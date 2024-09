Mâine! Protestul iubitorilor de animale din Cluj!

Protestul de la Târgu Mureș continuă la Cluj. Mâine, 7 septembrie, începând cu ora 14:00, peste drum de Prefectura Cluj va avea loc protestul iubitorilor de animale din Cluj!

”Împreună putem schimba viitorul cățeilor fără stăpân! Împreună putem salva vieți! Haideți cu toții să le spunem ucigaşilor de câini ca eutanasierea nu este o soluţie. Hai, Clujule, lesi în stradă! Nu te-ai săturat să îți vezi cel mai fidel prieten omorât pe bani prin adăposturile de stat?”, se arată în apelul organizatorilor.

Mesajul protestului este stop eutanasia câinilor care nu este o soluție, iar iubitorii de animale militează mult pentru subvenționarea sterilizării câinilor cu stăpân, care este sursa câinilor abandonați, închisi în adăposturi și eutanasiați dupa 14 zile, cât și pentru aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea legilor protecție animalelor.

Un protest al iubitorilor de animale, împotriva eutanasierii câinilor fără stăpâni, a avut loc duminică, 25 august, la Târgu Mureș, în intervalul orar 12-14.00.

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, se va desfășura Marșul pentru drepturile animalelor, un eveniment organizat de asociația Free – Freedom and Respect for Every Earthling.

Marșul va începe la ora 16.00 și are loc în București, în Piața Alba Iulia. Prin intermediul acestui eveniment, inițiatorii își doresc să atragă atenția asupra necesității implementării unor legi mai bune pentru animale și aplicarea corectă a legilor existente.

