RotaKids Maris Târgu Mureș, proiecte frumoase cu și pentru comunitatea mureșeană

Clubul RotaKids Maris, coordonat de Claudia Duicu a luat naștere cu scopul de a aduce împreună copii entuziaști care doresc să contribuie la comunitatea lor prin activități de voluntariat și dezvoltare personală. Clubul a fost înființat la inițiativa clubului sponsor Rotary Club Târgu Mureș Maris în 14 mai 2022 și numără în prezent 19 membri, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Marți, 20 august, am discutat cu Claudia Duicu, coordonatorul clubului târgumureșean pentru a afla despre principiile și speranțele noului board, dar și despre activitățile dedicate comunității locale.

Reporter: Vorbiți-mi despre experiența dumneavoastră în calitate de coordonator al clubului.

Claudia Duicu: Experiența de coordonator al clubului RotaKids Maris Târgu Mureș a fost una extrem de satisfăcătoare și provocatoare în același timp. Am avut ocazia să lucrez cu o echipă de copii talentați și motivați, care au adus idei inovative și o energie pozitivă în fiecare proiect. De asemenea, am învățat foarte multe despre leadership și despre modul în care se poate modela caracterul tinerilor prin activități constructive. Datorită acestei experiențe valoroase și a rezultatelor obținute, în iunie 2023 am acceptat cu entuziasm provocarea de a coordona toate cluburile Rotakids din postura de Chair Rotakids District 2241 România & Moldova. Această nouă responsabilitate mi-a oferit ocazia de a contribui la dezvoltarea programului la nivel național, inspirând și sprijinind alte cluburi să își atingă potențialul maxim.

Principiile după care se ghidează clubul

C.D.: Principiile de bază ale clubului RotaKids Maris sunt solidaritatea, respectul pentru ceilalți, responsabilitatea socială și implicarea activă în comunitate. Credem cu tărie că prin educarea și implicarea copiilor în astfel de valori, putem contribui la formarea unor viitori cetățeni responsabili și empatici. Angajamentul depus în cadrul ceremoniei de primire confirmă cele de mai sus: „Ca RotaKid, promit: să fiu corect cu toată lumea, să servesc comunitatea mea, să arăt respect celorlalţi”.

Activități cu și pentru comunitate

C.D.: În cadrul clubului, am desfășurat o gamă variată de activități, de la colectare de donații, până la organizarea de evenimente culturale și educative, de dezvoltare personală și leadership pentru a le oferi copiilor uneltele necesare pentru a deveni lideri în comunitățile lor. Pentru a exemplifica voi enumera pe scurt o parte din proiectele Rotakids: am strâns donații pentru Fundația Kiwi Casa Bucuriei, am participat la Promenada Inimilor, unde ne-am implicat activ în două ediții marcând Ziua Internațională a Inimii. Am plantat Copacul Rotakids în Parcul Cetății Medievale, un gest simbolic ce va rămâne ca un exemplu pentru comunitate. În preajma sărbătorilor de iarnă, am organizat evenimentul „Construim amintiri de Crăciun” la căminul pentru persoane vârstnice, iar împreună cu copiii de la Fundația Kiwi, am colindat și ne-am bucurat în cadrul acțiunii „De sărbători, Împreună!”. Totodată, am coordonat proiectul „Fii un prieten pentru câinii din adăpost”, strângând fonduri pentru hrana patrupedelor și promovând adopția acestora. Am participat și la Festivalul Copilăriei, organizat anual de Salvați Copiii Mureș. Am lansat cartea „Povești Rostogolite” printr-un moment deosebit, atât la Târgu Mureș, cât și la Consulatul României din Manchester. Un alt proiect de suflet a fost donația de echipamente educaționale către Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” din Vaideiu, unde ne-am reîntors de 1 iunie, pentru a împărți cadourile srânse prin acțiunea „Dăruiește fericire”, organizată împreună cu prietenii noștri de la Peppermint Park. Aceste proiecte reflectă angajamentul nostru de a face diferența în viața celor din jur și de a construi o comunitate mai unită și mai empatică. Pentru mai multe detalii invităm cititorii să acceseze pagina RotaKids Maris de pe Facebook.

