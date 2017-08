A apărut Almanahul „Mureşul în integrame”!

Semnalăm apariţia Almanahului „Mureşul în integrame”, lucrare aflată la ediţia nr. 1, editată de cotidianul Zi de Zi din Târgu-Mureş.

Almanahul a apărut sub motto-ul „O prezentare inedită a judeţului Mureş”, are 100 de pagini full color şi propune iubitorilor de cuvinte încrucişate 104 integrame, toate despre judeţul Mureş, din domenii cum ar fi turism, cultură, sport, educaţie, istorie şi vip-monden.

De la jocuri record la cărţi pentru rebusişti

Integramele au fost realizate în decursul a şase luni de colegul nostru Alex Toth, redactorul şef al cotidianului Zi de Zi, cunoscut autor de cuvinte încrucişate din România, cu mii de jocuri publicate la activ, colaborator al unor edituri de profil din ţară.

Din portofoliul rebusist al colegului nostru amintim integramele „Deşteaptă-te, române!” (cea mai lungă integramă din lume, de 80 de metri lungime, realizată în anul 1999) şi „Mereu Alături de Voi” (cel mai mare careu din lume, de 25.633 de cuvinte, de 4,5 x 2,7 metri, realizat în anul 2009), precum şi cărţile „Eminescu în rebus” (careuri despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu) şi „Rime încrucişate” (careuri despre viaţa şi opera a 25 de poeţi români).

„Am fost întrebat, nu o singură dată, ce anume mă determină să am un asemenea hobby oarecum neobişnuit, şi anume compunerea cuvintelor încrucişate. Răspunsul este că una din principalele satisfacţii ale unui compunător de careuri şi integrame este reprezentată de ineditul tematicilor abordate. Astfel, cu cât subiectele alese pentru încrucişare sunt mai originale, cu atât mai mare este şi satisfacţia autorului. Ideea realizării unei lucrări care să conţină doar integrame despre judeţul Mureş o am de câţiva ani şi a apărut tocmai din impulsul de a demara noi proiecte inedite. Un altfel de branding pentru judeţul Mureş. În plus, ce poate fi mai frumos pentru un rebusist mureşean decât să dezlege 100 de integrame despre obiective turistice, destinaţii de vis – da, avem aşa ceva în judeţ! – personalităţi şi branduri locale?”, afirmă, în prefaţa lucrării, Alex Toth.

Cadou ideal pentru elevi şi studenţi

Preţul unui exemplar din Almanahul „Mureşul în integrame este de 20 de lei.

„Almanahul nu se adresează doar mureşenilor, deoarece tematicile integramelor sunt alese astfel încât acestea să poată fi lesne dezlegate şi de rebusiştii din afara judeţului. De asemenea, având în vedere conţinutul educativ, un alt grup ţintă vizat de Almanah este reprezentat de elevi şi studenţi. Prin urmare, pentru un tânăr pasionat de cunoaştere şi de îmbogăţirea permanentă a bagajului de cunoştinţe, „Mureşul în integrame” reprezintă cadoul ideal”, a mai spus redactorul şef al cotidianului Zi de Zi.

Alin ZAHARIE