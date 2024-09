CSM Târgu Mureș, start în noul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin

În prima etapă a noului sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin, CSM Târgu Mureș a evoluat în deplasare, sâmbătă, 21 septembrie, în fața formației CS Dinamo București, meciul încheindu-se cu victoria gazdelor, scor 87-84 (27-21, 23-22, 15-26, 22-15).

Pentru CS Dinamo București (antrenor Dragan Nikolic) au punctat: Grasu 19 (3×3), Roberts 18, Vulikic 13 (1×3), Marelja 12, Ancrum 9 (1×3), Kuti 8 (1×3), Taylor Jr. 4 și Lazar 4. A mai jucat: Mustapic.

Pentru CSM Târgu Mureș (antrenor Faragó Péter) au înscris: Șanta 19, Gajovic 12 (2×3), Martinic 12 (2×3), Borșa 11 (1×3), Jeremic 10 (2×3), Reljic 8, Casale 5 (1×3), Person 5 (1×3) și Șolopa 2.

”Toți suntem foarte triști pentru că am fost foarte aproape, am jucat frumos în deplasare și am arătat caracter”, a declarat Faragó Péter, antrenorul formației CSM Târgu Mureș.

În etapa a 2-a, CSM Târgu Mureș va evolua pe teren propriu, vineri, 27 septembrie, de la ora 19.00, cu CSU Sibiu.

