Dumitrița Gliga (PSD), lobby pentru Educație

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, recent, la cea de-a 21-a ediție a Universității de Vară de la Izvoru Mureșului, eveniment în cadrul căruia a abordat tema ”Educație, ca factor de stabilitate”. ”În cadrul dezbaterii „Rolul României ca actor geopolitic regional. Siguranța națională în contextul conflictului de la granițe”, la care am participat ca parlamentar de Mureș și președinte al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, am vorbit despre educație, accesul la informație și tipul de informație primită, și modul în care ne raportăm sau prevenim problemele sociale – aspecte cel puțin la fel de importante pentru siguranta națională și combaterea riscurilor, ca și cele ce țin de partea militară, poliție de frontieră sau de serviciile de informații. Educația de calitate este un factor de stabilitate, cu rol deosebit în construirea unei societăți informate și coezive, capabile să facă față provocărilor externe. O populație educată este mai capabilă să contribuie la securitatea națională și să participe în mod activ la viața democratică, să fie conștientă de drepturile și responsabilitățile pe care le are în contextul național și internațional. Un popor educat este un popor care nu poate fi ușor manipulat”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga.

(Redacția)