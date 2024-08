Tradițiile, promovate la Festivalul Văii Gurghiului

Primarii comunelor implicate în organizarea Festivalului Văii Gurghiului pun la cale în aceste zile ultimele detalii pentru buna organizări a ediției cu numărul XVII care va avea loc în perioada 17-18 august pe Platoul Fâncel din comuna Ibănești.

„Suntem un grup unit pe Valea Gurghiului, colegii mei primari sunt cei care mă sprijină în tot ce înseamnă organizarea Festivalului Văii Gurghiului. Indiferent de culoarea politică, când stăm la masă suntem colegi și prieteni și încercăm să facem cât mai bine tot ce ține de organizare Acest festival trebuie să aibă continuitate, nu va fi niciodată vorba de o rutină pentru a pune în valoare tradițiile și obiceiurile de pe această vale. Sunt lucruri frumoase care ne reprezintă și care trebuie să le facem cunoscute atât locuitorilor Văii Gurghiului, locuitorilor județului Mureș, ai întregii țări și chiar celor din afară care ne calcă pragul în aceste zile de sărbătoare pe Valea Gurghiului.

În primul și în primul rând vrem să respectăm tradiția, inclusiv în ce privește partea culinară, respectiv mâncarea tradiționale. Pe lângă acestea va fi vânzarea produselor de artizanat, fiind acceptate la vânzare doar lucruri ce țin de tradiții și port popular. Am încercat ca în acest an puțin să purificăm partea de comerț și nu vom mai accepta tot felul de produse care nu au legătură cu acest festival, exact în ideea de a nu scoate din sfera tradițională acest eveniment.”, a precizat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru și președintele Asociației Comunităților Văii Gurghiului.

Oferta comunei Hodac

La rândul său, primarul Valentin Iacob a subliniat oferta comunei Hodac la cea de a XVII-a ediție a festivalului datinilor și tradițiilor de pe Valea Gurghiului.

„Sunt aproape de la începutul organizări acestui eveniment emblematic pentru Valea Gurghiului. Festivalul a evoluat foarte mult, în special în ce privește calitatea care o oferă atât ansamblurile locale cât și artiștii invitați. În ce privește comuna Hodac, cum o face în fiecare an, și anul acesta va participa cu toate cele trei ansambluri. Este vorba de ansamblurile ”Hodăceana”, ”Moștenitorii Hodacului”, ”Toaca Văii Gurghiului” la care se adaugă și un ansamblu de dansuri moderne ”Trio Gym”. La casa Hodacului, oaspeții vor fi întâmpinați de către membrii ansamblurilor populare cu bucate alese, colac și sare, cu tot ce poate fi mai autentic și mai reprezentativ pentru comuna Hodac. Casa Hodacului este gătită de sărbătoare, femeile din aceste ansambluri s-au îngrijit ca totul să fie curat, au spălat la vâltoare, astfel ca de festival să fie totul curat și frumos. Așteptăm cu drag oaspeții să ne viziteze și să se simtă bine la Casa Hodacului de pe Platoul Fâncel”, a precizat Valentin Iacob.

Când pui suflet ”iese ceva frumos”

Printre veteranii festivalului se numără și Laurențiu Boar, primarul comunei Gurghiu, mereu gătită de sărbătoare cu ocazia Festivalului Văii Gurghiului.

„Acest festival este de o însemnătate deosebită pentru valea noastră a Gurghiului pentru că aici încă se păstrează tradiția așa cum ar trebui să se întâmple în multe alte locuri din țară. Ca în fiecare an ne străduim ca festivalul să iasă cât mai bine. Municim la acest festival, partea de distracție o facem după, când se termină festivalul. Tot personalul primăriei este implicat în organizare la casa alegorică a comunei Gurghiu. Întotdeauna, când pui suflet în ceea ce faci iese ceva frumos. Cel puțin au așa am făcut de 20 de ani de când sunt primar, am făcut totul din suflet și din plăcere pentru oamenii din comuna pe care o reprezint”, a declarat Laurențiu Boar.

Festival etalon

Primarul comunei Ibanesti, Dan Vasile Dumitru, a punctat câteva din etapele de dezvoltare ale festivalului etalon al Văii Gurghiului.

„La început era vorba doar de o serbare câmpenească itinerantă care să se desfășoare într-un an la Ibănești, într-un an la Toaca, în alt an la Gurghiu, pe urmă la Orșova, Solovăstru și tot așa. Dat fiind faptul că nu s-au găsit terenuri propice în fiecare localitate pentru un astfel de eveniment, atunci am descoperit locația aceasta de pe Platoul Fâncel care era o pășune, cu iarba până la râu unde pășteau animalele câteva luni pe an. Am zis să-i dăm o valoare mult mai mare decât aceea de pășune. S-a dovedit o mișcare inspirată, acceptată și de conducerea Consiliului Județean de atunci, doamna Lokod Edita Emoke, care a apreciat această idee de a pune în valoare acest loc pentru un festival. A urmat consolidarea satului alegoric cu căsuțele fiecărei comune în parte prin tot ce ține de infrastructură. Am creat inclusiv asfalt până la intrare în satul alegoric, standuri permanente, utilități publice, apă potabilă, curent electric. An de an acest festival aduce plusvaloare, se pune mult mai bine în evidență ce e specific fiecărei comune, plus că se și antrenează populația să participe. În ce ne privește, sprijinim tinerele talente, să nu uite obiceiurile, să le pună în valoare, să-i facem vizibili, să-i popularizăm, să-i creștem frumos cum se zice. Avem oameni de valoare, îl avem pe Petruț Chirteș din Dulcea, Teazaur Uman Viu, plus alți oameni inimoși care își pun în valoare dragostea pentru tot ce este frumos și tradițioanl în satul românesc”, a spus Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești.

Multiculturalitatea, bogăția Reghinului

Ca de fiecare dată, municipiul Reghin pune în valoare la Festivalul Văii Gurghiului multiculturalitatea, una din bogățiile ”Orașului viorilor”, fiind subliniată și de Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin.

„Reghinul este un oraș multicultural iar noi, ca și administrație locală, ne-am străduit de fiecare dată să promovăm acest lucru și să arătăm că multiculturalitatea aduce foarte multe beneficii unei comunități. A face un schimb oarecum de bune practici între diferite culturi sau naționalități, nu poate decât să ducă la progres. Acest lucru se repetă atât în activitatea de zi cu zi a reghinenilor și se va reflecta și la căsuța pe care noi o vom pregăti pe Platoul Fâncel în cadrul festivalului. Vom prezenta aici o nouă expoziție de fotografie realizată de colegii din cadrul Muzeului Etnografic ”Anton Badea”. De asemenea, am invitat meșteri populari pentru a promova tradițiile și meșteșugurile din zona Reghinului, precum și alte surprize pe care vizitatorii le vor descoperi la momentul oportun. Legat de acest festival, am reușit să ajungem la ediția cu numărul XVII dintr-un motiv foarte evident. Festivalul Văii Gurghiului se diferențiază de alte evenimente prin faptul că a rămas în continuare tradițional. S-a reușit păstrarea tradițiilor astfel încât acest festival să servească exclusiv acestor activități de păstrare și promovare a tradițiilor de pe Valea Gurghiului”, a punctat Dragoș Pui.

Alin ZAHARIE