Prioritățile comunei Chiheru de Jos, pe agenda primarului Mihai Dan Runcan

2024 reprezintă pentru comuna Chiheru de Jos anul schimbării, termen uneori prea uzat de cei care n-au știut să-l fructifice. Nu este și cazul lui Mihai Dan Runcan, primarul comunei Chiheru de Jos, ales în 9 iunie 2024. Reghinean de loc, școlit la Gurghiu și Brașov în tainele silviculturii, Mihai Dan Runcan a dobândit experiență atât în domeniul privat, cât și în administrația publică, dovadă fiind cei patru ani (2008-2012) în care a fost viceprimar al comunei Beica de Jos.

„Silvicultura ca orice profesie de inginer este una complexă. Dacă vrei să faci o activitate lucrativă, de cele mai multe ori ai nevoie să ai cunoștințe din diverse domenii. Acest aspect m-a ajutat, în special în domeniul privat în care am activat. La fel se întâmplă și în administrația publică. În calitate de viceprimar al comunei la Beica de Jos, am avut în fișa postului responsabilități din aproape toate compartimentele. Mi-a plăcut să mă implic, deși Beica de Jos nu este o comună ușoară, ci se confruntă cu multe situații complexe. M-a ajutat experiența de lucru cu oamenii, pe care am acumulat-o în mediul privat. Asta întotdeauna este de mare ajutor indiferent unde ajungi”, spune Mihai Dan Runcan.

2024. Pasul spre funcția de primar. Motivația!

„Am convingerea că omul trebuie să rezolve anumite probleme, să simtă că are o utilitate în lumea asta. Este și cazul propriu, voiam să mă implic și să fac ceva. Am venit de la Brașov acum 25 de ani și m-am mutat la țară, pentru că aici era un mediu pe care eu îl considerăm aproape de ideal. Cred că în România începem să facem tranziția de la o țară în care oamenii aleargă doar după financiar, spre situația în care oamenii își dau seama că legăturile interumane, legăturile sociale sunt o esență a fericirii și primează în fața aspectului financiar. Satul începe să piardă din valorile pe care le-a avut cândva, iar depopularea reprezintă o reală problemă. Atunci am zis: Este necesar să intervin! Cum? Marea majoritate a politicienilor vin și zic: vreau să vin să fac bine celorlalți, ceea ce mie mi se pare o afirmație destul de falsă. Eu vreau să creez un mediu în care eu și copiii mei să ne simțim bine și să ne simțim acasă. Sunt în situația în care financiar n-am ce să-mi mai doresc. Știu, toți muncim pentru bani, dar deja începe să nu mai fie aceasta o prioritate și aș vrea să creez în această comună un cadru social în care oamenii să se simtă bine, să se simtă acasă”, afirmă edilul comunei Chiheru de Jos.

Primăria comunei Chiheru de Jos

Cum se vede Comuna Chiheru de Jos din postura de primar

„Problemele comunei le știam și înainte. Fiind zilnic aici cu munca, nevoile în sine le identificasem demult, practic știam la ce să mă aștept când am decis să candidez. Una dintre probleme o reprezintă lipsa locurilor de muncă. Un loc de muncă atrage de la sine o comunitate, dar la fel de bine, lipsa locurilor de muncă determină migrarea comunității. Este prima mare problemă, de aceea este necesară crearea unor locuri de muncă prin atragerea unor investitori în zonă și crearea unor facilități pentru investitorii respectivi. Cred că ar trebui să fie prioritatea numărul unu pentru un administrator de comună, pentru un primar, după care urmează celelalte aspecte. Este important să poți să creezi unor tineri un cadru în care ei să-și crească copiii. De aici încolo deja trebuie să lucrezi la restul lucrurilor, educație, infrastructură și apoi, dacă tot vorbeam la început de creare de oportunități și de locuri de muncă, să încercăm să vedem dacă un turism local sau un turism rural s-ar putea plia pe comuna noastră. Noi, în această zonă, am fost o comunitate destul de axată pe creșterea animalelor. Astăzi, dacă vrei să te duci să mănânci la stână un boț, s-ar putea să ai o problemă, că n-o să prea ai mari oportunități. De ce să nu se facă ceva din ceea ce putem noi să oferim aici, la modul natural, la modul frumos, la modul curat? De ce să nu se facă un turism în sensul ăsta? La fel de bine, comuna beneficiază de alte resurse. Avem pășuni la Câmpul Cetății, avem zone în care s-ar putea dezvolta cu adevărat un turism la modul cel mai profi, începând cu o zonă de cabane, trecând pe la o zonă de pescuit, adică să oferi și altceva în afară de spații de cazare. Asta este esența turismului peste tot. Dacă vrei să ai succes, trebuie să ai și altceva în afară de spații de cazare. Noi avem din plin oportunitățile acestea. Aici administrația locală trebuie să vină și să creeze condițiile pentru așa ceva. Adică, trebuie să creeze un PUG pentru ca să se poată face un spațiu de cazare, un spațiu de evenimente, un spațiu de ieșit cu ATV-urile, cu caii etc. Locuitorii trebuie încurajați și trebuie învățați dacă se poate. Trebuie să faci un training. Este mult de muncă, inclusiv cu mintea oamenilor ca să-i înveți să trăiască, să nu trebuiască să plece nicăieri”, afirmă Mihai Dan Runcan.

