a creat profesia de „expert în dezvoltare durabilă” pentru funcționarii publici, iar până la sfârșitul anului 2026, vor fi formați 2000 de specialiști care să exercite această profesie.

Membrii delegației României au avut întâlniri și au participat la reuniuni bilaterale în marja Forumului HLPF 2024. Pe 16 iulie, consilierul de stat

Borbély László a participat la o întâlnire bilaterală alături de ES Abdulla Nasser Lootah, viceministru pentru competitivitate și schimb de experiență al Guvernului Emiratelor Arabe Unite. Comitetul mixt al României și EAU s-a reunit în luna aprilie a acestui an pentru a conveni aspecte legate de consolidarea cooperării sectoriale bilaterale în diverse domenii, urmând ca România să găzduiască vizita delegației Guvernului EAU, în luna august, la București. La New York, ambele părți au subliniat caracterul intens al acestei cooperări foarte bune între cele două țări, iar ES Abdulla Nasser Lootah a propus pregătirea unui eveniment, în marja HLPF 2025, care să prezinte schimbul de experiență concretizat între cele două guverne.

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a avut o intervenție în cadrul evenimentului special SDG 6 and Water Action, centrat pe Obiectivul de dezvoltare durabilă 6 – ”Apă curată și sanitație”, ce a avut loc pe 16 iulie. Borbély László a prezentat progresele României în acest domeniu, accentuând implicarea țării noastre în acțiuni comune cu țările Balcanilor de Vest.

”Avem o amplă Strategie a Națiunilor Unite pentru apă și canalizare care a fost adoptată în acest an, dar trebuie pusă în aplicare pentru valorificarea eficientă a acestei resurse importante – globale, regionale și locale. Este nevoie de coordonare și parteneriate adevărate, de voință politică și alocarea fondurilor necesare, la nivel internațional”, a subliniat Borbély László în intervenția sa.

Prin prisma procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a avut o intervenție în cadrul unui important eveniment de nivel înalt, intitulat ”Stimularea acțiunilor comune pentru accelerarea implementării ODD-urilor într-o perioadă de criză multiplă”, coorganizat de Slovacia și OCDE, în parteneriat cu alte trei țări și organisme, în marja Forumului, pe 17 iulie, care s-a desfășurat cu participarea secretarului general adjunct al OECD, respectiv miniștri, secretari și consilier de stat din țările membre.

În cadrul intervenției sale, consilierul de stat Borbély László a salutat lansarea Raportului special al OCDE privind contribuția acestei importante entități internaționale la implementarea Agendei 2030. Totodată, a remarcat faptul că documentul lansat prezintă perspective de guvernanță pe termen lung, politici și modalități de finanțare inițiativelor necesare la nivel global care să sprijine eforturile țărilor membre ONU în dezvoltarea lor sustenabilă până în 2030, dar și post 2030.

”În iulie 2020, România a devenit primul stat non-membru al OCDE care a aderat la Recomandarea privind coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. De atunci și până în prezent, am depus eforturi consecvente pentru a ne alinia la mecanismele instituționale și procesele de elaborare a politicilor, menționate în această Recomandare”, a subliniat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă care a făcut referire și la expertiza valoroasă oferită României de către OCDE în cadrul a trei proiecte importante axate pe creșterea coerenței politicilor, a transparenței și a coordonării la nivelul administrației publice centrale, consolidarea capacităților în domeniul administrației, respectiv conectarea planificării politicilor și a bugetării în vederea sprijinirii implementării ODD-urilor.

Un alt eveniment major, în cadrul HLPF 2024, a fost cea de-a 25-a întâlnire a Rețelei OCDE a punctelor focale naționale pentru coerența politicilor publice, găzduită de Misiunea Permanentă a României la New York, în data de 18 iulie. Întâlnirea a arătat că, prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, România a reușit să construiască o strânsă relație de colaborare cu reprezentanții statelor membre ale OCDE pentru implementarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Întâlnirea Punctelor Focale Naționale a fost prezidată de Ileana Luminița Bălălău, director în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, iar principalele obiective ale întâlnirii au fost: abordarea provocărilor de implementare evidențiate în Raportul recent al OCDE privind Coerența Politicilor pentru Dezvoltare Durabilă (PCSD), respectiv explorarea modurilor de extindere a bunelor practici pentru a îndeplini angajamentele internaționale esențiale pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv Pactul pentru Viitor de la Summitul Viitorului ONU și noua Strategie OCDE privind Dezvoltarea Durabilă.

(Redacția)