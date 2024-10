CSM Târgu Mureș obține o victorie categorică și revine pe podium în Liga I

În cadrul etapei a V-a din Liga I de futsal, CSM Târgu Mureș a reușit o victorie impresionantă în fața vicecampioanei CFR 1933 Timișoara, scor 5-1. După acest rezultat, echipa revine pe podium, ocupând locul 3 în clasament.

Meciul a început în forță pentru echipa gazdă, care a deschis scorul încă din minutul 3 prin Raul Pogăcean. Târgu Mureș a dominat primele 10 minute, menținându-i pe timișoreni aproape în totalitate în propria jumătate, cu o apărare solidă coordonată de portarul Mihai Tătar.

Totuși, o mică neatenție defensivă a permis echipei oaspete să egaleze în minutul 12, prin Ricardo. CSM Târgu Mureș a reacționat rapid, revenind în avantaj trei minute mai târziu, când Küsmödi Tamás a profitat de o eroare defensivă a adversarilor.

Avantaj confortabil la pauză

Finalul primei reprize a adus o nouă reușită pentru echipa gazdă. În minutul 20, Bogdan Covaci a finalizat o combinație excelentă la o lovitură liberă de la 6 metri, stabilind scorul la 3-1 la pauză.

În partea a doua, CFR Timișoara a încercat din răsputeri să revină în joc, dar apărarea CSM Târgu Mureș a rămas fermă. Pogăcean și-a trecut în cont „dubla” în minutul 27, iar în final, Iszlai Richárd a profitat de faptul că timișorenii au scos portarul și a marcat de la distanță în poarta goală.

Antrenorul echipei, Cosmin Gherman, și-a exprimat surprinderea față de scorul categoric obținut de echipa sa în confruntarea recentă, menționând că nu se aștepta la o victorie atât de clară, având în vedere întăririle aduse de adversarii de la Timișoara: „Sincer, nu, ținând cont că Timișoara în ultimele două săptămâni și-a adus trei jucători brazilieni. Știam că e în suferimță de puncte, acumulând doar un punct. Au început mai greu. Știam că joacă un futsal de calitate, dar noi am demonstrat că jucăm mai bine”.

Acesta a continuat să laude evoluția echipei sale, subliniind că pentru prima oară după un an și jumătate, a observat că strategia și munca sa începe să funcționeze perfect: „Este primul meci după un an și jumătate în care văd că iasă tot ceea ce lucrez și asta nu poate decât să mă bucure. Îi felicit de la primul la ultimul. Cred că am dominat cap-coadă jocul, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că ne așteaptă o bătălie foarte grea”.

Referindu-se la progresul echipei, antrenorul a adăugat: „Din punctul meu de vedere, de un sezon și jumătate aștept să joace băieții la calitatea și dorința aceasta și chiar mă bucur. Chiar a fost un futsal plăcut. Am muncit pentru aceste lucruri zi de zi și sper ca după meciul acesta, impulsul și moralul lro să crească și să-și de-a seama că ne putem bate de la egal, la egal cu orice echipă”.

Un punct aparte în discursul său a fost aprecierea pentru Pogăcean, un jucător tânăr aflat în plină ascensiune.

„Pogăcean este o confirmare. De aceea a fost și la lotul național anul acesta. Trebuie să mai crească. Cu siguranță vor mai veni și din spate. Sunt încă tineri, mai au oscilații, dar eu am încredere în tot lotul. Pogăcean astăzi a avut o zi mai bună”, a declarat acesta.

Clasamentul după 5 etape:

1. FK Odorheiu Secuiesc – 15 puncte

2. United Galați – 12 puncte

3. CSM Târgu Mureș – 10 puncte

4. West Deva – 7 puncte

Foto: Kádár Csongor Krisztián