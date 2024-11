Ciprian Dobre despre canabis și noua doctrină politică a PNL. „Am îmbrățișat componenta conservatoare”

PNL Mureș a organizat miercuri, 6 noiembrie, de la ora 11:00, o conferință de presă la care au participat Ciprian Dobre, președintele filialei județene, candidat pentru un loc de deputat, Mara Togănel, prima pe lista PNL Mureș la Senat, Alexandru György, fost viceprimar, consilier local în CL Târgu Mureș, pe locul 2 pe lista pentru Senat, Sebastian Moldovan și Marius Cerghizan – candidați pe listele pentru Camera Deputaților. După ce președintele PNL Mureș a prezentat principalele obiective ale Planului de guvernare propus de liberali, am adresat câteva întrebări.

Ați susține legalizarea sau dezincriminarea, liberalizarea, consumului de canabis?

Ciprian Dobre: Categoric, nu. Societatea românească, deocamdată, are niște tare incredibile în tot ceea ce înseamnă consumul de substanțe stupefiante.

Noi astăzi încă, deși este, nu știu, de șase luni în vigoare, aproape șase luni, o lege în vigoare, prin care s-a decis, de către legislativul României, înființarea a opt centre de recuperare, reabilitare a persoanelor dependente de astfel de substanțe, de adicții, în general, s-a dat în competența Ministerului Sănătății înființarea acestor centre, iar de atunci domnul ministrul Rafila încă n-a mișcat cu niciun deget.

Noi încă suntem în acest stadiu. Știu că în alte multe alte țări, consumul acestei substanțe, despre care dumneavoastră pomeniți, a început să fie privit mai relaxat. În anumite state, consumul este oarecum liberalizat, să spunem așa.

Nu suntem în acest stadiu. Sunt împotriva consumului oricărei substanțe care dezvoltă adicții în persoana tinerilor sau a adulților din România. Cred că noi va trebui, întâi, să deschidem aceste centre și să ne vedem de copiii noștri care, din păcate, sunt victima traficanților acestor substanțe.Ceea ce este complet imoral, complet nelegal sau ilegal în România. Noi avem tocmai dată datoria să luptăm cu acest flagel al societății românești.

Considerați oportună continuarea finanțării partidelor politice parlamentare?

Ciprian Dobre: Este lege. Acum, am vorbi despre continuarea finanțării partidelor parlamentari de la bugetul de stat, în plină campanie electorală, cred că este inoportun să vorbim.

Eu pot să mă întorc însă, la anul 2014-2015, când se pregătea campania electorală din 2016, când, începând cu ora 7 dimineața, începeau jurnale de știri ale televiziunilor cu mascați și cătușe, că s-a ajuns la un concluzie. Și, anume: ca să nu mai există discuții despre transparența fondurilor din campania electorală, s-a găsit o metodă prin care acești bani să fie practic proveniți dintr-o singură sursă. Aceasta a fost soluția găsită în 2015, la sfârșit, pentru a evita de lipsa transparenței fondurilor de campanie. Lucru care se ducă și în Germania și în alte țări europene, deci, a fost o soluție.

Legea este încă în vigoare șii nu este oportun să vorbim în perioada de campania electorală. Pentru că atunci am da astăzi niște semnale cu privire la niște mecanisme care deja au început de două săptămâni. Și, atunci, am introduce un subiect care nu există, de fapt, în campania electorală azi. Poate după campania electorală, categoric, putem să vedem societatea noastră astăzi în ce punct se află în legătură cu acest subiect.

În viitor, vedeți o dezvoltare sau o orientare a partidului înspre zona conservatoare cum se întâmplă la nivel de discurs în campania aceasta electorală sau o revenire înspre zona liberală?

Ciprian Dobre: Pot să spun că Partidul Național Liberal și-a clarificat această chestiune și am îmbrățișat componenta conservatoare. Conservatoare așa cum este ea definită sau așa cum este ea văzută în Europa. Am avut o perioadă în care am oscilat și nu am fost hotărâți cu afirmarea unor valori ale partidului nostru așa cum le evocăm astăzi.