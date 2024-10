FOTOREPORTAJ. Constantin Necula, conferință la Târgu Mureș. De la AI, la Teologia digitală și comuniunea cu Divinitatea

Îndrăgitul și apreciatul părinte ortodox Constantin Necula a susținut vineri, 25 octombrie, la Târgu Mureș, conferința-dialog cu tema ”Etica și morala în epoca digitalizării”. Evenimentul a fost inclus în programul Zilelor Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, sărbătoare care s-a derulat pe durata unei întregi săptămâni, între 21 și 25 octombrie, în campusul unității de învățământ superior.

Digitalizare, credință și societate

În fața unui public numeros care a umplut până aproape de refuz Biblioteca ”Serafim Duicu” din incinta Campusului Cantemir, timp de aproximativ două ore, pr. prof. dr. habil. Constantin Necula, teolog și publicist cunoscut pentru implicarea sa în dialoguri intergeneraționale pe teme de credință și societate, și-a expus opiniile despre provocările și oportunitățile vieții spirituale în contextul modern al digitalizării, argumentate prin prisma erudiției proprii și ”condimentate” pe alocuri cu accente de umor fin și chiar de ironie.

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în rândurile următoare, o sinteză a principalelor zece idei transmise de pr. prof. dr. habil Constantin Necula în cadrul întâlnirii cu publicul mureșean.

1) Despre apariția și evoluția AI (inteligenței artificiale): ”Când a apărut AI, marii oameni de știință din platformele de televiziune unde se strânge toată ”spuma culturală a României”, că sunt specialiști în Covid, războiul cu Rusia, adică ei le știu pe toate mai puțin se știu pe ei și limitele lor și atunci se întind… Era în Ardeal o vorbă: nu te-ntinde tăt în tău, că nu-i tăul tăt al tău. Ei vor să domine tăul și din această dominație a tăului nu iese bine niciodată. Ce vreau să vă zic este că atunci când a apărut AI-ul prima dată, toți au spus că Biserica o să aibă o problemă, mamăăă ce problemă o să aibă Biserica! De unde, că noi oricum suntem pe wi-fi de la facerea Bisericii, adică ne rugăm fără fir la Dumnezeu, primim răspunsurile wi-fi, adică n-avea de unde să fie problemă, mai cu seamă că energia cu care noi funcționăm e necreată, față de energia creată a altora. În mod cert, Biserica nu avea de unde să aibă probleme. Constat acum că cei care au creat AI-ul au probleme, că intră în șomaj. Ați văzut, ieșiri în șomaj în zona Germaniei, Franței și nu numai, băieții care au creat softurile încep să aibă probleme de la softuri. Că dacă ești înlocuit, nu mai exiști, i-au pensionat înainte de vreme. Probabil se va naște un ”anti AI” în curând care o să îi scoată din priză, deși e cel mai simplu să tai curentul dintr-o țară timp de 24 de ore. Atâta inteligență artificială rămâne cât curent electric ai.”

2) Despre procurorii care se documentează despre Medicină de pe Google: ”Niciun procuror din România nu va ști Medicină cât un medic din România și asta ar trebui subliniat. Că oricât de multe Google-uri ai citi, n-ai cum să ai tăria de caracter a unui medic care în fiecare zi se contrează cu Moartea și ne păzește ca Moartea să nu intre peste Cetate. Să nu fim o Cetate întreagă de muribunzi.”

3) Despre apariția conceptului de Familie tradițională: ”La Referendum, dintr-o dată a apărut un concept inexistent până în clipa aia în România: Familia tradițională. Foaie verde stâlp, apa curge în beci, fiul meu e plecat la Armată, așa a sunat contraatacul pe care l-a făcut Media atunci, și vă spun cu sume enorm de mari, împotriva Familiei. De ce aveau nevoie? Vedem acum, în zilele noastre, când toată lumea a crezut că e proastă Biserica și oamenii Bisericii și constatăm că ne-am furat singuri identitatea umană.”

