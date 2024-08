Cursuri de măiestrie și recitaluri de excepție, în a doua zi a Festivalului Harmonia Cordis

Festivalul Internațional de Chitară Harmonia Cordis se pregătește de ediția cu numărul 19. Prin intermediul Cotidianului Zi de zi puteți afla despre protagoniștii ediției din acest an care va debuta pe 6 august la Palatul Culturii din Târgu Mureș. A doua zi de festival, miercuri 7 august va aduce primele cursuri individuale de măiestrie care vor fi găzduite și în acest an de Universitatea de Arte (10:00-13:00). Tot în cea de a doua zi, tot la Universitatea de Arte (UAT) din Târgu Mureș va fi deschisă începând cu ora 13 o expoziție de chitare clasice de concert, cu doi invitați speciali: Eduardo Alférez (Spania) și Constantin Dumitriu (România).

Eduardo Alférez s-a născut în 1973 în orașul El Ejido, Almería, locul de naștere al lutierului Antonio de Torres. La o vârstă fragedă a început să studieze chitara clasică în Almería, finalizându-și studiile la Conservatorul de Muzică din Granada. Lucrează ca profesor de chitară în diferite școli, în timp ce studiază chitara flamenco pentru cântat, dans și solo. În această perioadă începe să fie interesat de construcția chitarei, vizitând diferite ateliere din Almería și Granada, unde studiază diferitele tipuri de construcție. În 2008 începe să repare chitare și aici are ocazia să învețe detalii de la marii maeștri spanioli. Pentru a defini care va fi conceptul său de instrument, începe să construiască chitare flamenco și clasice în stilul lui Antonio de Torres și Santos Hernández. Mai târziu, este interesat de chitara modernă și începe să construiască chitare double top, unde a reușit să unifice sunetul tradițional cu caracteristicile chitarei moderne.

Născut în 1965 la Focșani, Constantin Dumitriu descoperă chitara în anul 1987 sub îndrumarea profesorului Eduard Pamfil. Acesta îl sfătuiește ca pe lângă ipostaza de interpret să învețe și construcția de instrumente, îndeletnicire care îl va face, peste ani, celebru la nivel internațional. Întrerupând pregătirea de interpret, alege doar meseria de lutier, începându-și ucenicia în cadrul fabricii “Hora” de la Reghin, fiind azi printre cei mai apreciați lutieri de chitare clasice din Europa. Ambițios și perfecționist, Constantin Dumitriu călătoreste în anul 2003 în Suedia pentru a se perfectiona cu Alejandro Van der Horst discipol al celebrului lutier Antonio Marin Montero, care îi schimbă modul de percepție asupra construcției. Instrumentele sale devin din ce în ce mai bune și mai căutate ajungând în posesia unor chitaristi de muzică clasică de prima mărime cum ar fi Marco Tamayo, Costas Cotsiolis, Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu sau István Ferenc Beke.

Începând cu ora 10, la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș va găzdui Concursul Internațional de Chitară Harmonia Cordis: Categoria A.

Finaliștii ediției din acest an sunt Eliot Girardon (Franța), Tamás Nagy (Ungaria), Vincenzo Fiamingo (Italia), Gergely Barta (Ungaria), Tudor Torge (România), Jonas Egholm (Danemarca), Edith Pageaud (Franța) și Ysé Dastugue (Franța).

Începând cu ora 19, pe scena Sălii Mari a Palatului Culturii vor concerta Tomasz Radziszewski (Polonia), Mateusz Kowalski (Polonia), Duo Mateusz Kowalski & Tomasz Radziszewski (Polonia), Nino D’Amico (Italia) și Duo Bandini-Chiacchiaretta(Italia/Argentina).

TOMASZ RADZISZEWSKI (Polonia)

Tomasz Radziszewski și-a început educația muzicală la vârsta de 7 ani, în Polonia, unde s-a născut. Încă de la o vârstă fragedă a fost activ în drumul său artistic, participând la numeroase concursuri, unde a fost premiat de peste 30 de ori, și susținând concerte. Tomasz a absolvit Universitatea de Muzică Frédéric Chopin din Varșovia sub îndrumarea lui Ryszard Bałauszko și Mateusz Kowalski.

