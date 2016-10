Registrul Național al Dispozitivelor Medicale, în pregătire

Vicepreședintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM), dr. Marius Tănasă, a anunțat joi, 6 octombrie, cu prilejul celei de-a treia ediții a Conferinţei Naţionale de Farmacoeconomie şi Management Sanitar (CNFMS), că autoritatea pe care o reprezintă își propune crearea unui Registru Național al Dispozitivelor Medicale, pentru ca în acest fel să existe o evidență clară cu privire la ce poate circula pe piața din România, în condițiile în care nu există, la ora actuală, în țara noastră un organism care să certifice dispozitivele medicale.

„Conform legislației în vigoare, nu neapărat în România, ci la nivelul Uniunii Europene, sunt prevderi referitoare la faptul că dacă un anumit dispozitiv medical este certificat într-unul din statele membre el poate fi comercializat în oricare dintre statele membre dacă este notificată autoritatea competentă. În momentul de față, noi primim notificări referitoare la aceste dispozitive medicale, dar ele sunt autorizate poate foarte ușor uneori de alte autorități din state membre ale UE. Trebuie să vedem unde sunt lacunele legislative și să le reglementăm, în așa fel încât să nu se mai întâmple aceste abuzuri cu care ne întâlnim”, a declarat dr. Marius Tănasă.

Potrivit acestuia, Registrul Național al Dispozitivelor Medicale ar fi util atât pentru pacienți, cât și pentru autorități. Vicepreședintele ANMDM a amintit o altă carență în ceea ce privește dispozitivele medicale, cea a reglementării publicității, subliniind că există o competiție inegală între medicamente și alte produse care se adresează sistemului de sănătate, fie că este vorba despre dispozitive medicale, fie suplimente alimentare, în așa fel încât pacientul este indus în eroare de multe ori.

„Crezând că el își achiziționează un medicament, își cumpără de fapt un dispozitiv medical sau un supliment alimentar, pentru că dispozitivele medicale, în accepțiunea multora, sunt niște obiecte, gen scaunul rulant sau o proteză de șold, de valvă, un stent, o seringă, ace, dar sunt și anumite produse sub formă de creme, ovule, comprimate, iar pacientul consideră că acestea sunt medicamente și crede că pot face minuni. Zilele trecute, am văzut o reclamă cu un astfel de dispozitiv medical care este prezentat ca și o tabletă și mai este prezentat în două forme, una care se numește „extra” și alta „forte” – adăugiri care fac parte din denumirea medicamentelor în mod uzual. Sunt produse de o fabrică de medicamente și atunci pe bună dreptate pacientul este indus în eroare de o reclamă înșelătoare. Noi nu dorim să mergem pe definiția publicității. Publicitatea a fost inventată pentru a crește consumul. Noi, ca autoritate, nu ne dorim creșterea consumului, ci utilizarea eficientă la ceea ce avem, pentru că am văzut unde ne-a dus o creștere a consumului. Crearea acestui Registru al Dispozitivelor reprezintă un obiectiv pe care mi l-am propus în momentul preluării acestor atribuții, pornind de la ideea nomenclatorului de medicamente, care se regăsește pe site-ul nostru și oricine este interesat, pacient sau profesionist, poate găsi informații în timp real despre ceea ce avem autorizat de punere pe piață”, a explicat dr. Marius Tănasă.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, dr. Vasile Cepoi, a arătat că odată cu punerea în funcțiune a acestui Registru, va exista posibilitatea de a fi exclus de pe piață produsul care nu îndeplinește anumite condiții, astfel încât pacientul să nu fie pus în pericol.

„În urma utilizării acestor dispozitive medicale, pot să apară anumite efecte adverse, iar al doilea aspect se referă la calitatea lor. În momentul în care acest mecanism de sesizare a acestor aspecte privind dispozitivele medicale va funcționa, va exista posibilitatea de a exclude de pe piață acel produs care nu îndeplinește anumite condiții. În momentul de față, achiziția de astfel de dispozitive e condiționată, în primul rând de preț, cu toate consecințele despre care se vorbește de ani de zile, nu de acum, dar nu s-a putut face nimic. Ceea ce și-a propus domnul vicepreședinte să facă mi se pare extrem de important, mai ales din punct de vedere al siguranței pacientului”, a afirmat dr. Vasile Cepoi.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Radu Țibichi, a salutat acest demers, precizând că un astfel de nomenclator al dispozitivelor medicale va permite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să definească o politică de prețuri pentru cheltuirea eficientă a fondurilor pe acest segment.

„Din perspectiva Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care în cadrul pachetului de servicii medicale și dispozitive medicale decontează o serie de dispozitive pentru asigurați, un astfel de nomenclator al dispozitivelor medicale ne va permite să definim o politică de prețuri care ne va ajuta să cheltuim mult mai eficient fondurile pentru acest segment și, de asemenea, pentru a răspunde mai bine cerințelor asiguraților cu privire la calitatea produselor de care beneficiază și care sunt rambursate în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Nu de puține ori am avut reclamații la nivelul Caselor de Asigurări cu privire la calitatea anumitor dispozitive puse la dispoziție de către furnizori aflați în contract cu Casa, însă din păcate în acest moment nu avem definite foarte clar aceste dispozitive pe nivele de calitate și din acest punct de vedere salut acest demers al domnului vicepreședinte și îl asigurăm de toată susținerea noastră”, a transmis Radu Țibichi.