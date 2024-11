Vizită deosebită la Școala Primară Montessori din Târgu Mureș

Școala Primară Montessori din Târgu Mureș a avut onoarea și bucuria de a o avea ca oaspete pe Kyla Morenz, trainer internațional Montessori AMI (Association Montessori Internationale) pentru nivelul de 6-12 ani.

Oaspetele Școlii Primare Montessori din Târgu Mureș locuiește la Toronto, Canada și este licențiată a Universității din Waterloo, deținând și un master în educație la Universitatea Loyola din Maryland. În 2011 a obținut certificatul TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) de la Universitatea din Toronto, Colegiul Woodsworth și deține diplome AMI atât pentru grupa de vârstă 3-6 ani, cât și pentru cea de 6-12 ani.

A predat în medii Montessori cu clase elementare pentru copii de 6-9, 9-12 și 6-12 ani în Canada și Maroc. Este interesată în mod special de educația bilingvă și a conceput materiale de limbaj pentru clasele elementare. Kyla Morenz acordă în mod susținut cursuri de mentorat pentru școli și educatorii acestora, cursuri dedicate ciclului elementar, în Canada, Maroc și Republica Cehă. A susținut cursuri în Irlanda, Anglia, Canada, Statele Unite și Franța. Și-a susținut prelegerile atât cu interpretare simultană, cât și cu interpretare consecutivă în Franța și Republica Cehă. De asemenea, Kyla Morenz este co-trainer la Institutul Montessori din Praga, Republica Cehă.

Copii implicați și adulți dedicați

Prin deosebita colaborare cu Institutul Montessori din București, Kyla Morenz a petrecut două zile, luni și marți, 4-5 noiembrie 2024, alături de echipa Școlii Primare Montessori din Târgu Mureș.

”Ea a venit în observare în clasa Soare, nivelul de 6-12 ani, cu scopul de a oferi consultanță școlii, în vederea păstrării cu fidelitate a ceea ce presupune un act educațional Montessori autentic, precum o continuitate firească în urma mentoratului parcurs cu ea de către învățătoarele de la clasă, Ana-Maria Petre și Lavinia-Gabriela Cârcu”, a informat Katalin Maier, coordonator educațional al Școlii Primare Montessori din Târgu Mureș.

Din dorința de a închega comunitatea de părinți prin cunoaștere și aprofundare, datorită deschiderii și a bunăvoinței Kylei Morenz, Școala Primară Montessori din Târgu Mureș a organizat o seară mai specială cu părinții, intitulată ”Evaluarea în școala Montessori”.

”Într-un cadru confortabil și frumos, la Restaurantul Sandoria din Târgu Mureș, Kyla Morenz a vorbit părinților de la fiecare nivel – antepreșcolar, preșcolar și ciclul primar – timp de 2 ore despre principii în educația alternativă Montessori, despre cum învață copiii și cum îi ajută Montessori pe copii să învețe și nu în ultimul rând despre evaluarea în școala Montessori. Ne-a bucurat prezența ei de spirit, cunoștințele împărtășite și informația că astăzi neuroștiința susține ceea ce Dr. Maria Montessori cu mulți ani în urmă a descoperit despre copil și cum anume educația alternativă Montessori susține dezvoltarea armonioasă a ființei umane: ”Viziunea mea asupra viitorului nu mai este cea a unor oameni care, prin luarea unor examene, trec de la liceu la universitate, ci a unor tineri care trec de la un stadiu de independență la altul mai ridicat, prin propria activitate și prin efortul propriei voințe, lucru care constituie evoluția interioară a fiecărui individ” – Maria Montessori – ”De la copilărie la adolescență.” Mulțumim și pe această cale tuturor părinților care au fost alături de noi și de Kyla Morenz. De asemenea, ne exprimăm recunoștința și pentru prezența domnului inspector școlar pentru management instituțional, domnul Macarie Ioan, care de fiecare dată ne-a onorat cu interes invitațiile în diversele acțiuni ale școlii noastre. Kyla a plecat încântată de la școala noastră, afirmând că a văzut copii implicați, adulți dedicați, prezentări frumoase, bune practici de păstrat și altele de implementat”, a mai menționat Katalin Maier.

