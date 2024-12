SONDAJ IRES: Pe ultimul loc în topul încrederii se află, și în acest an, politicienii, doar unul din zece români are multă și foarte multă încredere în aceștia. Vezi ce au mai răspuns românii

Politicienii – din nou repetenți la încredere.



Încrederea în profesii rămâne pozitivă (foarte multă încredere și multă încredere) și în acest an pentru: pompieri (92%), specialiști în IT (71%), ingineri (69%), asistenții medicali (67%), medici (63%), ofițeri de armată (56%), preoți (55%), funcționari bancari (55%), economiști (54%) și profesori (54%).

Românii îi plasează în topul încrederii pe ultimele poziții pe avocați (45%), pe polițiști (43%), pe judecători (38%) și pe jurnaliști (31%). Pe ultimul loc în topul încrederii se află, și în acest an, politicienii, doar unul din zece români are multă și foarte multă încredere în aceștia.

Cei mai lipsiți de încredere în politicieni sunt personale cu vârste între 36 și 50 de ani, cu studii superioare, votanți ai AUR și ai USR, dar și cei ai lui Călin Georgescu.

Ierarhia încrederii nu a înregistrat o dinamică semnificativă față de anul 2023; inginerii și funcționari bancari au urcat două locuri, iar ofițerii de armată, economiștii și polițiștii au coborât, fiecare, câte două locuri. Însă din perspectivă procentuală, există profesii care pierd în jur de 10% din încrederea favorabilă; este cazul: jurnaliștilor (cu o scădere de 12 puncte procentuale), ofițerilor de armată (-10%) sau al judecătorilor (-9%). Pe de altă parte, specialiștii în IT se bucură de o creștere a încrederii cu 9 puncte procentuale, inginerii cu 5 puncte procentuale, iar funcționarii bancari cu 4 puncte procentuale.