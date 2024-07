Lansarea cărții „Am fost 36” de Petru Ștefan Runcan, o carte despre experiența militară și despre prietenie

Cea mai nouă creație livrescă- „Am fost 36”, aparținând autorului Petru Ștefan Runcan, a fost prezentată publicului mureșean marți, 30 iulie, începând cu ora 11:00, în cadrul unei lansări de carte organizată în Sala de conferințe a Hotelului Grand din municipiul Târgu Mureș, în prezența scriitorului și a altor personalități de seamă, cadre militare sau oameni ai literelor: scriitorul Pop Tămaș, colonel dr. Mircea Dogaru- istoric, colonel Alexandru Câmpeanu- subprefect al județului Mureș, Tripon Avram- președintele Asociației „Club” Mureș, pr. Dr. Gheorghe Nicolae Șincan și alții…

O retrospectivă a experienței militare

Titlul cărții este sugestiv și arată numărul companionilor cu care autorul a împărtășit experiența școlară la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, instituție care își are originea în municipiul Târgu Mureș. Astfel, cartea poate fi văzută drept un jurnal de memorii adolescentine, cu inserții personale, dar și cu puncte de vedere istorice, documentate, fiind un pastel al trăirilor din liceu. Autorul a mărturisit că în redactarea cărții s-a folosit de mărturiile colegilor săi, motiv pentru care își numește cartea drept un proiect colectiv.

„Cartea este o amintire de suflet pentru mine și camarazii cu care am fost la Liceul militar, așa am și inițiat-o, în colaborare cu ei. Mi-am dorit ca toți cei 36 să participe, dar din păcate o parte din ei au părăsit mult prea devreme viața aceasta, s-au înălțat la Ceruri, dar o mare parte dintre cei care au rămas sunt prinși în carte și au participat și ei cu anumite însemnări, cu anumite memorii, poze, pot să spun că este o carte colectivă. Ideea cărții este aceea de a transmite mai departe celor care sunt în domeniul militar și, mai cu seamă, celor care sunt la Liceul Militar din Alba Iulia, istoria acestei școli, începând cu poziția ei de la Târgu Mureș, unde în momentul de față este Universitatea de Medicină, continuând cu Timișoara, unde în momentul de față este un stabiliment expozițional inaugurat cu ocazia anului cultural Timișoara și, în cele din urmă, cu Alba Iulia, în cele două poziții- în cetate, la poarta 3 și în clădirea actuală care există în continuare. Ce am pus în plus este elementul legat de figura marelui domnitor Mihai Viteazul, căruia noi, în 2018, am încercat să îi conferim o anumită onoare odată cu centenarul Unirii, pentru că el a fost unul dintre cei care a realizat unirea celor trei principate”.

Dincolo de elementul beletristic redat prin inserția subiectivității auctoriale, cartea poate fi considerată drept un adevărat descriptor al istoriei unității de învățământ, o instituție recunoscută la nivel național, putând fi considerată un izvor informațional veridic, după cum arată și scriitorul Pop Tămaș în cadrul discursului său: „Suntem în fața unei cărți care privește istoria Târgu Mureșului și nu numai pentru că, sugestiv, domnia sa și-o intitulează: <<Am fost 36>>. Este istoria unei instituții de învățământ deosebit de importantă pentru Târgu Mureș și pentru generațiile noastre și deosebit de importantă pentru actualitate, este vorba despre o instituție medicală, o școală militară- Liceul <<Mihai Viteazul>>. Liceul merită o carte, s-a mai scris și se scrie și este bine”.

Istoria- povestea de ieri, spusă mâine

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și colonel dr. Mircea Dogaru, care a ținut să ofere auditoriului o definiție conotativă a istoriei, văzută ca o disciplină atemporală, bază a sistemului nostru de valori.

„Lucrarea este muniție a celei mai cumplite arme folosită din totdeauna, se numește: istoria. Istoria are două componente: istoria reală, cea la care nu avem niciodată acces și istoria falsificată, care inventează popoare, inventează dușmănii de secole ș.a.m.d. De ce istoria este cumplită și este folosită ca o armă și de ce este falsificată? Celor cărora le plac studiile istoriilor și religiilor sau filosofia, le amintesc cuvintele lui Confucius: <<Vorbește-mi despre trecut ca să îți povestesc despre viitor>>. Celor cu apetență pentru istorie, le amintesc cuvintele lui Cicero: <<istoria este învățătorul vieții. Cine nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și cunoaște părinții>>. Celor religioși, le aduc aminte de Vechiul testament, ecleziastul care zice: <<tot ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla, tot ce s-a făcut, se va mai face, nimic nu este nou sub soare, numai nouă ni se pare>>”, a arătat acesta.

Cartea, declanșator de amintiri

Alocuțiunea subprefectului județului Mureș, Alexandru Câmpeanu, a constat într-o povestioară desprinsă din timpul începuturilor sale în domeniul militar, declanșată involuntar de invitația autorului de a lua parte la evenimentul cultural.

„<<Am fost 36>> sunt convinsă că se referă la numărul colegilor din Școala militară. E o amintire pe care mi-a trezit-o invitația pe care mi-a transmis-o domnul Runcan legată tot de școala militară, mai exact Școala militară de ofițeri activă a Ministerului de Interne, ulterior Academia de poliție pe care am absolvit-o. Spre deosebire de toate celelalte promoții, noi am fost aproximativ jumătate- 170 pentru că am fost acea generație care în 23 decembrie 1989 ar fi trebuit să se deplaseze la Aeroportul Otopeni pentru a sprijini paza militară împotriva atacurilor teroriștilor. Din păcate, au ajuns alții mult mai tineri decât noi, elevi ai unor Școli de Aplicații din Câmpina, dislocați undeva în zona Băneasa- București, iar 337 dintre ei au fost uciși cu sânge rece. Am fi putut fi eu și colegii mei aceia și pentru faptul că suntem vii, cinstim memoria celor care și-au pierdut viața acolo și îi mulțumesc celui care ne-a salvat nouă viața”, a povestit subprefectul.

Eveniment cultural exahustiv

Dincolo de prezentarea cărții, subiectul-central al evenimentului, autorul a organizat și o expoziție cu tematică istorică aparținând maiorului Dan Pisau, intitulată „Mihai Viteazul în cetate”, fiind constituită din diferite portrete ale personajului istoric. Totodată, la finalul evenimentului, auditoriul a asistat la un moment muzical întreținut de artistul Adrian Sărmășan și la o degustare de prăjituri cu brânză, prilejuită de Ziua Prăjiturii cu brânză.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Alisia BALOGH