Condițiile unui trai decent

„Creând condiții, oferi automat și altceva, oferi civilizație. Faptul de a aduce civilizația la un alt grad, la un alt nivel, îți face comuna atractivă și ai șanse să nu rămâi fără oameni. Populația comunei Chiheru de Jos a scăzut foarte mult în ultimii 30 de ani, aproape că s-a înjumătățit. Cu această situație se confruntă majoritatea satelor din România. Sunt însă și comunități unde autoritățile locale s-au implicat și atunci procesul de depopulare s-a estompat sau chiar s-a oprit. Sunt situații în care populația comunelor a crescut. Este clar faptul că sunt necesare: apa curentă, canalizarea, gazele naturale și o rețea școlară bine pusă la punct. Toate acestea reprezintă niște factori care pot să convingă o familie de tineri să rămână, să nu plece sau chiar să atragem familii care doresc să se stabilească aici”, a precizat Mihai Dan Runcan.

Situația la zi în comună

„În cele două Urisie nu avem nici un metru de ulițe laterale asfaltate, nu avem apă potabilă și canalizare. În Chiheru nu există canalizare și există încă ulițe neasfaltate. Avem un proiect aprobat pentru execuția de canalizare la Chiheru, cu stație de epurare la ieșire din sat, proiect în care intră și introducerea apei potabile în cele două Urisie, dar fără canalizare. Aici trebuie să jonglăm cumva pentru că oamenii nu vor mai avea răbdare ca eu să introduc apa potabilă, să nu introduc canalizarea și să aștept ca la un moment dat să rezolv problema canalizării, după care să asfaltez. Școala din comună, măcar școala mare din Chiheru de Jos trebuie reabilitată, trebuie dotată, curtea școlii aranjată, trebuie un loc de joacă, un teren de sport cât de cât pus la punct, măcar în centru de comună. Astfel de investiții ar trebui și la Urisie, pentru că este un disconfort să treci dealul și să n-ai mai nimic”, spune primarul comunei Chiheru de Jos.

Aproape de nevoile comunității

Primii pași

„Am depus o documentație la Compania Națională de Investiții (CNI) și la Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea străzilor în toată localitatea. Mă refer aici la partea de proiecte. Încercăm să obținem autorizația de executare a lucrărilor pentru apă și canalizare, proiect care este câștigat de către fosta administrație. De asemenea trebuie să scoatem la licitație lucrarea la apă și canalizare și ulterior, dacă reușim să obținem finanțare să asfaltăm străzile. Am luat legătura cu firma care se ocupă de proiectele pentru modernizarea căminelor culturale din cele două sate unde sunt rămase nemodernizate (Chiheru de Sus și Urisiu de Sus) și am discutat despre reabilitarea Școlii Gimnaziale din Chiheru de Jos. Asta am reușit să realizăm în prima lună. În rest, am încercat să facem un pic mai accesibile drumurile la câmp, încercăm să reparăm acostamentele în perioada următoare pentru că drumurile sunt foarte înguste. Nu avem foarte multe opțiuni vizavi de achiziții. Avem o problemă să cumpărăm o mașină de piatră sau să cumpărăm altceva, pentru că știți că orice nou contract e blocat până nu reușim să ne plătim ce avem din urmă și avem din urmă niște restanțe destul de serioase. O să ne fie destul de greu, dar sperăm ca viitorii ani să ne aducă și niște fonduri. Vom organiza un concurs, deoarece nu avem în acest moment contabil, nu avem responsabil pe achiziții, în condițiile în care aici în primărie este destul de multă muncă, este destul de multă hârțogăraie, care umple timpul angajaților. Deci sunt multe documente de întocmit de care avem mare nevoie. N-avem un responsabil care să ocupe strict de fonduri, cineva care să coordoneze, cineva la care să vină toate informațiile de la toate celelalte compartimente. Nici la fondul funciar nu avem o persoană calificată, avem doar un responsabil de registru agricol și cam atât. Mai avem nevoie de personal și la exterior. Avem un singur muncitor pe lângă un tractorist, dar e insuficient pentru câte lucrări sunt în comună”, spune primarul Dan Runcan.

Marile provocări

„Dorința mea este să achiziționez la nivel de comună niște teren pe care să pot să-l ofer unor viitori potențiali investitori în așa fel încât să știu că am niște locuri de muncă în zonă, implicit niște venituri în comună. Nu e deloc simplu pentru că sunt zone în care nu am nici măcar terenul intabulat. Eu trebuie să rezolv problema intabularii terenurilor pentru fiecare proprietar, pe urmă să-l cumpăr și ulterior să fac planurile urbanistice și să încerc atragerea de investitori în zonă. Acest procedeu reprezintă o provocare și necesită timp. Apoi, firesc, e ceea ce doare pe oricine, apă, canalizare și să scăpăm de praf și de noroi, respectiv asfaltări de străzi. O altă prioritate este modernizarea școlii și crearea de condiții propice desfășurării actului didactic. Dacă nu încurajăm tineretul vom lucra pentru niște sate goale. Sunt multe astfel de priorități și n-o să mă concentrez să lupt doar pe un singur front. Pe scurt, infrastructură, educație și creare de locuri de muncă, acestea sunt prioritare. Fiindcă avem și un potențial turistic bun și credem că este și un lucru care se poate amortiza repede, putem să ne axăm și pe acest aspect”, a conchis primarul comunei Chiheru de Jos.

Alin ZAHARIE