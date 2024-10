CSM Târgu Mureș învinge Galațiul, 93-83, dar pierde un jucător cheie

CSM Târgu Mureș a obținut o victorie importantă în fața celor de la CSM Galați, cu scorul de 93-83. Partida de baschet a fost una echilibrată, iar rezultatul final pe sferturi a fost 27-21, 24-17, 12-20 și 30-25.

Echipa din Târgu Mureș a început bine, reușind să creeze un avantaj solid încă din primul sfert printr-un parțial de 10-0. Prima reușită în tricoul CSM Târgu Mureș pentru Konstantyin Anikiienko a adus un plus de energie, dar Galațiul a reușit să reducă avantajul la doar 6 puncte spre finalul sfertului.

Potrivit CSM Târgu Mureș, în al doilea sfert echipa mureșeană a aşteptat aproape două minute pentru primul coş, Reljic aducând încă două puncte, urmând ca Martinic să marcheze de la distanţă. La mijlocul actului secund diferenţa a scăzut la 5 puncte, dar înainte de pauza mare echipa noastră s-a apărat excelent, iar liberele marcate de Gajovic puneau 15 puncte între echipa noastră şi cea gazdă. În ultimele două minute gazdele au nimerit coşul o singură dată, și astfel, CSM a mers în vestiar cu un avantaj liniştitor de 13 puncte.

Startul sfertului trei a fost unul nefericit pentru echipa mureșeană, după ce Jonathan Person a fost scos din teren din cauza unei accidentări. Acest incident i-a afectat vizibil pe jucători, antrenorul Péter Faragó declarând că echipa și-a pierdut concentrarea în acele momente. Gazdele au profitat de acest moment și s-au apropiat periculos, ajungând la doar un punct diferență. Reljic și Jeremic au readus echipa CSM Târgu Mureș în joc, iar liberele transformate au fost esențiale pentru refacerea unui avantaj.

După o pauză între sferturi în care Faragó a reușit să-și recapete jucătorii, Târgu Mureș a reușit să refacă avantajul de două cifre. În ciuda revenirii gălățenilor la doar 3 puncte, echipa a reacționat prin două triple decisive marcate de Jeremic și, în ultimele secunde, de Martinic, care a „închis” partida printr-un coș de trei puncte.

Marcatorii echipei mureșene au fost Martinic (21 puncte, 3×3), Sánta (17), Jeremic (16, 2×3), Gajovic (11), Reljic (8), Șolopa (8), Person (6), Anikiienko (4) și Casale (2). În teren au mai intrat și Engi-Rosenfeld și Major.

„Aș putea rezuma meciul spunând că am ieșit din ritm, iar apoi ne-am jucat din nou şansa. S-au întâlnit două echipe care joacă rapid, așa că ne puteam aștepta la un meci cu un scor mare. Ne-am dorit să ne apărăm un pic mai bine, iar acest lucru și-a arătat efectele în prima repriză. În sfertul trei, am aprins din nou motoarele pentru a închide meciul și atunci nu am găsit un cuvânt mai bun, l-au lovit pe „Johnny” (Jonathan Person), care nu știm încă cât de grav este accidentat, dar nu arată deloc bine și nu se poate sprijini pe picior. Acest lucru ne-a scos complet din ritm. Totuși, în loc de panică, ne-am trezit la finalul meciului și am trecut mental peste noi înșine. Atunci am luat decizii disciplinate din punct de vedere tactic. Nici Alin Borşa nu a putut veni cu noi, deoarece a suferit o accidentare la deget. Așteptăm întoarcerea ambilor pe teren. Felicit echipa, astăzi ne-am mobilizat foarte bine atunci când a fost nevoie. Vă mulțumim pentru susținerea din fața televizorului și așteptăm pe toată lumea la următorul meci, deoarece vom avea nevoie de fiecare dintre voi”, a declarat pentru pagina CSM Târgu Mureș, antrenorul echipei Péter Faragó.

Diana CĂRBUREAN