ANUNȚ PUBLIC

S.C. ON OIL BIO S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de exploatare – Perimetrul ON – VOIVODENI”, propusa fi amplasat în com. Voivodeni, sat Vovodeni, extravilan, jud. Mureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, din Târgu-Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 900– 7500 şi marţi – vineri între orele 900-1200 și la sediul S.C. ON OIL BIO S.R.L. Sat Tăureni, nr. 296, comuna Tăureni, județul Mureș, în zilele de în zilele de: luni, – vineri între orele 900-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Târgu-Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 900-1500 şi marţi – vineri între orele 9°°-1200.