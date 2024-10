FOTO/VIDEO – Valer Botezan, un nou mandat de primar la Sărmașu: Începutul unui nou capitol pentru comunitate

Orașul Sărmașu a fost vineri, 25 octombrie, scena ceremoniei de depunere a jurământului pentru noul mandat al primarului Valer Botezan, reprezentant al Partidului Social Democrat (PSD), în prezența autorităților locale și județene, printre care Deputatul PSD Mureș Dumitrița Gliga și subprefectul județului Mureș Alexandru Cîmpeanu, a consilierilor proaspăt aleși și a numeroși susținători. Momentul festiv a avut loc la Casa de Cultură a orașului, unde emoția și solemnitatea au marcat un moment important în viața comunității.

Începutul ceremoniei și invitația la jurământ

Evenimentul a fost deschis de către subprefectul județului Mureș, Alexandru Cîmpeanu, care a subliniat importanța jurământului depus de fiecare consilier în parte, în ordine alfabetică, rostind solemn angajamentul de a respecta legea și de a lucra în interesul cetățenilor. „Noul consiliu local, prin consilierii validați, are datoria de a face întocmai precum legea o cere. Cetățenii v-au acordat votul lor, iar astăzi începeți un mandat care va dura patru ani, în care veți avea nevoie de pricepere”, a afirmat subprefectul, evidențiind importanța cunoștințelor necesare în activitatea de echipă, dar și colaborarea în beneficiul locuitorilor din Sărmașu. „Astfel, am rugămintea să nu uitați textul jurământului pe care l-ați depus astăzi și să munciți cu pricepere și putere în folosul locuitorilor”, a continuat acesta.

Deputatul PSD Mureș, Dumitrița Gliga, Subprefectul județului Mureș, Alexandru Cîmpeanu, și primarul orașului Sărmașu, Valer Botezan

Jurământul consilierilor locali

Rând pe rând, consilierii locali au depus jurământul cu mâna pe Biblie, asumându-și responsabilitatea de a respecta legea și de a acționa în interesul comunității. Emoția fiecărui consilier a fost vizibilă în momentul solemn când și-au declarat angajamentul față de oraș, fiecare rostind cuvintele consacrate: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sărmașu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Consiliul Local Sărmașu pentru mandatul 2024-2028 va fi compus din 15 consilieri, dintre care 13 au depus jurământul în cadrul ceremoniei. Printre aceștia se numără: Bogdan Baciu, Floarea Baciu, Marinel Florin Bota, Ilie Florin Botezan, Flaviu Sebastian Corlean, Marius Hulpe, Ioan Mocean, Doina Camelia Moga, Tiberiu Pop, Szigmond Bela Laszlo, Trombitas Jolan, care va ocupa funcția de viceprimar, Vasile Ursuți și Viragos Toth Alexandru. Ceilalți doi consilieri vor depune jurământul în zilele următoare.

Valer Botezan, un nou mandat pentru dezvoltarea comunității

Momentul de vârf al ceremoniei a fost jurământul primarului Valer Botezan, reales cu 63,04% din voturi la alegerile din 9 iunie 2024, câștigând detașat, cu o diferență de aproape 1.000 de voturi față de următorul candidat. Angajamentul său față de oraș a fost rostit în fața întregii comunități: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce ține de puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sărmașu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Subprefectul Alexandru Cîmpeanu a oficializat încheierea vechiului mandat și începutul noului mandat al primarului, marcând astfel un nou ciclu administrativ pentru orașul Sărmașu.

Discursul de mulțumire al primarului: „Recunoștință și noi angajamente”

După depunerea jurământului, Valer Botezan și-a exprimat recunoștința față de comunitate, subliniind încrederea pe care cetățenii i-au acordat-o încă o dată. „Chiar dacă este pentru a doua oară când depun jurământul am emoții, pentru că este o responsabilitate și o onoare pe care locuitorii orașului Sărmașu, în data de nouă iunie, au hotărât să mi-o ofere din nou. Este o zi specială, o zi în care întreaga comunitate este părtașă la depunerea jurământului de credință a noilor consilieri și a primarului ales de dumneavoastră”, a declarat edilul.

