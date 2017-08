Orban despre dizvolvarea BP al PNL Tîrgu Mureș: “Nu agreez astfel de decizii”

Forfotă în această după-amiază la sediul PNL Mureș. Pentru ora 14 este anunțată o conferință de presă cu președintele Ludovic Orban, însă în curtea unde își are sediul organizația ajunseseră deja o parte din Biroul Politic al PNL Tîrgu Mureș – Ovidiu Moldovan, președintele PNL Tîrgu Mureș, Vasile Filimon, unul din primvicepreședinți, Radu Todoran, Pavel Dumitru, Dumitru Matei, Teodora Benedek, vicepreședinți, birou dizolvat la începutul acestei luni, consilieri județeni și vicepreședinți ai PNL Mureș – Mara Togănel și Ionela Balaș, primari și aleși locali din localitățile din județ – primarii comunelor Rîciu și Gurghiu – Ioan Vasu și Laurențiu Boar, consilierii locali – Răzvan Popa – Corunca, Ciprian Belean – Rîciu, Dan Iernuțan și Alex Gyorgy, vicepreședinți ai PNL Mureș, și mulții alții. Îl zăresc chiar și pe omul de afaceri Dragoș Feurdean.

În sala de conferințe a PNL Mureș iau loc, pentru început, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, deputatul Florin Roman, vicepreședinte al PNL, senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș, și deputatul Doru Oprișcan.

Ascultăm cuminți toate temele naționale propuse de către cei doi oaspeți, ca să ajungem până la urmă la ceea ce e mai aproape de noi: dizolvarea Biroului Politic al PNL Tîrgu Mureș.

Florin Roman, vicepreședinte PNL, ne oferă un răspuns scurt, subliniind că întâi chestiunea dizolvării trebuie discutată în interiorul organizației.

“Știu că există și o contestație, aceste lucruri ni le vom rezolva în interiorul partidelor, pentru că și Mureș, și la Alba, și unde doriți dvs., acest partid funcționează după regulile statutului Partidului Național Liberal”, susține acesta.

Până ne mai preocupăm de problema lipsei autostrăzilor din România – deși PNL, atât vechiul PNL cât și PD devenit PDL au fost la guvernare și ne-au rămas foarte mulți km de autostradă și din perioadele lor – , ajunge și Ludovic Orban, președintele PNL.

Aceeași întrebare, alt răspuns. “Sunt curent cu această decizie, mi se pare straniu să dizolvi un birou municipal la nici 3 luni de la alegere. Nu cunosc foarte bine motivele care au stat la baza acestei decizii, dar e ca și cum m-aș apuca eu să dizolv Biroul Județean Mureș, la două luni de la alegeri. Sigur că eu nu voi face așa ceva. Demiterea unei echipe de conducere care a fost aleasă trebuie să se facă din niște motive extrem de serioase, fie că nu își îndeplinește obiectivele, iar pentru asta trebuie să treacă o perioadă de timp, nu poți să faci o evaluare în 2-3 luni de zile, fie că nu se poziționează pe linia politică a partidului, ceea ce nu știu dacă a fost cazul. Nu agreez astfel de decizii și astfel de situații și cred că la baza acțiunii noastre politice ca partid trebuie să stea cooperarea, respectul față de fiecare membru al partidului, trebuie să stea funcționarea instituțională, statutară a fiecărui organism de conducere a Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Acestea fiind spuse, așteptăm să vedem care este poziția liderilor naționali ai liberalilor după discuțiile interne, pentru că am plecat la fel de nelămuriți cum am ajuns.

Dizolvarea Biroului Politic al PNL Tîrgu Mureș a fost motivată de susținerea de către organizația municipală a celor doi viceprimari ai Municipiului Tîrgu Mureș aleși recent, din PSD – Sergiu Papuc – și UDMR – Makkai Grigore. Sau cel puțin așa am înțeles.

Ligia VORO