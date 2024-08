FOTOREPORTAJ: Festivalul Câmpiei Mureșene la Tăureni

Comuna mureșeană Tăureni a îmbrăcat haine de sărbătoare sâmbătă și duminică, 17-18 august, cu prilejul celei de-a III-a ediții a Festivalului Câmpiei Mureșene, eveniment ce își propune să promoveze valorile și obiceiurile moștenite ale zonei, dedicat tradițiilor specifice câmpiei mureșene. Festivalul a fost organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Primăriei Comunei Tăureni.

Festivitatea de deschidere a festivalului a avut loc duminică, 18 august, în prezența unor oficialități care au subliniat necesitatea cunoașterii și păstrării tradiției populare. Astfel, pe scenă au urcat primarul comunei Tăureni, Ovidiu Oltean, alături de deputatul social-democrat Dumitrița Gliga, care deține și funcția de președinte al PSD Mureș, primarul comunei Iclănzel, Nicolae Banea, primarul comunei Band, Mircea Radu, și primarul comunei Șăulia, Dorel Grigore Vancea.

Eforturi „pentru dezvoltarea câmpiei mureșene”

În scurta sa alocuțiune, deputatul Dumitrița Gliga a vorbit despre importanța promovării valorilor locale, precum și despre eforturile depuse în echipă, pentru dezvoltarea câmpiei mureșene.

„Vorbim de un festival nu doar al comunei Tăureni, ci de un festival al câmpiei mureșene. Mă bucur că sunt alături de noi primari ai unor comune din zona de câmpie, care au demonstrat cu adevărat că se pot face multe lucruri frumoase pentru comunitate. În primul rând, fiind un festival, sunteți aici pentru păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor și a jocurilor noastre populare. I-am admirat pe copiii dumneavoastră și, pe lângă faptul că promovați toate tradițiile specifice câmpiei mureșene, dumneavoastră încurajați acești copii și, în acest context, doresc să felicit și părinții. Felicitări dragi părinți că sunteți alături de copii! Pe de altă parte, vreau să vă spun că e extraordinar de frumos că luptăm împreună pentru păstrarea identității noastre naționale. În același timp este foarte important că facem o echipă foarte frumoasă și unită pentru dezvoltarea câmpiei mureșene”, a transmis deputatul Dumitrița Gliga.

Pledoarie pentru perpetuarea tradițiilor

Momentul culminant al festivității l-a constituit mesajul primarului comunei Tăureni, Ovidiu Oltean.

„Pe câmpia mureșeană avem de toate – avem foarte multe bogății: sare, petrol, gaze, dar avem o problemă cu apa. Iată că în sfârșit, prin implicarea activă și susținută a doamnei deputat, astăzi putem spune că avem un nivel de civilizație mult mai înalt prin faptul că avem apă curentă în fiecare gospodărie. Le mulțumesc colegilor mei primari, care astăzi sunt alături de noi la cea de-a treia ediție a festivalului. Bineînțeles, amintim și efortul susținut al celorlalți colegi care astăzi nu au putut fi prezenți. Doresc ca la următoarele ediții ale festivalului să fim cu toții împreună, să susținem tradițiile și obiceiurile din zona de câmpie și să devenim de la an la an mai competitivi, mai aproape de ceea ce înseamnă tradiție. Haideți să fim uniți, să preluăm tot ce am moștenit de la bunicii și străbunicii noștri și să le ducem la nivel de artă. Vreau să dați dovadă de mult, mult civism, așa cum ați făcut-o de fiecare dată. Iată că suntem pe un platou unde avem o panoramă minunată, ales specială pentru astfel de evenimente. Am încercat să acoperim un paletar cât mai variat de soliști, pentru a putea veni în sprijinul dorințelor dumneavoastră”, a precizat Ovidiu Oltean, primarul comunei Tăureni.

Muzică, joc și voie bună

În cele două zile ale festivalului, eveniment care a fost prezentat de către Codruța Turcu, pe scena din comuna Tăureni au performat Ansamblul de Jocuri din Frata, Diana Tișe, Nelu Sămărtean, Ina Todoran, Aurel Șuteu, Florentina și Petre Giurgi, Gizella Ianko, Ansamblul Ardealul, Anca Marian și Grupul Vocal, Adelina Boita cu Grupul Instrumental, Traian Ilea și Valeria Codorean, Delia Jude, Mihaela și Ciprian Istrate cu Ceterașii și Florin Vos.

Alexandra BORDAȘ, Alex TOTH