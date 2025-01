Control inopinat la centre pentru minori cu dizabilități din Târgu Mureș. Copii încuiați pe dinafară și instituționalizați ilegal de DGASPC Mureș

În această dimineață, sâmbătă, 11 ianuarie, reprezentanți ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ) și ai Consiliului de Monitorizare au vizitat inopinat copiii plasați în patru centre de plasament, din subordinea DGASPC Mureș, aflate pe raza Municipiului Târgu Mureș. Conform unui comunicat transmis presei de CJR, controlul a avut loc între orele 5:30 și 7:00.

„Este o situație teribil de tristă, pentru că vorbim de 63 de copii, copii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 14 sau 18 ani. Prima dată am ajuns într-unul dintre cele patru centre, în martie, la începutul anului trecut, când am găsit 18 copii cu vârste începând cu 3 ani într-un centru din centrul orașului Târgu Mureș. De ce este teribil de gravă această situație? Pentru că în cadrul nenumăratelor vizite pe care noi le-am realizat în ultimul an am pierdut numărul vizitelor și anunțate și neanunțate“, a declarat pentru Digi 24 Georgiana Pascu, manager la Centrul de Resurse Juridice.

Copii neîngrijiți, lăsați singuri, nesupravegheați

„CRJ a participat la mai multe vizite de monitorizare în aceste centre, începând cu luna martie 2024, acestea având caracter inopinat sau anunţat.

În toate vizitele, CRJ a observat aceeași situație – probleme grave de supraaglomerare, lipsa igienei, lipsa unei alimentații adecvate, lipsa accesului la servicii medicale, lipsa activităţilor şi a recuperării copiilor, instituţionalizare forţată – cele mai multe familii nu au fost consiliate anterior preluării copiilor din familie, nu au primit servicii adecvate în comunitate şi ulterior instituţionalizării – li s-a restricţionat dreptul de a-şi vizita copiii..

Toate vizitele CRJ în Centrul Trebely au demonstrat că aceşti copii sunt neîngrijiţi, uneori lăsaţi singuri şi nesupravegheaţi, lipsiţi de activităţi de recuperare şi reabilitare specifice – care au constituit principalul temei pentru instituţionalizarea lor în acel centru, lipsiţi de îngrijire medicală adecvată, lipsiţi de alimentaţie corectă şi evaluată din punct de vedere nutriţional. În fişele copiilor de prezentare la camera de urgenţă a Spitalului judeţean / Spitalului de urgență Tg. Mureş apar menţiuni referitoare la internarea fără aparţinător a copiilor sau prezentarea doar în regim de urgenţă şi nu pentru consult de specialitate. Pentru mai mulți copii, medicii de urgență au consemnat la internare, malnutriție și deshidratare severă”, este explicat în comunicatul de presă.

Principalele ilegalități identificate

„În cele patru centre vizitate sunt instituționalizați în total 63 de copii cu dizabilități (61 prezenți în centre și 2 internați în spital), deși capacitatea pentru care inițial a fost eliberată licența de funcționare era pentru un număr de 51 de beneficiari.

La momentul vizitei, toate cele patru centre funcționează în afara legii, licențele de funcționare fiind expirate din 2, respectiv 4 decembrie 2024.

În timpul vizitei au fost identificate mai multe ilegalități, esențiale fiind următoarele:

Copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani nu sunt în grija asistenților maternali profesioniști, așa cum prevede legea, ci închiși în centre. Astfel, DGASPC Mureș a încălcat obligația de a asigura îngrijirea copiilor în mediul familial.

Într-unul din centre, opt copii erau închiși în dormitoare cu zăvoare, amplasate în exterior, pentru a nu putea ieși din camere. Personalul de serviciu ne-a comunicat că au apelat la această modalitate din lipsă de personal.

În două dintre centre, în urma verificării medicamentelor din aparatele de urgență, au fost identificate medicamente expirate. Personalul de serviciu a afirmat că a administrat aceste tratamente de curând.

În toate cele patru centre, condițiile de viață și îngrijire sunt inadecvate, nu corespund standardelor legale, fiind observați și 9 copii într-un dormitor, camere fără uși, spații insalubre, saltele îmbrăcate în plastic, paturi inadecvate ca mărime – toate acestea fiind de natură să pericliteze viața și integritatea copiilor.

Într-unul dintre centre, am găsit un focar de varicelă, cinci copii fiind diagnosticați, nu toți erau izolați de ceilalți copii instituționalizați.

Sunt copii cu dizabilități care nu beneficiază de servicii de kinetoterapie deși medicii spun că lipsa recuperării le poate pune viața în pericol”, este precizat în comunicatul Centrului de Resurse Juridice.

Sesizare la DIICOT, din 2024

„Standardele minime de cazare, cum ar fi schimbarea săptămânală a lenjeriei și igienizarea periodică a hainelor, nu sunt respectate. Copiii sunt spălați rar, folosindu-se bureți murdari, scutecele nu sunt schimbate regulat, iar hainele, lenjeria de pat și prosoapele sunt uzate și murdare. Starea de sănătate a copiilor este îngrijorătoare, iar serviciile de îngrijire sunt de calitate scăzută. De asemenea, sănătatea orală este extrem de precară, indicând lipsa îngrijirii dentare adecvate

Cu toate acestea, Planul Anual de Acțiune al Consiliului Județean Mureș pentru 2024 alocă un buget total de aproximativ 4,7 milioane RON (~1 milion de euro) pentru cele patru centre rezidențiale destinate copiilor cu deficiențe neuropsihiatrice, fiecare centru primind între 1 și 1,3 milioane RON. Aceste bugete sunt excesive nu numai în raport cu condițiile oferite beneficiarilor, neexistând implicarea conducerii Consiliului Județean Mureș în verificarea modului în care au fost cheltuite aceste sume dar și cu standardele de cost stabilite prin lege pentru serviciile sociale și cu bugetele unor centre similare din alte județe. În teren nu au putut fi identificate investiții la nivelul sumelor de care a beneficiat DGASPC Mureș, respectiv suma de aprox. 1 milion de euro, infrastructura și condițiile de viață precare ale copiilor putând fi asimilate anilor 90.

În urma neregulilor constate, CRJ a sesizat încă din 2024, procurorii din cadrul DIICOT Structura Teritorială Târgu Mureș, urmând să facă noi demersuri în vederea sesizării Parchetului General pentru documentarea și instrumentarea noilor fapte constatate urmare a vizitei de monitorizare din dimineața acestei zile.

Luând în considerare interesul superior al copilului și faptul că deja viața copiilor din aceste centre este pusă în pericol iminent, Centrul de Resurse Juridice solicită intervenția de îndată a tuturor instituțiilor publice responsabile pe acest segment de lucru, respectiv, Parchetul General, DIICOT, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, Consiliul Județean Mureș, ANPDCA, Ministerul Muncii, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, și Ministerul Sănătății“, a mai transmis Centrul de Resurse Juridice.