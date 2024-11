Bernadette Szocs, calificată în primele 8 la WTT Finals Fukuoka 2024

Reprezentanta lotului național al României a reușit să se califice între cele mai bune opt jucătoare ale competiției WTT Finals Fukuoka 2024, care a reunit la start cele mai valoroase 16 sportive la nivel mondial. Evoluția sa a fost remarcabilă încă de la primul meci.

Bernadette Szocs, aflată pe locul 17 mondial, a obținut o victorie spectaculoasă în fața japonezei Hina Hayata, clasată pe locul 5 mondial. În fața propriilor suporteri, în sala Kitakyushu General Gymnasium, Bernadette s-a impus cu 3-1, marcând primul său succes în fața adversarei medaliate cu argint și bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, după cinci confruntări anterioare câștigate de sportiva niponă.

Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, sportiva română, dublă medaliată cu argint la Campionatul European din acest an, a demonstrat un nivel de joc impresionant, cu lovituri precise și puternice care au destabilizat-o pe Hayata în primele două seturi. Deși a pierdut al treilea set, Szocs a respectat strategia stabilită împreună cu antrenoarea Mihaela Șteff, revenind puternic în setul decisiv, unde a dominat schimburile pentru o victorie clară, scor 3-1 (12-10, 11-7, 6-11, 11-6).

„Sunt fericită, pentru că am câștigat cu Hina Hayata. Am jucat de multe ori cu ea și am reușit să o înving acum. Am avut încredere, am spus că voi da tot ce am mai bun, iar într-un final am câștigat cu ea. Vreau să continui să joc precum azi.

Nu este ușor să joci în Japonia contra sportivelor japoneze, dar eu sunt fericită că sunt aici și vreau doar să mă bucur de joc. Sunt fericită pentru prestația de azi și vreau să continui”, a declarat Bernadette Szocs, imediat după debutul la WTT Finals Fukuoka 2024, potrivit aceleiași surse.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă