FOTO: Comanda ISU Mureş, preluată de Călin Handrea

Generalul de brigadă Dorin Oltean a predat vineri, 11 august, drapelul de luptă şi implicit comanda Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Horea” al judeţului Mureş locotenent colonelului Călin Handrea, fostul împuternicit prim-adjunct al instituţiei.

Ceremonia s-a desfăşurat în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş, în prezenţa dr. Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a altor oficialităţi importante cum ar fi dr. Lucian Goga – prefectul judeţului Mureş şi Péter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Reporter: Cu ce obiective aţi preluat funcţia de inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş?

Locotenent colonel Călin Handrea, împuternicit inspector şef al ISU „Horea” al judeţului Mureş: Am început nişte proiecte împreună cu domnul general (Dorin Oltean – n.a.), pe care încă nu le-am dus la bun sfârşit, dar domnul general a promis să ne mai sprijine, cel puţin în privinţa proiectului cu Campionatul Mondial de Descarcerare. Acesta e primul punct, pe termen scurt. De asemenea, ne dorim ca în viitorul apropiat să deschidem un punct de lucru la Băluşeri. Şi acest obiectiv este o prioritate, deoarece localitatea Bălăuşeri a fost de la bun început un punct unde noi am fi vrut să avem echipaje, pentru că se află la intersecţia unor drumuri importante, pe E 60, unde au loc numeroase accidente. Pe teren lung, obligaţia mea este să duc mai departe proiectele începute şi să ţin la acelaşi nivel standardul acestei unităţi (ISU „Horea” al judeţului Mureş – n.a.).

Rep.: Câteva cuvinte despre dumneavoastră, unde v-aţi şcolit şi de când sunteţi pompier?

C.H.: Şcoala am făcut-o între 1993 şi 1995, la Şcoala de Subofiţeri de Protecţie Civilă şi Pompieri Boldeşti „Pavel Zăgănescu”, după care am fost angajat al subunităţii Târgu-Mureş, în prima parte ca şi subofiţer comandant de echipaj, comandant gardă de intervenţie. Din 2001 am trecut din corpul subofiţerilor în corpul ofiţerilor şi am fost locţiitor comandant subunitate, tot la Detaşamentul Târgu-Mureş, până în 2009. Din 2009 până anul trecut, în decembrie, am fost adjunct al inspectorului şef, după care împuternicit prim-adjunct şi actualmente împuternicit inspector şef.

Rep.: De ce v-aţi ales meseria de pompier?

C.H.: Cred că la un moment dat, la o vârstă fragedă, cu toţii ne dorim să ajungem ceva şi când suntem copii ne dorim să ajungem pompieri, poliţişti, piloţi şi alte meserii. Din meseriile pe care mi le-am dorit şi pe care le-am şi enumerat, mi-am ales meseria de pompier, deoarece am considerat că este mult mai aproape de cetăţean, căruia să îi acorzi sprijinul atunci când ţi-l solicită.

Ceremonia de predare-preluare a comenzii ISU „Horea” al judeţului Mureş nu a fost lipsită de discursuri şi mesaje emoţionante.

Raed Arafat: „Pierdem un profesionist”

„Decizia de a pleca este decizia care aparţine unei persoane, acest lucru se respectă, dar trebuie să recunoaştem că pentru noi este o pierdere, pentru că pierdem un profesionist”, a spus dr. Raed Arafat, referitor la trecerea în rezervă a generalului de brigadă Dorin Oltean. „Totuşi, la acest moment ne uităm şi la următorul aspect: cine urmează. A lăsat pe cineva care să preia? Şi aici la Mureş pot să spun din fericire da. Pentru că îl avem pe domnul locotenent colonel Călin Handrea, căruia îi urez succes şi care sunt convins că va duce ştacheta mai departe şi va face încă mai mult pentru judeţul Mureş şi pentru pompierii români”, a completat dr. Raed Arafat.

Dorin Oltean: „Rezultatele se datorează echipei”

„Am avut o relaţie extraordinară cu toţi şefii de instituţii, rezultatele echipei de la ISU Mureş se datorează unei munci în echipă în sistem integrat cu toţi ceilalţi şefi de instituţii. Nicio situaţie de urgenţă n-a fost gestionată numai de noi, de pompieri. Da, la Târgu-Mureş s-a demonstrat că se poate şi că nu sunt orgolii interinstituţionale”, a afirmat general de brigadă Dorin Oltean, care nu a uitat să transmită mulţumiri lui Raed Arafat, prefectului judeţului Mureş – dr. Lucian Goga, conducerii Consiliului Judeţean Mureş, foştilor colegi, presei şi nu în ultimul rând familiei sale.

Péter Ferenc: „Este un moment deosebit”

„Cred că este un moment deosebit ziua de astăzi pentru noi toţi, în primul rând pentru că ne-am obişnuit cu un om care răspundea la orice apel, la orice oră, la orice minut al zilei. Chiar dacă ştim foarte bine că în continuare domnul general Dorin Oltean va rămâne acelaşi om, ştim că acum a predat comanda acestei unităţi către fostul locţiitor al dânsului, şi totodată suntem ferm convinşi că în continuare această unitate a situaţiilor de urgenţă va avea o comandă tot aşa de bună ca şi până acum. Daţi-mi voie, pe scurt, să îl felicit pe domnul general Oltean pentru tot ceea ce a făcut pentru acest judeţ şi într-adevăr sunt mândru că împreună cu el am reuşit să deschidem în foarte multe puncte din acest judeţ unităţi care sunt importante pentru siguranţa cetăţeanului. Totodată, daţi-mi voie să îl felicit pe domnul locotenent colonel Handrea şi să îi urez mult succes”, a menţionat Péter Ferenc.

Lucian Goga: „Echipa a funcţionat impecabil”

„În cei aproape trei ani de când sunt prefect al judeţului Mureş, domnul general Dorin Oltean a fost unul dintre cei care mi-au fost mereu alături un tovarăş de nădejde, un om cu o putere de muncă extraordinară, un om cu multă omenie, un om pus în slujba cetăţeanului 24 de ore din 24”, au fost cuvintele prefectului judeţului Mureş, dr. Lucian Goga. „În judeţul Mureş, am fost o echipă care a funcţionat impecabil”, a mai spus prefectul judeţului Mureş, care l-a felicitat pe proaspătul inspector şef al ISU „Horea” al judeţului Mureş şi i-a oferit generalului Dorin Oltean o plachetă „în semn de aleasă preţuire pentru anii dedicaţi intervenţiilor profesioniste în situaţii de urgenţă, în scopul nobil de salvări de vieţi omeneşti.”

Alex TOTH