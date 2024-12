Conferință internațională la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a organizat, în urmă cu câteva zile, cea de-a șaptea ediție a Conferinței cu participare internațională New Trends in Humanities – Interdisciplinary perspectives, eveniment desfășurat în cadrul Sesiunii științifice a cadrelor didactice – Zilele UMFST 2024.

”Anul acesta a răspuns invitației de a susține discursul de deschidere prof. univ. dr. Maria Georgescu, cu o prezentare extrem de interesantă, provocatoare și dinamică: Representation of Women in Decision-Making Positions in the Community. Cele cinci secțiuni ale conferinței au reunit lucrări ce mizează pe aducerea în prim plan a științelor umaniste și a rolului lor fundamental în peisajul academic, cultural, social: Literary Studies, Linguistics. Translation Studies, Languages for Specific Purposes. Methodology (I), Languages for Specific Purposes. Methodology (II), History. Communication Studies. Felicitări celor peste 40 de participanți din țară și străinătate. Coordonatori: conf. univ. dr. Cristina Nicolae, prof. univ.dr. habil. Anișoara Pop”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

