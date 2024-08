Pe urmele armoniei. Interviu cu Daria Macarie, o tânără pianistă pasionată de muzică și lectură

În cadrul interviului cu Daria Macarie, o tânără talentată aflată în anul III la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, descoperim pasiunea și devotamentul unei studente care își dedică viața artei muzicale. Daria ne vorbește despre cărțile care i-au influențat viața, dragostea pentru pian descoperită încă din copilărie, și momentele importante din parcursul său artistic. De asemenea, tânăra muziciană ne împărtășește gânduri despre inspirația sa muzicală, provocările carierei de artist și planurile sale de viitor, oferind o perspectivă autentică asupra vieții și aspirațiilor unui student la muzică clasică.

Reporter: Spune-ne câteva lucruri despre tine, ce îți place să faci în timpul liber?

Daria Macarie: Mă numesc Macarie Daria Ruxandra, sunt studentă în anul III la Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe-Dima” din Cluj-Napoca, la specializarea pian. În timpul liber îmi place să citesc, să mă plimb prin natură și să vizitez locuri noi.

Rep.: Care e cartea ta preferată și ce recomandări ai pentru tineri?

D.M.: Cartea care m-a marcat profund și e una din preferatele mele este ,,Anna Karenina” de Lev Tolstoi. E o capodoperă! Cred că orice vă pică în mână este de bine, atâta timp cât citiți. Recomand cărți ale clasicilor precum: Dostoievski, Lev Tolstoi, Franz Kafka, Jane Austen, surorile Brontë.

Rep.: Cum ai descoperit pasiunea pentru pian și la ce vârstă ai început să cânți?

D.M.: Mama este bibliotecară la Secția de Artă a Bibliotecii Județene Mureș. Pot să spun că mereu am fost înconjurată de artă, muzică și cărți. Când eram mai mică, mama mă ducea la concerte de muzică clasică și țin minte, de parcă ar fi fost ieri, când am fost la un concert la care s-a cântat ,,Carnavalul animalelor” de Camille Saint-Saens și mi-a plăcut foarte mult. Cred că atunci s-a deschis o portiță care m-a făcut să-mi doresc să studiez muzica. Am început să cânt la pian la vârsta de 7 ani, începând studiul pianului cu Bejan Maria, apoi din clasa a VI-a continuând cu Aved Eva.

Rep.: Care au fost cele mai importante momente din cariera ta?

D.M.: Încă de mică, din clasa a III-a, am fost la concursuri și olimpiade zonale și naționale. Am avut două concerte de absolvire, unul când am terminat gimnaziu, iar celălalt când am terminat liceul. Am fost la masterclass-uri internaționale și naționale, și anume la Academia Sighișoara, în 2019, și la un masterclass de pian și duo pianistic la Oravița, în 2021. În 2022 am participat la un recital la Castelul Teleki din Gornești. În anul 2023 am participat la ediția a doua a festivalului de muzică de cameră ,,Ensemble”, organziat de facultatea la care urmez acum studiile, interpretând primul trio de Shostakovich.

Rep.: Ce compozitor te inspiră cel mai mult și de ce?

D.M.: Am mulți compozitori care îmi plac și îmi mă inspiră în a-mi îndeplini țelul. Încerc să ascult câte puțin din lucrările fiecărui compozitor. Așa am descoperit frumusețea fiecăruia și de ce fiecare are ceva specific și de neegalat. În ultima perioadă am ascultat mult Balada a 2-a de Franz Liszt, și pot spune că are în compoziția ei de toate momente culminante și momente de pace interioară. Mai îmi place Rachmaninov, Brahms, Mahler, Schumann.

Rep.: Ți-ai găsit refugiul sau alinarea în ceea ce faci?

D.M.: Mi se pare că e foarte greu ceea ce face un artist și un interpret. Și nu neg, este un drum greu de parcurs, în care disciplina, autodeterminarea și perseverența nu trebuie să lipsească nicio zi. E nevoie de studiu și muncă zilnic și, pe lângă asta, citirea cărților de specialitate și informarea constantă trebuie să facă parte din viața noastră. De multe ori mă așez la pian, încep să studiez și sunt doar eu cu partitura în față.

Rep.: Ce planuri ai de viitor, spre ce aspiri?

D.M.: Mi-ar plăcea să merg la mai multe masterclass-uri și să particip la câteva concursuri. Îmi place foarte mult muzica de cameră și probabil m-aș axa pe ceva în această direcție, pe lângă dorința mea de a fi profesoară și de a dărui mai departe ceea ce am acumulat și voi mai acumula și în următorii ani de studii.

Rep.: Crezi că tinerii din ziua de astăzi mai sunt interesați de un recital la pian sau de un concert la filarmonică? Cum putem să îi atragem sau să le insuflăm acestora pasiunea pentru muzica clasică?

D.M.: Mulți tineri preferă alt tip de concerte în locul celor de muzică clasică. Poate sunt mai distractive, le oferă mai multă libertate. Tinerii muzicieni din mediul meu sunt foarte ambițioși și dornici de a evolua. Se poate începe cu muzica de film, ceea ce poate fi un bun început. Sunt mulți artiști contemporani care încearcă să atragă publicul larg interpretând muzică de film, dar și muzică clasică. Cred că se poate începe cu asta, ca mai apoi, dacă le place și ar trebui, pot încerca și ceva mai complex, ca un concert la Filarmonică, ascultarea unei simfonii sau a unui concert pentru pian, vioară sau violoncel. Muzica clasică e mult mai greu de digerat, fix de asta nu e pentru oricine. Dar merită fiecare minut investit în ea!

A consemnat Alisia BALOGH