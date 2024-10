FOTOREPORTAJ: Gala AutentiCita by Olympia Models: Renașterea Modei și Artei la Târgu Mureș

Într-un oraș unde evenimentele de modă sunt o raritate, Gala AutentiCita, organizată de agenția Olympia Models România marchează un moment istoric pentru Târgu Mureș, în data de 25 octombrie 2024. Acest eveniment deosebit a avut loc în incinta Gallery Wedding Garden, care nu doar că a celebrat frumusețea și arta modei, ci și talentul local, oferind o scenă de excepție tinerelor talente, designerilor consacrați și personalităților marcante din industrie.

Carmina Cotfas, Miss Universe România

Fondatoarea și directoarea agenției Olympia Models România, Carmina Cotfas, este o personalitate respectată în industria modei, cu o vastă experiență care i-a permis să transforme visul AutentiCita într-o realitate. Sub conducerea sa, agenția a format și lansat talente promițătoare, iar gala din 25 octombrie este o celebrare atât a succesului agenției, cât și a impactului acesteia în comunitatea locală.

„În clipa în care i s-a decernat titlul de Miss Universe România, și i s-a pus coroana reginei pe cap, toată lumea a aplaudat […] o parte din acea strălucire a coroanei în mod cert Carmina a dăruit-o tuturor acelora care erau în spatele ei,” a spus actorul Rudy Moca, referindu-se la dedicarea și pasiunea Carminei Cotfas, Miss Universe România 2021, pentru perfecțiune și frumos.

Prezentări de modă

Evenimentul a reunit invitați și designeri celebri precum Eli Lăslean și Cătălin Botezatu. Discursul inaugural a fost urmat de o prezentare de modă spectaculoasă, având ca protagoniști ținute create de designeri precum Tudor Halațiu, Irina Silaghi, Mădălina Buzaș și Dorina Satmari. În pauzele dintre prezentări, Andreea Vîlcan a adus o notă artistică deosebită cu recitalul său.

Printre spectatorii entuziasmați, Natalia Socol, unul dintre modelele pregătite de Olympia Models, și-a împărtășit experiența: „Cursul Carminei a făcut o diferență foarte mare în personalitatea mea, am fost mai încrezătoare și am învățat să defilez mai bine. A fost o experiență de neuitat.”

Această declarație subliniază impactul pe care munca dedicată a agenției îl are asupra tinerelor modele.

O altă spectatoare, mama unui model participant a descris evenimentul ca fiind unul impresionant: „Nu am mai fost la un asemenea eveniment, dar mi se pare foarte frumos și impresionat și organizarea și totul”.

Aprecieri din partea lui Cătălin Botezatu

Îndrăgitul și apreciatul creator de modă Cătălin Botezatu, prezent ca invitat special, și-a exprimat admirația pentru Carmina.

„Pentru mine Carmina e una dintre cele mai frumoase persoane pe care le-am cunoscut în ultimii ani pentru că am avut plăcerea să colaborez încă de mică cu ea și pe lângă faptul că a fost model pentru brandurile pe care eu le am, inclusiv cel din Târgu Mureș. A prezentat în sute de colecții semnate Cătălin Botezatu și mă pot lăuda, da, pentru că cineva spunea că e mândru de faptul că are coroana, iar eu fiind președintele juriului Miss Universe, am fost cel care i-a pus cu adevărat coroana pe cap”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, cunoscutul creator de modă Cătălin Botezatu.

Pasiunea pentru modă nu are vârstă

Atmosfera galei a fost completată de un concert acustic live al trupei RIFF, aducând un suflu de energie și emoție serii. Sesiunea de networking care a urmat a oferit o oportunitate unică de interacțiune între invitați, modele, designeri și publicul larg, facilitând schimbul de idei și viitoare colaborări.

„A fost o experiență superbă; o cunosc pe Carmina de ceva timp și mă bucur că m-a invitat la showul ei. Secretul, pentru mine, este pasiunea. Mi-am dorit să devin model încă din liceu și mi-am făcut curaj să fac asta la 45 de ani; de trei ani îmi urmez acest vis, iar pasiunea îmi oferă motivația. Am o comunitate de femei care sunt ca mine și împărtășim aceeași pasiune. E greu să te menții după o anumită vârstă, dar, dacă îți pui acest țel, se poate. Moda este un domeniu foarte frumos – e artă, dar e și provocator”, a spus Adina Cotiga, fondatoarea agenției Cardinalia și colaboratoare Olympia Models.

Astfel de colaborări inspiră o comunitate de femei, unite prin pasiunea pentru modă și dorința de a-și urma visurile, indiferent de vârstă.

Capitol nou pentru moda mureșeană

Gala AutentiCita a reprezentat o premieră pentru municipiul Târgu Mureș, având o importanță culturală deosebită. În cadrul acestui eveniment a fost inaugurată simbolic, prin tăierea unei panglici, și Asociația Culturală Olympia, proiect născut din dorința de a sprijini dezvoltarea culturii și artei în modă. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment au fost acordate diplome speciale modelelor care au absolvit cursurile Olympia Models, singura agenție și școală de modele din Târgu Mureș.

”Gala AutentiCita își propune să devină un punct de referință în peisajul cultural și artistic al orașului Târgu Mureș, oferind o platformă dedicată tinerelor talente locale și creativității. Prin această gală, ne dorim să inspirăm, să promovăm și să celebrăm excelența în industriile creative, reunind sub același acoperiș atât profesioniști consacrați, cât și viitoarele vedete ale modei”, a transmis Carmina Cotfas, directoarea și fondatoarea Olympia Models România și Asociației Culturale Olympia.

Gala AutentiCita promite să devină un eveniment reper, un catalizator al creativității și un adevărat simbol al frumuseții autentice și al artei, contribuind la crearea unei noi tradiții a modei în Târgu Mureș.

Text: Alisia BALOGH, Alex TOTH

Foto: Alex TOTH