INTERVIU. Paul Florin Rîtea – locul I, la Cupa României: “Culturismul este sportul care îmbină cu succes atât partea fizică, cât și pe cea psihică”

Paul Florin Rîtea a câștigat locul I la seniori, categoria 90+ kg, la Cupa României la culturism, competiție desfășurată la Sibiu, între 6-7 septembrie. A concurat sub culorile Clubului Sportiv Universitar din Târgu Mureș.

Sportivul de 34 ani, cadru didactic titular la Școala Gimnazială Ogra unde predă Educație fizică și Informatică, antrenează în timpul liber, ca hobby, o clasă de fitness în Ungheni, ”AWP Fitness”, unde recunoaște că merge mereu cu plăcere și cu dorința de a face practicanții din ce în ce mai buni în fiecare zi. “Pe lângă aceste activități încerc să fiu cât se poate de consecvent cu pregătirea pentru competițiile naționale de culturism”, mai adaugă Paul Florin Rîtea, în introducerea interviului pe care ni l-a acordat.

Rep.: Ați participat la Cupa României, competiție care s-a desfășurat în perioada 6-7 septembrie, la Sibiu, și unde ați câștigat locul I. Dați-ne câteva detalii despre participarea dvs. și despre eveniment.

P.F.R.: Da, am participat cu succes și cu un rezultat mulțumitor pentru mine la Cupa României la culturism, a fost o competiție mai puternică decât m-am așteptat, cu foarte mulți sportivi extrem de bine pregătiți, pe care îi felicit pe această cale. Am participat la categoria culturism clasic open, o categorie extrem de grea, unde nu am reușit să mă calific în finală, o categorie cu 18 competitori, iar mai apoi am participat la categoria 90+ kg unde am reușit să mă impun.

Rep.: La ce competiții ați mai participat de-a lungul timpului? Care au fost cele mai importante pentru dvs. și ce rezultate ați obținut?

P.F.R.: Cum am spus mai sus, la întrebarea a doua, prima competiție a fost

Campionatul Național de Powerlifting, juniori, 2009 – Locul I, proba îndreptări,

Campionatul Național de Powerlifting, juniori, 2011 – Locul II, proba împins din culcat, Campionatul Național de Culturism, juniori, 2012, Slobozia – Locul II, Campionatul Național de Culturism 2024 – Locul II, categoriile 90 kg seniori, bodybuilding clasic +180 cm.

O pasiune veche de 20 de ani

Reporter: De cât timp vă ocupați cu acest sport și cum v-ați descoperit pasiunea pentru el?

Paul Florin Rîtea: E o povestioară interesantă, care m-a îndreptat spre culturism și în cele ce urmează o voi împărtăși cu dvs. Ne aflam la bunici toată familia, la masa de Paște, era anul 2004, în acea vreme eram un copilaș înalt de 1,86 m și vreo 62 kg cu o postură îndoielnică, un început de cifoză și membre lungi nesusținute de o masă musculară corespunzătoare. Văzând toate aceste neajunsuri fizice pe care le aveam, unchiul meu, pe atunci un împătimit al sportului, a făcut o observație destul de acidă pe care am primit-o destul de rău, dar pe care am folosit-o în mod constructiv și așa s-a trezit în mine dorința arzătoare de a-mi cultiva fizicul, conștient fiind și încurajat că am un genetic bun pentru acest sport. Așadar, am început ”să trag de fiare” la sala Azomureș, iar, la 19 ani, anul 2009, am fost pentru prima dată campion național la juniori, disciplina Powerlifting, iar mai apoi am schimbat tipul de pregătire și am trecut la culturism.

În cei 20 de ani prin care m-am perindat pe la majoritatea sălilor din oraș am avut, poate, cea mai mare pauză de 3 săptămâni, spun acest lucru pentru a-i conștientiza pe noii practicanți că în acest sport cel mai important principiu este cel al continuității.

Rep.: Ați mai cochetat și cu alte sporturi?

P.F.R.: Da, am avut o bază destul de bună privind alte sporturi, calități și aptitudini fizice, am practicat Karate, Handbal, Fotbal, sporturi cu care am început încă din copilărie, datorită părinților cărora le mulțumesc pe această cale că s-au ocupat de acest aspect.

Rep.: Ce înseamnă acest sport pentru dvs?

P.F.R.: Este sportul în care mă regăsesc, sportul care îmbină cu succes atât partea fizică, cât și pe cea psihică, prin pregătirea strictă și destul de dificilă pe care o impune. Aș spune, fără teama de a greși că acest sport în proporție de 70% se practică cu psihicul prin multitudinea de obiceiuri stricte, care trebuie adoptate și respectate. Antrenamente la ore imposibile pentru unii, cum ar fi 5 P.M., plimbări câte 6 km, până la ora 9 două mese consistente deja consumate și multe altele, probabil vom discuta mai pe larg acest subiect destul de stufos, cu o altă ocazie.

Rep.: Cât vă antrenați?

P.F.R.: În perioada de extrasezon e puțin mai ”lejer”, să spun așa, fac 5 antrenamente de forță de câte aproximativ o oră fiecare și două antrenamente de cardio a câte 40 minute sesiunea, pe săptămână.

”Distracția” începe în perioada competițională unde am câte 3 antrenamente în fiecare zi, primul la ore foarte timpurii din dimineață care implică plimbare pe teren variat, între 5-6 km. Al doilea este antrenamentul de forță după-masa de aproximativ o oră, însoțit la aproximativ o jumate de oră de încă un antrenament cardio care implică urcatul scărilor 30 de minute fară pauze, la intensități care ating un ritm cardiac uneori de 170-180 bpm. Mentionez că toate aceste antrenamente pot fi demonstrate prin programele de monitorizare fizică, cu care am lucrat.

Rep.: Pentru ce competiție vă pregătiți acum?

P.F.R.: În acest an am terminat sezonul competițional și actualmente mă bucur de o binemeritată pauză de o săptămână, iar mai apoi o să încep pregătirea pentru Campionatul Național de Culturism din primăvara anului 2025, iar după – Cupa României care va fi în toamna anului viitor.

Cu îngăduința dumneavoastră în acest final de interviu aș dori să mulțumesc și să-mi arăt aprecierea pentru toți cei care au fost alături de mine, dintre aceștia evidențiez câteva persoane: Adina Salaoru, director CSU Târgu Mures, Titi Cheteleș – antrenor, Sebastian Popovici – antrenor, și Marius Dobrescu – nutriționistul meu, care ”m-a ținut constant sub lupă” cu sfaturi și critici constructive, pentru a ne bucura într-un final de un rezultat satisfăcător.

A consemnat Diana CĂRBUREAN