Noul board al RotaKids Maris Târgu Mureș

C.D.: Noul board al clubului este format din cinci tinere energice și dornice să aducă un suflu nou în activitățile clubului. Acestea sunt Antonia Chirilă – președinte, Ana Maior – vicepreședinte, Carolina Buzgău – secretar, Gloria Petrușca – trezorier și Anastasia Crișan – ofițer PR, fiecare dintre ele având abilități și talente unice. Valori precum responsabilitatea, integritatea, inovația și colaborarea sunt cele care ghidează activitatea lor și sunt încrezătoare că vor continua să dezvolte proiecte de succes. Festivitatea de predare a colanului din luna iunie a fost un moment deosebit de emoționant, la care am participat alături de Rotary Club Târgu Mureș Maris și Interact Maris. A fost o ocazie de a celebra realizările din anul anterior și de a transmite torța noii echipe de lideri. Evenimentul a fost marcat de discursul emoționant al președintelui în exercițiu la acel moment, Nathaly Costache, care a predat colanul după doi ani de mandat, marcați de reușite și momente de neuitat pentru intreaga echipă. Felicitări, Nathaly!

Solidaritate, provocări și obstacole

C.D.: Cea mai frumoasă parte din cadrul RotaKids Maris este, fără îndoială, spiritul de camaraderie și solidaritate care se creează între membrii clubului. Faptul că acești copii reușesc să colaboreze, să învețe unii de la alții și să contribuie împreună la cauze nobile este ceea ce face ca această experiență să fie de neuitat pentru toți cei implicați. Partea mai dificilă poate fi gestionarea timpului și a resurselor, mai ales în contextul în care membrii sunt implicați în multe alte activități școlare și extrașcolare. De asemenea, uneori poate fi provocator să menținem un nivel constant de implicare și entuziasm, însă prin sprijinul echipei de mentori și al părinților, reușim să depășim aceste obstacole.

„Povești Rostogolite”, proiect caritabil

C.D.: Proiectul „Povești Rostogolite” este cu siguranță cel mai drag sufletului meu. Ideea din spatele acestuia a fost de a transforma imaginația copiilor în povești, iar aceste povești să devină un mijloc de a sprijini educația copiilor cu oportunități reduse. După lansarea cărții, am reușit să strângem fonduri, pe care le-am utilizat în proiectul „De la vorbe la fapte”, dotând Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” din Vaideiu cu echipamente educaționale de care se bucură școlile din mediul urban, precum o tablă Smart, un microscop performant și diverse materiale didactice. Am adus astfel nu doar resurse, ci și speranță și bucurie elevilor. Ne dorim ca această inițiativă să fie începutul unei colaborări durabile, să ajutăm în continuare scoala din Vaideiu sau alte școli din mediul rural prin lansarea următorului volum de povești, având ca inspirație citatul din Roald Dahl: „Magia este peste tot în jurul nostru, trebuie doar să știm cum să o privim cu ochii minții și inimii.”

Proiecte de viitor

C.D.: În viitorul apropiat, ne propunem să continuăm unele proiecte și să inițiem altele noi, care să răspundă nevoilor comunității. Printre prioritățile noastre se numără lansarea volumului 2 din seria „Povești Rostogolite”, susținerea educației în zone defavorizate, dezvoltarea personală prin organizarea de ateliere specifice, dar și extinderea parteneriatelor locale și cu alte cluburi RotaKids din țară și străinătate. Ne dorim să continuăm să creștem și să învățăm împreună, inspirând și alte generații să se implice în activități care fac diferența. Mulțumim clubului Rotary Târgu Mureș Maris pentru permanentă susținere, părinților și tuturor celor care sprijina dezvoltarea clubului RotaKids Maris.

Alexandra BORDAȘ