Până în prezent a susținut concerte în multe țări europene, printre care Franța, Spania, Italia, Germania, Croația, Finlanda, Estonia, Austria, Bosnia, Olanda și altele. De asemenea, de mai multe ori ca solist cu orchestră (cu ADDA Sinfonica, Sound Factory Orchestra, Polish Art Philharmonic, Corttbus Philharmonic, Zielona Góra Philharmonic, Lublin Philharmonic și AMKL Chamber Orchestra), inclusiv Concierto de Aranjuez de Rodrigo, Concierto Andaluz și Double Portrait Concerto de Marek Pasieczny pentru două chitare cu cea mai mare orchestră care a acompaniat chitarele din istorie până în prezent, în premieră cu Cassie Martin în Polonia, 2023. Tomasz și Cassie au început să cânte în duo împreună și au avut deja un turneu de succes în Polonia. Artistul a publicat patru CD-uri, un album solo – „Guitar Portrait” (2020), două albume în duo cu soprana poloneză Olga Ksenicz, care conțin cântece și arii de Mauro Giuliani (Mauro Giuliani, il Maestro, 2022), Domenico Cimarosa și Stanisław Moniuszko (Znasz-li ten kraj i inne pieśni na głos i gitarę, 2022), iar cel mai nou – „Delicious” (2022) cu Mateusz Kowalski, care prezintă ideea de asociere a muzicii cu vinul. Tomasz este, de asemenea, pasionat de instrumentele istorice și astfel cântă pe chitarele sale Jose Ramirez III din 1979, Salvador Ibanez din 1900 și Jérôme Thibouville Lamy din 1890. Cealaltă profesie a muzicianului este cea de cântăreț de operă. Până în prezent a interpretat rolul principal ca Conte Almaviva în „Il Barbiere di Siviglia” de Rossini, Requiemul lui Mozart ca solist și câteva opere de Stanisław Moniuszko („Karmaniol”, „Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw”, „Loteryja”).

MATEUSZ KOWALSKI (Polonia)

Mateusz Kowalski este unul dintre cei mai remarcabili tineri chitariști – „spectaculos”, potrivit Classical Guitar Magazine. El interpretează repertoriu din Renaștere până în epoca contemporană cu o remarcabilă expertiză, simț al stilului și o mare cultură muzicală. A concertat în săli importante, inclusiv la Musikverein din Viena și la Shanghai Grand Theatre, precum și în orașe precum New York, Los Angeles, Paris, Budapesta și Londra. În 2019 a interpretat popularul Concierto de Aranjuez cu Filarmonica din Varșovia, în capitala Poloniei. A câștigat concursuri prestigioase la Antony (Paris) și Londra (al doilea Concurs Internațional EuroStrings, 2019). În 2019, CD-ul său de debut a fost lansat de CD Accord, cuprinzând lucrări de Bach, Giuliani, Tarrega, Barrios, Piazzolla, Ponce, Assad și Schubert.

În 2021 a înregistrat cel de-al doilea CD al său – Polish Romantic Guitar cu muzică de Bobrowicz, Szczepanowski, Sokołowski și Horecki. Născut în 1995, în Koszalin, a început să învețe chitara la vârsta de șapte ani și a fost învățat în următorii 12 ani de Dariusz Schmidt la Școala de Stat de Muzică Grażyna Bacewicz din Koszalin. Apoi, a finalizat studiile cu Ryszard Bałauszko la Universitatea de Muzică Fryderyk Chopin din Varșovia, primind medalia Magna cum Laude. Și-a perfecționat abilitățile în cadrul a numeroase cursuri de măiestrie sub îndrumarea unor muzicieni remarcabili precum Sergio Assad, Oscar Ghiglia și Alvaro Pierri. În paralel cu cariera de solist, tânărul artist urmează și o carieră didactică, susținând cursuri de măiestrie, inclusiv la festivalurile din Szeged (Ungaria) și Rust (Austria), dar și în Qingdao (China). Din octombrie 2019, predă la alma mater sa din Varșovia. Mateusz Kowalski a primit burse din partea Mareșalului Voievodatului Pomerania de Vest (Premiul Pro Arte), a primarului din Koszalin și a ministrului Culturii și Patrimoniului Național (programul „Tânăra Polonia”). El cântă pe instrumente realizate de lutieri celebri, precum Carl-Hermann Schaeffer, Karl-Heinz Roemmich și Jorge Godoy (Martinez). Mateusz folosește corzi Augustine.

DUO MATEUSZ KOWALSKI & TOMASZ RADZISZEWSKI (Polonia)

Mateusz Kowalski și Tomasz Radziszewski cântă oficial în duo din 2020, când au fost invitați să cânte în cadrul Festivalului Found Sounds, unde au interpretat în premieră mondială compoziții de V. Magnien, E. Mehul, S. Jeziorski și alții, majoritatea scrise în perioada romantică timpurie. Din acel moment, au început să își dezvolte repertoriul și să cânte frecvent la festivaluri din Polonia care au ca temă muzica lui Frederic Chopin. Atât premiere mondiale, cât și câteva compoziții de Chopin sunt înregistrate pe primul CD al duo-ului – „Delicious”, unde, în cooperare cu somelieri profesioniști, muzica este asociată cu vinul. Această idee a devenit realitate încă de la începutul colaborării în duo, care a început mai ales cu discuții despre bucătărie, vin și gătit împreună, înainte ca ei să cânte prima notă în duo. Albumul a fost apreciat călduros de critici și a fost revăzut în „Sześć Strun Świata”, cea mai populară revistă de chitară din Polonia. De la publicare, duo-ul a avut mai multe concerte de promovare în întreaga țară, iar cel mai important de până acum este programat pentru luna decembrie – la Forumul Național de Muzică din Wrocław, una dintre cele mai prestigioase săli din Europa.

