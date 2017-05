Marko Bela despre 100 de ani de la Marea Unire: „Ce ar trebui să sărbătorim?”

Fostul preşedinte al UDMR, Marko Bela, le-a vorbit sâmbătă celor aproximativ 800 de delegaţi la Congresul Uniunii, care se desfăşoară la Zalău, despre ce ar trebui sărbătorit în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, de către maghiari, în condiţiile actuale, când unele drepturi nu le sunt acordate în totalitate, dar şi de către români.

„Oare noi, ungurii, pe lângă faptul că am recuperat o parte, nu totul din acele drepturi şi bunuri care ne-au fost luate, foarte exact, ce ar trebui să sărbătorim? Să sărbătorim acele promisiuni care nu s-au ţinut până în ziua de astăzi de la Alba Iulia? Sau politica şcolară dintre cele două războaie mondiale? Oare ce să sărbătorim? Să sărbătorim ceea ce s-a întâmplat în 1959 când s-a închis Facultatea Bolyai şi pe timpul lui Ceauşescu când limba maghiară a fost degradată ca o limbă de bucătărie în dictatura comunistă? Nimeni nu poate să ne ceară să sărbătorim acest lucru. Apoi, bineînţeles, în 1989 şi, repet, după o perioadă situaţia noastră s-a schimbat, însă în momentul de faţă ce să sărbătorim? Să sărbătorim faptul că legea care trebuie să asigure învăţământul în limba maternă la toate nivelele nu se aplică, de exemplu în cadrul Facultăţii de Medicină de la Târgu Mureş? (…) Este foarte greu să sărbătorim în asemenea condiţii pentru noi. Pot să spun este chiar imposibil”, a declarat, de la tribuna Congresului, Marko Bela.

În discursul rostit sâmbătă, fostul lider unional s-a întrebat retoric şi ce vor sărbători românii anul viitor.

„Oare în 2018 ce o să sărbătorească românii? Oare are România ce sărbători în afară de faptul că prin voinţa puterilor câştigătoare cu 100 de ani înainte s-a creat statul modern român şi că este un moment important istoric indiferent de atitudinea noastră? Ce o să sărbătorească majoritatea românească anul viitor, împreună cu noi sau fără noi? Multe mii de kilometri de autostrăzi? Dar nu există! Reţea modernă de cale ferată? Nici asta nu există! Sau mai multe milioane de cetăţeni care pleacă din faţa mizeriei de acasă? Nici pentru asta nu putem să sărbătorim! Democraţia parlamentară deplină să o sărbătorim? Poate statul de drept care este în ruine?”, a spus Marko Bela.

El a admis însă că, în ultimii 20 de ani, şi Uniunea Democrată Maghiară a fost la guvernare, subliniind totuşi că astăzi românii şi maghiarii nu mai au aceleaşi obiective.

„Mulţi o să înţelegeţi ironia pe care o afişez, dar asta este o autocritică, pentru că şi noi am fost participanţi la ceea ce s-a întâmplat în ultimele decenii, la bine şi la rău. Este bine că am avut obiective comune cu românii, este rău că nu mai avem, nu prea mai avem. Într-adevăr am aderat împreună pe o cale care ar fi putut să ne ducă la o sărbătorire în comun, pentru că, cine ştie, România fără noi nu ar fi devenit membră a Uniunii Europene sau ar fi devenit mai târziu. Avem deci dreptul, suntem şi făuritorii ei. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ajungem la momentul să ne bucurăm împreună de această ţară şi ca o sărbătoare, un mesaj comun, am dubiu că acest lucru se va întâmpla prea repede, dar va trebui să încercăm, poate în 2018, un parlament responsabil, un guvern responsabil, ce poate să facă foarte multe timp de un an dacă nu se lasă amăgit de demagogie şi dacă nu se sperie de propria sa umbră atunci când trebuie să reabiliteze echilibrul şi trebuie să sisteze măsurile antimaghiare şi trebuie să adopte în fine acel proiect de lege pentru minoritate care s-a uitat de mult timp în sertar”, a punctat Marko Bela.

El le-a transmis maghiarilor că pot sărbători totuşi că mai sunt aici şi au supravieţuit tuturor regimurilor politice. „Este adevărat că totuşi putem sărbători ceva, că după 100 de ani suntem tot aici, nimeni nu ne-a putut izgoni, nu ne-a putut asimila, am trecut peste fascism, am supravieţuit comunismului şi după 1989 am avut putere să reluăm totul de la zero. UDMR nu a deviat de pe calea pe care a apucat-o în 1990”, a încheiat Marko Bela.

Circa 800 de delegaţi şi 200 de invitaţi, printre care reprezentanţi ai partidelor politice din ţară şi din străinătate, sunt prezenţi sâmbătă la cel de-al XIII-lea congres al Uniunii Democrate Maghiare din România, care se desfăşoară la Zalău.

(Sursa: www.agerpres.ro)