4) Despre Minciună: ”Specialistul în drăcovenii, care este însuși ”dumnealui”, este întotdeauna făcător de Minciună. Cea mai mare Minciună a Dracului este să spună că el nu există. Denis de Rougemont. De fiecare dată cine ține partea Minciunii se situează în partea celui care din Minciună încearcă să construiască lumi adevărate. Și uneori îi iese.”

5) Despre iluzia Evoluției: ”Aud foarte des că societatea omenească a evoluat. A evoluat de a rupt locul. Spre ce? Întrebarea mea este de fiecare dată: spre ce? Între dispensarul local de la Brașov în care medicul meu mă știe și astăzi pe nume, și are 100 de ani doctorița mea, și mă sună din Statele Unite să mă întrebe ce fac, și faptul că intru în cea mai mare clinică universitară în care medicul care mă tratează nu mai știe cum mă cheamă, prefer dispensarul în care eram Persoană. Cum am pierdut, cu alte cuvinte, cinele din viețile noastre? Nu cina la care mâncăm, că la aia, slavă Domnului, ne întindem de la prânz până la cină când avem vreo afacere, ci cinele, persoana din viața noastră. Și atunci a apărut așa numitul Sindrom al creierului nesincronizat temporal. E cea mai mare și cea mai gravă fractură a relației între Etică și Morală. Revin, creierul nesincronizat temporal. Nu mă refer doar la timp, ci și la partea cerebrală numită temporal, cerebral, în care de foarte multe ori amestecăm realitățile și anulăm temporalitățile. Există un text care mie mi-a plăcut tare mult când l-am găsit, al lui Steven Pinker: cea mai importantă relicvă a omului primitiv este mintea noastră. Noi credem că ne-am schimbat, de fapt nu am schimbat nimic.”

6) Despre relația matematică dintre Etică și Morală: ”Dacă Etica este mai mare decât Morala, avem de-a face cu ideologie. Dacă Morala e mai mare decât Etica avem de-a face cu ideație, iar dacă Morala e egală cu Etica avem de-a face cu o națiune echilibrată. Ceea ce nu este cazul nostru.”

7) Despre Teologia digitală: ”Să știți că exista catedre întregi de Teologie digitală, există catedre întregi în care cercetarea pe digitalizare s-a făcut cum se cuvine, nu e de la digitalizare cum încercăm noi să digitalizăm România, ci e de la unificarea într-o cifră comună dacă vreți, într-un standard comun al cunoașterii. Când a apărut Inteligența Artificială s-a spus: vai de noi, ce o să se facă popii? Ne-am descurcat, ca și la momentul Covid dintr-o dată în 24 de ore Biserica a pus 24.000 de studiouri pe Facebook, cea mai largă răspândire a Facebook-ului în România s-a datorat prezenței de spirit a preoților care au început să transmită din altar. 24.000 în 24 de ore. În fiecare oră a primei zi a Covidului a fost prezența preoților sufocându-i pe cei de la Facebook care nu înțelegeau pentru că la ei cuvântul Dumnezeu e interzis în comunicare. Le-am zis la toți: nu vă logați cu ”Parohia Sfântul”, scrieți ”S”, ca să nu știe despre ce vorbiți. Că dacă scriai ”Sfântul Ioan” se bloca Facebook-ul. Dacă scriai ”Dumnezeu” se bloca Facebook-ul. Dacă scriai ”Slujbă de Liturghie”… Le-am zis: nu folosiți cuvintele interzise ale Facebook-ului, ci scrieți, pur și simplu, ”Comuniune și binecuvântare” sau ”Comunicare și comuniune.”

8) Despre excesul de zel: ”Cuvântul lui Steinhardt rămâne de bază: binecuvântați să fie gardienii, nenorociți sunt gardienii cu exces de zel. Etica naște exces de zel. Moralismul naște exces de zel și fundamentalism. Morala, niciodată. Naște iubire, echilibru, consistență duhovnicească și nu în ultimul rând, bucurie.”

