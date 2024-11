Alina Vlasa va aduce plusvaloare Educației din Camera Deputaților

Echipa liberalilor mureșeni pentru Camera Deputaților o are în componența sa și pe Alina Vlasa, educatoare de profesie, în prezent director adjunct al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș. În coordonarea sa se află o creșă, trei grădinițe cu program prelungit, învățământ primar și gimnazial, cu un efectiv de 1.900 de elevi și preșcolari.

În vârstă de 38 de ani, Alina Vlasa este licențiată în Științe Economice și absolventă a Liceului Pedagogic ”Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, și este unul dintre cei mai apreciați experți în management educațional din județul Mureș.

Expert în management educațional

”Mă bucur de o carieră în Educație de aproape 20 de ani. În momentul de față fac parte din Consiliul Consultativ pe Educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș și din Corpul Național de Experți în Management Educațional. În cadrul activității manageriale, alături de o echipă bine formată, am coordonat și desfășurat proiecte educaționale, concursuri regionale, județene, locale, schimburi de experiență, cercuri pedagogice, activități metodice, inspecții școlare la nivelul școlii și grădinițelor pe care le coordonez. Am încheiat parteneriate pentru educație cu instituții publice, cu mari companii naționale, de la care am obținut finanțări pentru reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ din structura școlii”, a declarat Alina Vlasa, propunerea de pe locul 2 pentru Camera Deputaților a PNL Mureș.

Printre proiectele realizate se regăsesc: Amenajarea spațiilor exterioare ale Grădinițelor ”Albinuța”, ”Licurici”, ”Rândunica”, pentru desfășurarea activităților educaționale outdoor – câștigat prin bugetare participativă, în valoare de 300.000 de lei, ”Parcurile Copilăriei” – finanțat de o companie națională în valoare de 280.000 de euro. ”Aleea Sănătății” și ”Curte prietenoasă cu natura” sunt alte două proiecte câștigătoare în valoare de 300.000 de lei fiecare, care vor fi implementate în curând. Primul este destinat copiilor din cartierul Dâmbu Pietros, iar cel de-al doilea elevilor școlii.

”Toate aceste proiecte au adus plusvaloare activităților noastre și tuturor cadrelor didactice. Aplicând un management eficient, responsabil, corect și un act educațional performant vom putea oferi acces tuturor copiilor la educație”, a adăugat Alina Vlasa, soție și mămică a doi copii, în vârstă de 9 și 6 ani.

Sprijin pentru consilierii școlari

Un proiect de suflet propus de candidata liberală vizează reorganizarea și eficientizarea activității consilierilor școlari din grădinițe și școli.

”Avem tot mai mulți copilași cu cerințe educaționale speciale, avem familii monoparentale, familii care se reîntorc din străinătate și spun asta din experiența pe care o am din activitatea grădinițelor și a școlii. Acești copii au nevoie de mai mult de un consilier școlar la 800 de copii, chiar unul la o mie de copii. Ne confruntăm foarte des cu astfel de probleme în care învățătoarea sau educatoarea efectiv își întrerupe activitatea din cauză că avem un copil sau poate doi copii cu tulburări de comportament sau emoționale, cu întârziere în dezvoltare sau retard. Aici intervin consilierul școlar, psihologul, psihopedagogul, profesorul de sprijin, care cu un plan bine organizat trebuie să vină în sprijinul acestor copii unu la unu”, a explicat Alina Vlasa.

”Busola Carierelor”

Echipa Partidului Național Liberal Mureș propune un program care să fie implementat la nivel național, intitulat ”Busola Carierelor.”

”Vom încerca o nouă abordare, în gimnaziu și liceu. O oră în curriculă, în care scopul să fie evaluarea aptitudinilor copiilor de către psihologi și specialiști în acest domeniu, în care să identificăm care sunt aptitudinile elevilor. Încotro să meargă după absolvirea clasei a VIII-a, spre profil Real sau Uman. Am numit inițiativa ”Busola Carierelor”, deoarece ne dorim să dăm copiilor ocazia să facă alegeri corecte. Mi-ar plăcea ca pe viitor în România să nu mai existe copii care să nu fi fost sfătuiți încotro să se îndrepte. Avem o realitate crudă în România, 80% din absolvenții unei forme de învățământ medie sau superioară lucrează în alt domeniu decât cel pentru care s-au pregătit”, a conchis Alina Vlasa.

