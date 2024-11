Scoaterea județului Mureș din izolare, obiectiv al echipei AUR

Echipa pe care Alianța pentru Unirea Românilor o propune la alegerile parlamentare care se vor desfășura în data de 1 decembrie are ca obiectiv prioritar scoaterea județului Mureș din izolare, a anunțat miercuri, 20 noiembrie, Răzvan Biro, liderul AUR Mureș.

Campanie ”printre oameni și prin oameni”

Prezent în Studioul Zi de Zi Live, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, președintele AUR Mureș a explicat că formațiunea politică pe care o reprezintă își dorește să aducă un suflu nou pe eșichierul politic național și județean care a rămas aproape nemodificat în ultimele trei decenii. Totodată, Răzvan Biro a reliefat faptul că numeroși mureșeni care se întâlnesc cu echipa AUR au încă speranță și încredere într-o schimbare benefică pentru un viitor mai bun rezultat în urma alegerilor din acest an.

”Campania electorală a noastră, a celor de la AUR, se desfășoară așa cum ne caracterizează și cum nu ne temem să o facem, printre oameni și prin oameni. Suntem în fiecare zi în cel puțin una-două localități mureșene cu echipa județeană și de candidați și ne bucurăm, în ciuda reținerii care s-a dezvoltat în rândul populației din cauza neîncrederii însămânțate de vechile partide și actualul sistem politic. Găsim, totuși, o fărâmă de speranță, o fărâmă de încredere, ne bucurăm să vedem că totuși mureșenii ne creditează pe noi, tânăra generație, pentru a ne da o șansă să ne luptăm pentru viitorul nostru și să aducem respect față de generațiile părinților și bunicilor noștri care au fost mult prea mult puse la încercare de vechiul sistem și de prăbușirea industriei și a României pe care au construit-o ei înainte de 1990”, a explicat Răzvan Biro, care se află pe locul 1 în echipa pe care AUR Mureș o propune pentru Camera Deputaților.

”Împreună scoatem Mureșul din izolare!”

În cadrul aceleiași emisiuni realizată în Studioul Zi de Zi Live, Răzvan Biro a dezvoltat următorul mesaj scris recent pe pagina personală de Facebook: ”E timpul patrioților! Împreună scoatem Mureșul din izolare!”.

”E o situație arhicunoscută deja și resimțită de toți locuitorii județului Mureș, județ care din păcate în ciuda fundamentului său și istoricului pe care noi îl avem atât din perspectiva potențialului industrial pe care l-am avut, cultural, medical, pe care încă îl mai avem din fericire, educațional, economic, și prin prisma poziției pe care o avem în centrul țării. Cu toate acestea, noi am pierdut mult teren comparativ cu ritmul în care s-au dezvoltat județele învecinate și vedem inclusiv în județe precum Alba sau Bistrița-Năsăud că există mult mai multe investiții, că există o infrastructură rutieră de o calitate mult mai bună, vedem într-un județ care are aproape aceeași suprafață și populație ca și noi, județul Bihor, are vreo șapte-opt centuri ocolitoare, iar noi încă nu avem după 34 de ani nici măcar o centură ocolitoare și sugrumăm absolut tot traficul, tot transportul de mărfuri de persoane. Târgu Mureș era un oraș atractiv și din punct de vedere turistic și al civilizației pe care o prezenta, dar spuneți-mi astăzi ce turist mai este interesat să vină să își piardă vacanța și timpul liber în traficul târgumureșean. Deodată, la București, județul Mureș nu mai contează în niciun fel de arhitectură, iar liderii care ar trebui să reprezinte interesele județului Mureș dau semne de oboseală, dau semne de dezinteres, iar noi mult prea puțin contăm acolo ca județ. Una dintre ambițiile mele este să scoatem județul Mureș din acest con de umbră din acest blocaj. Am garanția și am încrederea că odată ajunși la guvernare prin prisma respectului pe care județul Mureș l-a câștigat în partidul AUR la nivel național voi reuși să atrag o mai mare atenție și interes pentru județul nostru și spre investiții. S-a văzut, și președintele AUR, George Simion, este prezent adesea în județul Mureș”, a afirmat Răzvan Biro.

George Simion, viitor Președinte

Referindu-se la candidatul pe care Alianța pentru Unirea Românilor îl propune pentru funcția de Președinte al României la alegerile care vor avea loc în data de 24 noiembrie și 8 decembrie, Răzvan Biro a precizat că George Simion este unica și cea mai bună soluție pentru viitorul țării și al românilor, prezentând în acest sens trei argumente.

”Unu: nu face parte din vechiul sistem de partid și de candidați care au căpușat România. Doi: este un lider harnic, care poate pune România în mișcare și să pună România la treabă. Trei: este un candidat și un om politic integru, care pune patria cu adevărat, nu la nivel declarativ, poltiic sau filozofic. Pune cu adevărat, prin tot ceea ce face zilnic, prin toate eforturile sale, România și românii pe primul loc”, a subliniat liderul AUR Mureș.

Mesaj pentru tineri

La finalul emisiunii, Răzvan Biro a transmis un mesaj către alegătorii tineri din județul Mureș.

”Îi rog pe toți tinerii din generațiile noastre să meargă la vot, să își exercite dreptul electoral și să fim generația care după 34 de ani de batjocură a părinților și bunicilor noștri să tragem un semnal puternic de alarmă și să nu ne lăsăm viitorul nostru amanetat și compromis de acești ticăloși care ne conduc. Cred că e momentul ca noi, tinerii, să nu mai plecăm din țară, cred că este momentul să plece cei care ne-au condus și au adus țara în această situație și e momentul să vină tineri patrioți în fruntea țării, să ne conducă destinele așa cum ne dorim fiecare dintre noi și să fim reprezentați în sfârșit și noi, tinerii mureșeni și nu numai”, a conchis președintele AUR Mureș, unul dintre cei mai tineri lideri politici din România.

Candidații AUR Mureș pentru Camera Deputaților:

1) Răzvan Biro (specialist științe politice – consilier parlamentar);

2) Stelian Ovidiu Popescu (medic oftalmolog);

3) Denisa Loredana Moșneag (jurist – consultant);

4) Emilian Tiberiu Bungărdean (jurist – administrator);

5) Petruța Bianca Covrig (ofițer MApN – administrator);

6) Liviu Adrian Natea (politolog – consultant politic);

7) Cristina Andreea Coman (economist – contabil);

8) Alin Ionuț Constantinescu (jurist – consilier parlamentar);

9) Ionela Florica Turcu (economist);

10) Vlad Marcu (inginer).

Candidații AUR Mureș pentru Senat:

1) Cristian Vântu (medic – medic de familie);

2) Cristina Elena Ilie (jurist – șef Cabinet);

3) Mirela Gaston (medic – medic stomatolog);

4) Marcel Aurel Mălai (jurist – inspector de mediu);

5) Alin Marius Mihăilescu (profesor);

6) Mihaela Cristina Vereș (profesor).

(Comandat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, executat de SC Zi de Zi Events SRL, CMF 11240014)