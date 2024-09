INTERVIU cu Miruna Gabor: De la freelancing la voluntariat și organizarea de evenimente – o poveste despre pasiune și comunitate

La 25 de ani, Miruna Gabor și-a construit un parcurs impresionant, îmbinând activitățile de freelance copywriter și social media manager cu o implicare profundă în voluntariat și organizarea de evenimente. Cu o energie contagioasă, Miruna este genul de persoană care își depășește constant limitele, fie că se regăsește pe un traseu montan sau navighează pe lacuri cu caiacul. De la primele experiențe în ajutorarea copiilor defavorizați până la organizarea unor festivaluri importante, pasiunea pentru comunitate și evoluția personală au devenit motoarele care o împing să contribuie activ la proiecte ce aduc oamenii împreună și creează legături autentice.

Reporter: Miruna, te rog să te prezinți în câteva cuvinte.

Miruna Gabor: Am 25 de ani și în prezent lucrez ca freelance copywriter și social media manager, dar când nu sunt cu laptopul în față, mă mai regăsesc fie pe un traseu montan, fie explorând lacuri cu caiacul. Îmi place să-mi depășesc limitele și să mă las purtată de energia noilor experiențe, fie în natură, fie în proiectele la care lucrez. Evoluția constantă e motorul care mă motivează și mă face să-mi doresc să cresc în tot ceea ce fac.

Rep.: Spune-ne puțin despre parcursul tău în voluntariat, de când ai început să faci voluntariat și în ce asociații activezi?

M.G.: Am început să fac voluntariat prin 2014-2015, inițial ajutând copiii din medii defavorizate din județul Mureș. A fost o experiență care mi-a deschis ochii și m-a făcut să înțeleg cât de importantă e comunitatea. Apoi, prin prietenii mei, am început să mă implic în evenimente culturale și muzicale, de la festivaluri mari din România la cele locale, mai mici. Energia acestor evenimente m-a prins cu adevărat și m-a inspirat să continui să mă implic în organizarea lor. În prezent, activez în asociația facem, unde gestionez partea de PR și social media pentru câteva proiecte dragi mie, cum ar fi „Muzica în Perimetru”, „Teatru în Fața Blocului” și „Zacusca de Artă”.

Rep.: Ce reprezintă pentru tine voluntariatul?

M.G.: Înseamnă oportunitatea de a crește într-un mod natural și relaxat. E mai mult decât a ajuta, e despre a crea legături autentice cu oamenii. Este oportunitatea de a susține o cauză în care crezi cu adevărat. Fiecare experiență aduce o schimbare, atât pentru cei pe care îi ajuți, cât și pentru tine. E un mod de a da înapoi, dar și de a te descoperi pe tine, într-un ritm firesc.

Rep.: Cum ai început să te implici în organizarea de evenimente?

M.G.: A fost o tranziție foarte naturală, aproape fără să-mi dau seama. După ani întregi în care îmi petreceam weekendurile și vacanțele participând la tot felul de evenimente din țară, a devenit o parte din viața mea. Cu timpul, am început să preiau mici responsabilități, să mă ocup de lucruri pe care le observam și simțeam că pot contribui. Rolurile mele au evoluat firesc, până în punctul în care am preluat partea de social media management.

Rep.: Cât de important crezi că este voluntariatul într-o eră digitală?

M.G.: Voluntariatul este la fel de important, dacă nu chiar mai important, într-o eră digitală. Chiar dacă tehnologia ne conectează mai ușor, ne și poate izola în același timp. Voluntariatul aduce acel element uman care lipsește din interacțiunile virtuale, te ajută să fii prezent, să colaborezi direct cu oamenii și să vezi impactul concret al acțiunilor tale.

Rep.: Care a fost cel mai provocator proiect în care ai fost implicată?

M.G.: Fiecare proiect vine cu provocările lui, însă după ce te implici în mai multe evenimente, ajungi să le abordezi mai calm, fără să te lași copleșit. Am învățat rapid că, dacă apare o problemă, cel mai important este să găsești o soluție cât mai eficientă. Dar, dacă ar fi să aleg un proiect care mi-a testat limitele, aș spune prima ediție de Awake Festival. Am fost coordonator pe activități în timpul festivalului, ceea ce a venit cu o mulțime de surprize. De la gestionarea conflictelor între participanți și voluntari, la menținerea atmosferei pozitive și adaptarea la schimbările de ultim moment, fiecare zi a fost o provocare în sine. Deși a fost solicitant, mi-a oferit și o satisfacție enormă la final, când am văzut că toate eforturile noastre au dus la un festival reușit.

Rep.: Ce te motivează să continui să te implici în activități de voluntariat și organizare de evenimente?

M.G.: Ador sentimentul de împlinire pe care îl simt atunci când văd cum munca mea are un impact pozitiv. Fiecare eveniment sau proiect are un scop mai profund, fie că reunește oameni, susține o cauză importantă sau creează o platformă pentru creativitate și exprimare. În plus, mă inspiră enorm energia celor cu care colaborez și legăturile pe care le formez pe parcurs. E minunat să știi că poți face parte din ceva mai mare, că munca ta poate aduce o schimbare reală și semnificativă.

Rep.: Ce asociații de voluntariat recomanzi tinerilor din județul Mureș?

M.G.: Nu aș recomanda neapărat anumite asociații, ci mai degrabă le-aș sugera tinerilor să caute proiecte sau evenimente care să rezoneze cu pasiunile și valorile lor. În județul Mureș există o mulțime de oportunități de voluntariat, fie că e vorba de inițiative culturale, sportive, muzicale sau de susținere a unor cauze sociale. Important este să te implici în ceva ce te inspiră, unde simți că poți contribui și unde poți învăța. Totuși câteva exemple ar fi: Teatrul Național, Filarmonica, Salvați Copii, Zacusca de Artă.

Rep.: Cum vezi impactul muncii tale asupra comunității?

M.G.: Mă bucur să observ cum evenimentele și proiectele în care sunt implicată nu doar că aduc oamenii împreună, dar și că îi inspiră să se implice și să contribuie activ. Fiecare activitate are potențialul de a schimba perspective și de a crea conexiuni între oameni din diverse medii, ceea ce îmbogățește experiența comunității. Fie că este vorba despre organizarea unui festival, a unei acțiuni caritabile sau a unui workshop, fiecare pas pe care îl facem împreună contribuie la construirea unui mediu mai unit și mai empatic.

Rep.: Care este secretul în a organiza un eveniment de succes?

M.G.: Secretul cred că ar fi comunicarea eficientă între membrii echipei și adaptabilitatea. Atunci când toți știu ce au de făcut și se simt confortabil să își exprime ideile, lucrurile decurg mai bine. Este esențial să purtăm conversații deschise și clare, abordând problemele înainte ca acestea să devină mari. Cu toate acestea, pasiunea pentru ceea ce facem este ingredientul-cheie care ne motivează să creăm experiențe memorabile pentru participanți.

A consemnat Alisia BALOGH