Din 2022, duo-ul se concentrează pe interpretarea repertoriului orchestral la două chitare, cum ar fi uverturi la cele mai faimoase opere de Mozart și Rossini, Scheherazade de Rimsky Korsakov și, în cele din urmă, una dintre perlele muzicii clasice pentru chitară – Concierto de Aranjuez, aranjat de Tomasz Radziszewski pentru două chitare. În România, duo-ul va avea un debut internațional.

NINO D’AMICO (Italia)

Nino D’Amico – Chitara de Aur 2021 la Întâlnirea Internațională de Chitară de la Milano ca revelație a anului – a început studiul chitarei clasice cu Marco Caiazza, continuând apoi la Conservatorul de Muzică San Pietro a Majella din Napoli; între timp a urmat seminariile de chitară cu Frédéric Zigante și Antonio Rugolo la Școala Civică din Castellaneta. A obținut în 2019 Diploma Academică de Nivel I cu calificativul maxim și mențiune, îl așteaptă un curs de perfecționare în chitară – cu acordarea unei burse de studiu ca cel mai bun student – la Academia Stefano Strata din Pisa, cu maestrul Aniello Desiderio, pe care îl conduce de asemenea la obținerea titlului final de Master la Conservatorul de Muzică Domenico Cimarosa din Avellino în anul 2022. A urmat și a obținut în 2023 Masterul Anual de Nivel II în în Interpretare Muzicală la Școala de Chitară Clasică de la Conservatorul de Muzică din Avellino, Domenico Cimarosa obținând punctaj maxim, mențiuni și burse, concerte, înregistrări, interviu ca cel mai bun student al Masterului, sub îndrumarea maestrului Lucio Matarazzo. Primește învestirea de Artist EuroStrings pentru anul universitar 2019/2020 și participă la diverse masterclass-uri, printre care cele cu C. Marchione, T. Hoppstock, P. Pegoraro, Z. Dukić, G. Bandini, A. Montesinos, J. Perroy etc. Nino este, de asemenea, câștigătorul a peste patruzeci de concursuri internaționale și europene de chitară, inclusiv cele de la Uppsala, Pleven, Plovdiv, Peja, România, China, Ungaria, Germania și multe altele în Italia.

În 2021, pe lângă faptul că a câștigat finala concursului StrataMaster, a lansat și primul său CD, dedicat în întregime compozitorului și muzicianului Agustín Barrios Mangoré (Agustín Barrios: Works) pentru casa de discuri DotGuitat. În prezent, colaborează cu diverse institute culturale italiene din străinătate și cu un turneu internațional de festivaluri de chitară în calitate de artist, susținând cursuri de măiestrie și participând ca jurat la cele mai renumite concursuri internaționale. În 2022, Nino a primit prestigiosul titlu de Artist D’Addario.

DUO BANDINI-CHIACCHIARETTA (Italia/Argentina)

Duetul Giampaolo Bandini – Cesare Chiacchiaretta este format din chitară și bandoneon. A fost fondat în 2002, cu scopul de a face cunoscută muzica argentiniană prin instrumentele cele mai reprezentative ale țării. Duo-ul după scurt timp a devenit un important punct de referință în cadrul circuitelor internaționale de concerte. Au concertat la cele mai renumite festivaluri și teatre din Mexic, România, China, Polonia, Slovacia, Austria, Germania, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Olanda, Croația, Rusia, Slovenia, Turcia, Republica Cehă și Ungaria. Duo-ul a avut privilegiul de a cânta dublul concert al lui Astor Piazolla “Hommage un Liegi” dirijat de Leo Brouwer în Sala Auditorium Paganini din Parma și pentru Uniunea Muzicală din Turin alături de renumita orchestră din Moscova, dirijată de Pavel Berman.

În 2004 duo-ul a câștigat premiul Cittá di Patti la a 15-a ediție a concursului “Beniamino Joppolo”. În 2005, duo-ul a debutat în prestigiosul Grand Hall a Filarmonicii din Sankt Petersburg. Concertul a avut un mare succes iar duo-ul a fost contractat timp de 2 ani pentru a concerta. Au avut șansa să colaboreze cu artiști renumiți precum Arnoldo Foà, Elio delle Storie Tese, Amanda Sandrelli și cu muzicieni precum Fernando Suarez Paz, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, Massimo Quarta, Enrico Bronzi, Franca Masu, Maria Estela Monti și Enrico Fagone. Primul lor CD, „Hombres de Tango“ a fost vândut în mai mult de 10.000 de exemplare și a fost lăudat de mari critici. Au realizat înregistrări la posturi de radio și programe de televiziune în Italia și în străinătate. Recent, un concert din Bruxelles a fost difuzat în peste 20 de țări. Ca profesori predau în cele mai renumite acedemii, universități și în instituții de învățământ superior.