9) Despre cele șapte porunci pentru însănătoșirea propriei relații cu digitalul: ”Există șapte porunci cu care ne putem însănătoși într-un fel sau altul propria noastră relație cu digitalul ține de morala personală care să știți, nu este imposibilă și care ține de morala pe care Hristos ne-o transmite. Spune: căutați Împărăția celor voi înșivă, adică e nevoie de propriul nostru efort. Unu. Monitorizați cât utilizați telefonul pe zi. Nu ei să vă dea raportul la sfârșitul zilei. Doi. Cumpărați-vă un ceas deșteptător și un ceas de mână, ca să evitați tot timpul privirea telefonului. Închide telefonul o oră pe zi. Ferească Dumnezeu! În ora aia zici că am luat foc, Doamne, în vană l-am lua, dacă am putea în vană să stăm cu el. Dezactivează toate notificările. Alegeți display-ul alb-negru, nu-ți mai arde să scrollezi continuu când e alb-negru totul. Apoi, puneți telefonul pe silențios când conduceți, la fel când stați de vorbă cu prietenii și nu în ultimul rând, nu începeți să butonați telefonul pentru că este contagios.”

10) Despre esența Comunicării: ”Termenul în latină pentru Comunicare venea din ”Communio”. ”A avea ceva împreună cu”. Românește, noi am zis ”cuminecat”, ”cuminecare”, ”părtășie” și de cele mai multe ori se arăta că în jurul unei singure entități existențiale, în cazul nostru în jurul lui Dumnezeu, suntem uniți toți. Îmi pare rău să o spun, comuniunea nu se creează în jurul liderilor sociali. În jurul lor se partinizează. Se fac parti-pris-uri, se fac joncțiuni de ideatic. În viață, nu doar întâlnirea cu Dumnezeu ne schimbă, ci și comuniunea cu oamenii. Noi nu suntem făcuți să fim oameni de peșteră. Îmi pare rău pentru Platon, e foarte bun mitul lui, dar nu folosește la nimic. Am constatat toți la Covid cât ne-am dorit să stăm izolați și să dormim cât mai mult. Dormi o zi, dormi două, dormi trei, dar la un moment dat ți se ia. Pentru că omul este ființă comunicabilă, adică nu doar vorbește, nu doar comunică, ci are nevoie de comuniune. Am să vă dau exemplul cel mai dureros dintre toate. În toată perioada în care în afară de medici, preoții au putut să dea asistență în spitale, ceilalți stăteau toți la distanțe foarte mari și scriau pe Facebook. S-a creat o comuniune cu oamenii care plecau, pe care noi nu o să îi mai vedem niciodată, deși îmi revin în memorie foarte des. Îi știam pe nume, îi știam pe confesiuni, nu m-am ferit să însoțesc orice fel de confesiune în periplul acesta al plecării, și am făcut-o cot la cot cu medicii. Cot la cot cu asistentele. Alea înjurate, plesnite… ferească Dumnezeu să pici între palmele care te aplaudă… Și mi-am dat seama de un singur lucru, că de fapt comuniunea la care ne cheamă Biserica, și este una morală, leagă Pământul cu Cerul, Îngerii cu Oamenii, cheamă Cosmosul întreg la Restaurare. Și această comuniune este legată de Înviere. Or asta nu e pe fișa postului nostru. Așa că vă rog să realizați comuniunea imediată și renunțați la a nu mai avea încredere în oameni. Binecuvântat este cel care ne trădează, că am avut încredere în el. Că ne învață ca în viitor să avem și mai multă încredere. Nu pentru că suntem naivi, ci pentru că Hristos ne-a învățat că Biruința nu aparține decât celor care luptă împotriva neîncrederii, a minciunii și a terfelirii publice. Încercați în această comuniune să fiți parte inteligentă din ea. Și, din când în când, aplicați cele șapte puncte și eliberați-vă sufletul pentru a putea să se umple de Dumnezeu.”

Text și foto: Alex TOTH