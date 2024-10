Esența Crăciunului surprinsă în imagini de artistul fotograf Újfalvi Szilárd

Újfalvi Szilárd, un artist fotograf din localitatea mureșeană Valea Izvoarelor, a demarat cea de-a cincia ediție a proiectului intitulat ”Fotografie de Crăciun – Momente care ne leagă”. Acesta se va desfășura într-un studio foto construit de la zero, într-o clădire cu o suprafață de 45 de metri pătrați și amenajat special, pentru a reda cu fidelitate atmosfera unică din preajma Sărbătorilor de Crăciun.

O experiență de suflet

Promisiunea făcută clienților de Újfalvi Szilárd este că vor beneficia nu doar de un set de fotografii cu tematică de Crăciun, ci mai ales de o experiență de neuitat trăită alături de persoane dragi, în ospitalierul studio din Valea Izvoarelor, decorat special în acest sens.

”Perioada sărbătorilor este specială în fiecare an, dar anul acesta vrem să oferim și mai mult. Nu doar fotografii, ci o experiență care îți va atinge sufletul. Fotografiile la noi nu sunt doar un eveniment, ci este o oportunitate de a te opri pentru o clipă și de a trăi adevărata esență a Crăciunului: dragostea, timpul petrecut împreună și momentele de intimitate. Noul nostru studio și decorul unic sunt departe de ceea ce este obișnuit, aici fiecare detaliu este gândit pentru ca tu și cei dragi să vă simțiți cu adevărat acasă. De-a lungul anilor, am învățat și am evoluat, iar anul acesta am creat un mediu în care nu doar zâmbetele, ci și profunzimea relațiilor vor fi vizibile în fotografii. Am creat acest studio de la zero, cu gândul de a va oferi toate condițiile și un climat perfect pentru voi toți”, este mesajul transmis de către artistul fotograf Újfalvi Szilárd.

Programări telefonice

Programările pentru ședințele foto vizează perioada 15 noiembrie – 15 decembrie și pot fi făcute la numărul de telefon 0770-558.238. O ședință foto durează o oră, de la ora 16.00, 17.00, 18.00 sau 19.00, după care în aceeași zi clienții vor primi fotografiile editate, prin intermediul poștei electronice.

”O fotografie spune mai mult decât o mie de cuvinte, dar la noi fiecare fotografie spune o poveste. Povestea ta: despre ce înseamnă Crăciunul pentru tine, despre cei alături de care împărtășești aceste momente și despre emoțiile pe care le porți în inima ta. Fă sărbătorile de neuitat – vino și capturează momentele care contează cu adevărat”, a mai transmis artistul fotograf Újfalvi Szilárd, care a mai dezvăluit că pe viitor pregătește noi surprize, respectiv amenajarea studioului pentru ședințe foto cu tematici maternale și cu nou născuți.

Alex TOTH