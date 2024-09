Radu Moga obține locul IV la “UVT Liberty Marathon”

Radu Moga este sportivul care demonstrează că performanţa şi educaţia nu se exclud reciproc şi munceşte din greu pe ambele planuri. În anul 2018 încheia studiile la Colegiul Național Al. Papiu Ilarian din Târgu Mureș ca șef de promoție la profil real, fiind admis la Universitățile Oxford, Birmingham și Durham, din Marea Britanie. A terminat studiile cu masterat inclus la Oxford University, the United Kingdom și, de curând a început anul III la doctoratul în Fizica teoretică la University of Southampton. Și, pentru că nu acceptă jumătățile de măsură și e sigur pe ceea ce-i poartă pielea, Radu e participant la diferite maratoane de unde nu pleacă niciodată fără a coborî de pe podium. Ceea ce a dovedit și în acest week-end.

Gabi Szabo prezentă la eveniment

Alergarea într-un maraton este una dintre cele mai remarcabile realizări pe care le poate obține un pasionat de mișcare, un sportiv amator sau un profesionist. Fie că este o cursă de 2 sau 42km, ambele testează nu doar condiția fizică, ci și determinarea mentală. În perioada 28 – 29 septembrie, între orele 05:00 – 18:00, a avut loc evenimentul sportiv “UVT Liberty Marathon” organizat de Universitatea de Vest din Timișoara. Aproape 4000 de alergători au luat startul anul acesta la „UVT Liberty Marathon”, în cele două zile dedicate acestui eveniment de referință pentru sportul de alergare din România. Cursa, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, a atras participarea campioanei olimpice Gabriela Szabo, care a dat startul competiției alături de Constantina Dița și rectorul UVT, Marilen Pirtea. Duminică, competiția a atins apogeul cu proba de maraton pe distanța de 42 km, la care a participat și Radu Moga obținând locul 4 ( general).

Sportul pe orice tip de vreme setează noi limite pentru sportiv

”În vară m-am antrenat acasă, în România la 30 de grade, dar m-am întors o lună de zile în Anglia unde erau maxim 15 grade, nu știam când mă întorc în țară, dar dacă ar fi fost la fel de cald, corpul meu trebuia să se adapteze la căldură și nu ar fi fost ușor. Sâmbătă, când am aterizat în Timișoara erau 22 de grade, iar seara a pornit furtuna, motiv pentru care a doua zi erau în jur de 15 grade, deci a fost perfect. Înainte de startul cursei s-a oprit și ploaia, dacă ploua, ar fi fost greu să am o alergare bună, evident, toți participanții sunt afectați de condițiile meteo, dar obiectivul meu era mai degrabă unul individual, să obțin un anumit timp la maraton. Practic, scopul meu era să alerg 4 minute la kilometru, ceea ce vine 2 ore 42 de minute la final de maraton, ceea ce am și obținut 2,49 de minute și 25 de secunde. În unele locuri era destul de ud asfaltul și alunecai, ceea ce te încetinește, așa cum te încetinește și alergatul în locurile mai deschise, unde nu sunt prea multe clădiri și vântul bate foarte puternic. Cu toate acestea, tot am reușit să mențin viteza dorită” ne spune Radu Moga.

Un plan bine stabilit

Alergarea unui maraton este complexă. Nu numai pentru că 42 de kilometri este o distanță destul de mare, dar drumul până la startul unui maraton necesită o planificare țintită, precum și un antrenament adecvat. La urma urmei, dacă vrei să alergi un maraton, trebuie să-ți pregătești corpul și mintea pentru eforturile care urmează. Când te pregtăești pentru un maraton, trebuie să găsești un echilibru sănătos între motivație și antrenament. Radu a aplicat o nouă strategie în această competiție, considerând că o mai bună modalitate de a executa o alergare prin progresie este să rupă distanța totală a cursei în două părți. Prima parte a alergat la un ritm mai lent, iar a doua parte a mărit ritmul obținând ceea ce și-a dorit.

”În total cursa avea 4 ture, o tură 10,5 km, iar prima jumătate de maraton mi-am dorit să păstrez viteza de 4 minute /km și dacă mă simt bine, ulterior, să accelerez puțin. Și asta s-a și întâmplat. A doua jumătate a maratonului am mers mai bine, ceea ce e ideal într-o cursă de acest gen. A fost o cursă bună, din toate la care am participat, consider că a ieșit cel mai bine atât din punct de vedere al vitezi, cât și al nutriției, al hidratării și carbohidraților consumați. Chiar dacă primele 25 de minute m-am simțit foarte bine și treptat simțeam că e tot mai greu, aveam totul sub control și știam că o pot duce cu bine la capăt”, adaugă Radu. Și a obținut locul IV.

UVT Liberty Marathon e, dincolo de competiție, o comunitate. O comunitate a oamenilor care își doresc să trăiască libertatea și să-și pună amprenta în comunitatea lor.

Radu Moga se pregătește pentru participarea la sfârșitul anului la IRONMAN, un concurs de top în lumea triathlonului, dovadă stând și numărul foarte mare de competitori peste 2000 din 88 de țări anul trecut.