Valer Botezan și-a reafirmat angajamentul de a fi un primar pentru toți locuitorii, indiferent de etnie sau opțiuni politice, menționând că va continua să muncească cu devotament în beneficiul comunității. „Mă angajez să muncesc zi de zi, să fiu devotat, să fac tot ceea ce ține de puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sărmașu”.

Primarul a amintit că primul său mandat a fost presărat cu provocări majore, precum pandemia, criza economică și războiul, dar a reușit să le depășească cu ajutorul echipei sale. „Am avut un mandat greu, un prim mandat în care ne-am lovit de o pandemie, de criză economică și de război, plin de provocări. Dar cu credință în Dumnezeu și cu ajutorul echipei pe care am avut-o, prin muncă și devotament, am reușit să trecem peste aceste greutăți”, a afirmat el, recunoscând contribuția echipei în îndeplinirea obiectivelor comune.

Proiectele viitoare și viziunea pentru dezvoltarea orașului

În cadrul discursului său, primarul a reamintit problemele cu care s-a confruntat orașul la începutul primului mandat și progresele realizate în acest timp. „Acum patru ani am preluat o primărie cu numeroase probleme (apa, iluminatul public, rețele de canalizare, spitalul care a fost închis o bună perioadă de timp, dar și străzile neasfaltate) și patru proiecte europene întârziate. Dar de atunci și până în prezent, am demonstrat că putem rezolva astfel de probleme, dar mai ales că putem atrage fonduri europene. Am reușit în acești patru ani să atragem fonduri de peste 98 de milioane de lei”, a declarat edilul, subliniind progresele și fondurile atrase pentru dezvoltarea comunității.

Pentru următorii patru ani, edilul a menționat că se așteaptă la o perioadă intensă, plină de proiecte care vor continua să îmbunătățească viața locuitorilor. „Urmează, totodată, o perioadă cu multe proiecte, o perioadă destul de dificilă, dar am încredere că și noul consiliu local va ști să răspundă „prezent!” la fiecare provocare, în așa fel încât să creștem calitatea vieții cetățenilor, să îmbunătățim condițiile de trai, iar Sărmașu să devină un oraș care să atragă tineri”.

Mesajul deputatului Dumitrița Gliga

Deputatul PSD Dumitrița Gliga a adresat și ea câteva cuvinte în cadrul ceremoniei, recunoscând valoarea încrederii și aprecierii primite din partea locuitorilor. „Să fii ales pentru prima dată primar într-o comunitate este un vot de încredere pe care îl primești din partea cetățenilor, în schimb, să fii ales pentru a doua oară ca primar, înseamnă că pe lângă încrederea pe care le-ai câștigat-o cetățenilor se mai adaugă și aprecierea lor, iar acesta cred că este un lucru excepțional”. Aceasta l-a felicitat pe primar pentru susținerea primită din partea sărmășenilor, exprimându-și convingerea că va continua să se ridice la înălțimea așteptărilor comunității.

Îndemnuri la colaborare și unitate

În încheierea ceremoniei, subprefectul Alexandru Cîmpeanu a adresat un mesaj de felicitare consilierilor și primarului, încurajând colaborarea și unitatea pentru binele comun. „Dacă votul alegătorilor dumneavoastră este politic, înseamnă că cetățenii s-au bazat, pentru că vă cunosc, pe puterea dumneavoastră de muncă și pe priceperea dumneavoastră. Vă doresc tuturor sănătate, putere de muncă, înțelepciune și sper să vă amintiți ceea ce v-am spus astăzi cu privire la jurământ și la muncă în echipă”, a încheiat subprefectul.

Ceremonia a fost încheiată de părintele Daniel Camară, cetățean de onoare al orașului Sărmașu, care a oferit o binecuvântare și a invitat pe toți cei prezenți să cânte împreună „La mulți ani”. Atmosfera de la finalul ceremoniei a reflectat speranța și optimismul cu care comunitatea privește spre viitor.

Ceremonia de învestire a marcat începutul unui nou capitol pentru orașul Sărmașu. Cu o echipă de consilieri dedicați și un primar susținut de comunitate, administrația locală are în față numeroase proiecte ambițioase pentru dezvoltarea orașului.

Text & foto: Lorena PINTILIE