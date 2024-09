CSM Târgu Mureș, locul trei la Memorialul „Elemér Tordai”

Echipa de baschet masculin CSM Târgu Mureș a încheiat pe locul trei turneul Memorial „Elemér Tordai” desfășurat la Sibiu, cu o victorie categorică împotriva echipei gazdă, CSU Sibiu, scor 100-71.

Mureșenii au dominat jocul de la un capăt la altul, impunându-se în fiecare sfert (24-18, 29-13, 24-22, 23-18).

Printre cei mai buni jucători ai echipei CSM Târgu Mureș s-au remarcat Martinic, cu 21 de puncte (6×3), și Reljic, cu 18 puncte (1×3). Borșa a contribuit cu 16 puncte și 11 recuperări, în timp ce Gajovic a adăugat 12 puncte și tot 11 recuperări. Au mai contribuit și Engi cu 7 puncte (1×3), Bodó cu 6 puncte (2×3), Sánta cu 6 puncte, Kiss tot cu 6 puncte (2×3), Person cu 5 puncte (1×3) și Trif cu 3 puncte (1×3).

Antrenorul secund al echipei, Vlad Pora, s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor, în special în ceea ce privește partea defensivă: „Un turneu reușit din partea echipei noastre, unde am observat un progres în ceea ce privește relațiile de joc, în special pe partea defensivă, unde consider că am reușit să ajungem aproape de ceea ce ne dorim și am lucrat în aceste săptămâni de pregătire”.

De asemenea, Pora a subliniat caracterul puternic al echipei, menționând revenirea impresionantă din meciul cu Vâlcea, unde CSM Târgu Mureș a reușit să reducă un deficit de 17 puncte la o singură posesie, deși au pierdut la final cu 8 puncte diferență.

Accidentările ușoare suferite de Jeremic și Casale în prima zi a turneului sunt ușoare, cei doi fiind așteptați să fie apți pentru debutul în Cupa României, acolo unde echipa mureșeană își dorește să înceapă noul sezon cu o victorie.

„Am avut și două accidentări ușoare în prima partidă, Casale și Jeremic dar cu o recuperare bună cei doi vor fi apți pentru primul meci oficial din Cupa României unde ne dorim să debutăm cu dreptul în noua stagiune. Aşteptăm susținerea publicului mureșean și ne dorim să jucăm din ce în ce mai bine de la meci la meci”, a mai declarat Vlad Pora pentru pagina csmtgm.ro.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook/CSM Târgu Mureș