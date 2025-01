In memoriam Dumitru-Mircea Buda

Dumitru-Mircea Buda a fost un cadru didactic de excepție al Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, un profesor care și-a dedicat cariera educaţiei şi modelării generațiilor de studenți. La doar 42 de ani a părăsit comunitatea academică îndurerată, iar dispariţia sa a fost o pierdere însemnată pentru familie, prieteni, colegi, pentru învățământul universitar. Apreciat pentru profesionalism şi pentru devotamentul faţă de condiţia de dascăl, Dumitru-Mircea Buda şi-a asumat cu strălucire rolul de mentor al generaţiilor de tineri studenţi, cărora le-a împărtăşit cunoștințe, aptitudini şi deprinderi, devenind un model de conduită şi generozitate, de încredere, dăruire şi sprijin, lăsând, prin exemplul său, o amprentă de neșters în destinele celorlalţi. Coleg devotat, respectat și apreciat de întreaga comunitate academică, profesor dedicat misiunii nobile a educaţiei şi cercetării, iubit de studenți, dascăl cu vocaţie şi pasiune a cunoaşterii, Dumitru-Mircea Buda i-a inspirat pe cei din jur, prin erudiţie, generozitate şi farmec personal.

Dumitru-Mircea Buda și-a început parcursul educațional la Liceul de Artă din Târgu Mureș, secția pian, continuându-și studiile la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”, absolvit în anul 2000. În același an, devine student al Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității „Petru Maior”, la programul de studii Română-Engleză, unde își finalizează studiile cu o lucrare de licență despre poezia lui Mircea Cărtărescu. Un an mai târziu, finalizează masteratul în Istoria literaturii și sistemul criticii literare, cu o lucrare de disertaţie despre prozatorii generației 2000. Între 2007 și 2010, urmează studiile doctorale la Universitatea „Petru Maior”, cu o teză despre Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, sub coordonarea profesorului Iulian Boldea, teză pe care o susține public în iunie 2010. Dumitru Buda colaborează, începând din anul 2001, la revista „Vatra”, publicând cronici, studii, eseuri, poeme și interviuri în reviste literare din țară și străinătate. De asemenea, semnează articole și poeme în reviste online și portaluri culturale importante. Din anul 2004, predă la Universitatea „Petru Maior”, apoi la UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureş ocupând diverse funcții didactice (prodecan, director de departament), devenind, din anul 2010, titularul a unor cursuri de literatură română. De asemenea, a coordonat activitatea unui Cerc științific de Literatură română și a ocupat funcția de Consilier editorial al Editurii Universității Petru Maior. Dumitru Buda a fost, din anul 2007, membru al echipei proiectului ”Dicționar de critică și teorie literară”, coordonat de subsemnatul, unde a contribuit cu peste 80 de articole despre critici literari și concepte critice. De asemenea, a făcut parte din centre de cercetare și colective de organizare a unor conferințe internaționale. Este autorul unor cărţi, prefețe și postfețe la volume de poezie, fiind, totodată, traducător, redactor al revistelor „LitArt” și „Târnava”, și senior-editor la portalul Inmures.ro. Volumele publicate (În luciul amforei, poeme, Editura Brăduț, 2000, metamorfik@, poeme, Editura Ardealul, 2004, Realitatea virtuală a poeziei. Eseu despre Levantul lui Mircea Cărtărescu, Editura Ardealul, 2005; Războinici invizibili. Protest și literatură în opera Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca, Editura Universității Petru Maior, 2010) atestă un spirit înzestrat, o conştiinţă lucidă şi o puternică voinţă de a edifica în sfera culturii. Profesorul Dumitru-Mircea Buda, un om de mare noblețe sufletească, un prieten devotat și un spirit ales, va rămâne mereu în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, pe care i-ai inspirat și cărora le-a oferit încredere în forţele proprii. Decernarea post-mortem a plachetei Eminescu în Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2025, exprimă apreciere, recunoștință și respect față de contribuțiile remarcabile pe care Dumitru-Mircea Buda le-a adus în sfera educației, la dezvoltarea culturii şi a învățământului românesc.

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA