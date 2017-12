Ați contribuit la săparea „gropii comune”

Share



Da, sportul mureșean a fost îngropat. Jubilați!

Fotbalul din Târgu-Mureș rămâne doar cu echipele din Liga IV, un Campionat Județean dealtfel. Nimeni nu poate anticipa când va mai avea Târgu-Mureșul o echipă despre care să se vorbească, la orice disciplină. Mulți se întreabă ce s-a petrecut, poate la fel de mulți condamnă felul în care au fost gestionați banii, că erau „bani publici”. Dar aceștia ignoră, sau nu știu, faptul că majoritatea jucătorilor din „perioada de aur” a clubului de fotbal FC Municipal nu erau nici ei mureșeni, sau că la BC Mureș sau CSU Medicina și Cuty’us se află numeroși sportivi crescuți aici. „Din banii noștri plătesc mercenari, care nu sunt de aici, nu joacă cu sufletul”, afirmau unele voci. Parțial adevărat. Și cu decenii în urmă au fost mulți transferați la ASA, li s-a oferit un loc de muncă fictiv, fotbalul nu era profesionist. Sportul era susținut la cluburi de întreprinderi, de sindicate, care nu mai există. Li s-au oferit locuințe și unii au rămas în Târgu-Mureș. Mai întrebați-i pe cei care au jucat la ASA-ul anilor 70-80 de unde au venit.

Adevărat, gestionarea banilor a fost eronată, lucru dovedit prin faptul că s-a ajuns aici. În conducere s-au aflat oameni contestați, „dubioși” chiar. În lotul FCM care lupta în 2008-2009 pentru promovarea în Liga I se aflau nu mai puțin de 9 mureșeni. Și acest lucru puțini îl cunosc, deoarece majoritatea au evoluat la alte echipe, „acasă” nu aveau unde. Au revenit când au avut unde, dar rând pe rând au fost îndepărtați, costurile cu aceștia erau mai mici, dar poate „știau prea multe”.

Acum vine rândul celor așa ziși suporteri. S-a alcătuit o galerie, s-a scindat ulterior în fracțiuni, erau interese. Aceasta mergea în deplasări sponsorizate integral, transport, intrare la meci, chiar și ceva de „consum”. Afirm aceste lucruri în cunoștință de cauză. Am făcut în acei ani deplasări inclusiv cu galeria și am constatat refuzul unora de a scoate vreun ban din buzunar. Unii dintre ei comiteau și fapte care nu făceau cinste grupului. Am făcut deplasări și pe cont propriu, singur, cu mașina personală, nu am cerut nici bani pentru benzină, doar m-am dus voluntar. Care este diferența față de suporterii anilor 70-80? Atunci fostele OJT sau BTT (birourile de turism existente la acea vreme), dacă organizau excursii la meciuri, doritorii plăteau transportul, iar dacă biletul la meci nu era inclus, pe drum se strângeau banii pentru acel bilet. De consum, ce îți puneai la pachet. În meciurile de acasă, cu excepția copiiilor însoțiți, nimeni nu intra fără bilet. Rușine celor care reușeau. Aceștia nu sunt suporteri. Chiar foarte tânăr fiind în acei ani, dacă nu îmi luam abonament, stăteam cu două-trei zile înainte la rând și îmi cumpăram bilet, apoi mă alăturam galeriei, să-mi susțin echipa. Președinții unor cluburi cu nume mari din Europa își cumpără bilet tocmai pentru a-i putea refuza pe cei care caută să se eschiveze. Aflată la ananghie, la ASA a fost deseori liberă intrarea, dar tribunele au rămas goale. Aici apare deja disprețul multora față de felul în care este condus clubul, cel care a ieșit cel mai des în evidență prin schimbarea antrenorilor, indiferent de rezultate.

Dovada susținerii echipei actuale a fost și numărul celor prezenți la „protestul” din fața Prefecturii. S-au strâns câteva zeci, nu mulți. Majoritatea au fost cei care merg să încurajeze într-adevăr cu sufletul la meciurile echipelor mureșene, la fotbal, baschet, volei, futsal sau handbal. Majoriatea celor prezenți și-ar fi cumpărat bilet la meciurile echipelor pe care le susțin și au venit necondiționat. Cei care ar trebui să ia bilet și nu li se promite nimic, întorc spatele. Așadar, inclusiv suporterii își au partea lor de vină când vine vorba despre susținerea echipelor.

Mulți dintre cei care jubilează căderea lui x sau y vor putea constata răul comis doar când vor avea un copil apropiat familiei care va renunța la sport pentru că nu va avea unde să promoveze. Greșit. Dacă are șansă, la 10, 12 sau 15 ani va pleca la un club susținut, poate din bani publici, în alte orașe, iar mureșenii vor putea auzi de el peste ani, fără să știe că s-a ridicat prin munca unor profesori sufletiști nesusținuți acasă. Dar acesta a plecat de lângă cei dragi. Exemple avem, dar nimănui nu-i pasă.