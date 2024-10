FOTO: Laurențiu Boar (Gurghiu), la cel de-al șaselea jurământ în calitate de primar

Sala de ședințe din cadrul Primăriei Gurghiu a devenit neîncăpătoare pentru cei dornici să asiste luni, 21 octombrie, la ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Gurghiu desemnat în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024.

În prezența oficialităților județului în frunte cu prefectul Ovidiu Butuc au depus jurământul de învestire consilierii locali: Bodor Ibolya-Olimpia (UDMR), Bodor Jozsef (UDMR), Buțiu Lucian (PNL), Costea Ovidiu-Călin (PNL), Desculțiu Florin-Lucian (PNL), Gabian Levente (USR), Hărșan Ioan Eugen (PSD), Incze Antal (UDMR), Kiss Tibor Ștefan (UDMR), Pop Călin Vasile (PNL), Șiara Marius-Eugen (PNL), Ungureanu Firel-Alexandru (AUR), Zecheș Ioan Florea (PNL) și Zoltan Iacob Viorel (PSD).

Numărul total de consilieri al comunei Gurghiu va fi întregit de supleantul Suciu Maria (PNL) care va depune jurământul de învestire în viitoarea ședință a Consiliului Local Gurghiu.

„Sunt mândru de cum arată comuna noastră” Deși a depus jurământul pentru a șasea oară în calitate de primar ales, Laurențiu Boar și-a putut ascunde cu greu emoțiile. „Vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi alături de mine și de Consiliul Local al comunei Gurghiu, o comună frumoasă, o comună cu renume, pe care am avut ambiția s-o aduc acolo unde i-a fost locul odată. Am găsit-o cum am găsit-o, iar astăzi sunt mândru de cum arată comuna noastră, de investițiile făcute în comuna noastră, pentru care mulțumesc în primul rând tuturor votanților și consilierilor. În 20 de ani de mandat nu am avut nicio hotărâre de Consiliu care să nu fie validată de către Consiliul Local. Mulțumesc familiei mele, în special soției, mulțumesc Mirela, mulțumesc Ionuț și Romina, nepoților, surorii, cumnatului, nepoților de la Mureș, tuturor celor care m-au votat și care sunteți astăzi alături de mine. Îi mulțumesc foarte mult domnului Ciprian Dobre, fost prefect, actualului prefect dr. Ovidiu Butuc, doamnei Mara Togănel, mă bucur foarte mult că sunt astăzi alături de noi și vreau să le mulțumesc cu cea mai mare sinceritate pentru tot ceea ce au făcut pentru comuna noastră pe parcursul anilor. Tot timpul au fost aproape de mine în cei 20 de ani de mandat. Sper să fie și de acum înainte pentru că avem o comună mare și încă e mult de lucru în comuna Gurghiu. Sincer vă spun, infrastructură, utilități, deci încă avem multe de făcut. Vă garantez că voi reprezenta comuna noastră cu cinste și cu onoare, așa cum am făcut-o dintotdeauna. Al șaselea la mandat nu mă va schimba deloc. Voi fi același Laurențiu pentru toată lumea, modest și cinstit”, a spus primarul Laurențiu Boar care nu le-a rămas dator celor care l-au atacat în campanie.

„Celor care m-au denigrat în ultimul hal pentru care am suferit și eu, familia și cei apropiați, apropiați, vreau să le spun că atunci când nu voi mai candida am să pun toată dăruirea și priceperea mea celui care va continua să fie cel puțin așa ca mine și să aibă măcar diplomă de bacalaureat, dacă nu mai mult”, a subliniat primarul comunei Gurghiu.

Mesajul prefectului

Continuitatea de la conducerea Primăriei Comunei Gurghiu a fost salutată și de prefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc.

„Acest al șaselea mandat de primar pentru Laurențiu Boar înseamnă foarte mult, motiv să-i felicit pe cei din Gurghiu pentru că i-au acordat această continuitate, fapt ce a făcut că această comună să ajungă acolo unde este astăzi. Fără continuitate, fără lucrul în echipă și domnul primar a știut să-și facă echipă, vă garantez că lucrurile nu vor ieși așa cum ne dorim cu toții. Domnule primar, doamnă consilier, domnilor consilieri, vă rog să faceți și pe viitor aceeași echipă pe care ați făcut-o până acum și să depuneți toate eforturile pentru propășirea acestei comune care este una minunată cu oameni extrem de frumoși”, a spus dr. Ovidiu Butuc.

Susținerea colegilor liberali

„Nu este un sentiment mai înălțător pentru un om de administrație, pentru un om politic să fie respectat și îndrăgit de comunitatea sa. Asta înseamnă că lucrurile se fac bine, asta înseamnă faptul că acest jurământ pe care l-ați depus azi a șasea oară, înseamnă că de fapt nu este doar o normalitate, ci este angajamentul dumneavoastră pe care îl aveți față de comunitatea dumneavoastră”, a precizat MaraTogănel,prim-vicepreședinte al PNL Mureș, fost prefect al județului Mureș.

„Cred că această viziune a unui primar care n-a văzut doar interesul locuitorilor comunei Gurghiu, al voturilor ce urmează să le primească un primar face de fapt diferența între un primar de un mandat, două sau trei și un primar de șase mandate. Lăsând la o parte ce s-a făcut până acum, cred că gândul nostru trebuie să fie îndreptat spre viitor, spre tineri, spre ce vom face în următorii patru ani. Cred că în sfârșit putem să ne referim la maturitatea de a vorbi despre tineri. Trebuie să avem maturitatea să gândim cum ne vom ține copiii acasă. Trebuie să avem maturitatea să ne gândim ce le oferim dacă vrem să-i ținem acasă. Noi trebuie să le oferim ceva comparabil cu ce găsesc în Vest, venituri comparabile cu ceea ce găsesc acolo. Dar pentru acest lucru cred că avem nevoie de oameni foarte serioși în Parlamentul României. Cred că avem nevoie de oameni sinceri și cred, cum sublinia primarul Laurențiu Boar, de oameni care știu carte. Da, nu ajunge doar să știi carte, cred că după 34 de ani nu mai e indicat să ne mai luăm după cei care au gura cea mai mare. Cred că nu mai este vremea celor care încearcă să ne apropie de Rusia și să renunțăm la democrația și valorile occidentale. Exercițiul recent din Basarabia noastră dragă este încă un exemplu de cât de puternică este încă Rusia în Europa. Este extraordinar ce s-a întâmplat, faptul că Basarabia a reușit să treacă peste voința imperialistă a Rusiei și a regimului Putin și să se despartă definitiv, părin voință democratică de valorile putiniste”, a spus Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș.

Foto: Roxana MIHALY

Text: Alin ZAHARIE