FOTO: Aflaţi cine sunt cei mai frumoşi boboci de la UPM Tîrgu Mureş, dar şi câştigătoarele excursiilor oferite în dar de agenţia de turism True Travel!

Cei 24 de participanţi la Balul Bobocilor UPM Tîrgu Mureş au fost geniali prin atitudinea naturală din cale-afară adoptată în această seară pe scena de la Casa de Cultură “Mihai Eminescu”! S-a simţit multă căldură şi în reacţia publicului vis-à-vis de spectacolul pe care ni l-au oferit bobocii.

Boboaca cea mai frumoasă a fost desemnată Ana Monica Emirali, care şi-a primit coroniţa emoţionată şi fericită, tremurând din toate încheieturile, surprinsă de decizia juriului: “Pregătirea în sine nu a fost grea, emoţiile au fost mai mari în seara aceasta, dar se pare că au fost constructive. Sunt foarte fericită, doar că nu mă aşteptam absolut deloc să câştig! Am terminat liceul la profilul de ştiinţe ale naturii şi am vrut să merg la medicină, dar drumurile m-au adus aici, la Facultatea de Ştiinţe şi Litere din cadrul UPM. Eu spun că destinul şi-a făcut simţită prezenţa în cazul meu, nu regret absolut deloc, deşi la începutul facultăţii am fost mai sceptică în momentul în care am văzut cât de multă muncă e, dar asta mi-a trecut şi mă bucur tare că mă aflu aici şi mă bucur şi mai mult că mă aflu acum, aici”, îmi declară, cu lacrimi în ochii zâmbăreţi, frumoasa moldoveancă din Piatra Neamţ, Ana Monica Emirali, Miss Boboc Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureş -2017.

În ceea ce-l priveşte pe cel mai frumos boboc al UPM – ului, juriul l-a ales pe George Nistea, un reghinean hotărât, ce-şi merită pe deplin titlul, a muncit mult pentru concurs şi pare a fi genul de om căruia atunci când i se pune ceva în minte, nu se dă bătut până când nu iese învingător, drept dovadă, a mai participat la un concurs de frumuseţe unde a obţinut locul al doilea şi acum a venit să-şi ia revanşa. Azi a fost cel mai bun dintre cei mai buni: “Nu mi-a fost greu, deşi am muncit mult pentru acest concurs. Când am luat locul II la un alt concurs de Mister am fost puţin dezamăgit pentru că nu mi-am dat silinţa cât aş fi putut, dar acum chiar am pus suflet şi se pare că a funcţionat. Am terminat liceul în Reghin, la profilul de industrie alimentară, dar la insistenţele mamei mele aici de faţă, am început să studiez Facultatea de Design din Cluj, dar nu mi-a plăcut defel, deşi desenez de mic copil şi încă îmi place mult, doar că vreau să ma ocup de afaceri, de aceea am renunţat la design şi am venit aici. Mă bucur foarte mult că după toate încercările, sunt aici şi în seara aceasta sunt un om fericit, mă duc să beau cât pentru două luni”, îi fac câteva poze în grabă lui George, Mister Boboc Universitatea “Petru Maior” Tîrgu Mureş, şi-l las să meargă în Jazz&Blues Club și Bunker să-şi consume serotonina şi dopamina…

Biletul fericirii a fost extras la Balul Bobocilor UPM – Tîrgu Mureş

Se pare că True Travel s-a gândit din nou la spectatorii balului UPM, astfel că “ Este al 5-lea an consecutiv când oferim două bilete de avion dus-întors, în Europa, în locuri precum: Roma, Atena, Paris, Milano, Frankfurt, Veneţia, Bari, Malta, Budapesta etc. Câştigătorii se pot gândi vreme de două săptămâni la destinaţia pe care şi-o doresc, aşteptăm să ne-o comunice şi noi ne vom ocupa de biletele de zbor”, ne informează Constantin Ercean, directorul agenţiei de turism True Travel.

Aşadar, în pauza de jurizare a balului a avut loc extragerea în timpul căreia adrenalina a pus stăpânire pentru câteva minute în sufletele celor din public, care au citit, de cel puţin 3 ori fiecare, numărul biletului pe care-l ţineau strâns lipit de degete, şi-au zis un Doamne ajută în gând şi fiecare în parte a sperat să câştige o excursie oriunde în Europa, oferită în dar de cei de la True Travel – Tîrgu Mureş. Cum se întâmplă la orice tombolă, nu toate numerele au fost cu noroc, „lozul” câştigător fiind cel al Mădălinei Mărginean şi cel al Orianei Ion. Am întrebat-o pe Oriana ce sentiment o încearcă acum, când ideea de a câştiga ceva tocmai s-a materializat într-un mod în care nu se aştepta: “ Cred că Moş Nicolae există. Nu am câştigat nimic de genul acesta în viaţa mea. Încă nu conştientizez că merg să vizitez lumea pe gratis. Habar n-am unde vreau să fac escapada, dar le mulţumesc celor de la True Travel pentru bucuria pe care mi-au oferit-o”, Oriana se uită atentă la biletul norocos şi încă nu-i vine a crede că-i cadoul ei de moş, dar are timp să se liniştească şi să decidă unde vrea să călătorească anul viitor.

“Azi am făcut prima repetiţie cap-coadă, dar totul a ieşit ca la carte!”

La final, l-am tras de mânecă şi pe unul dintre cei doi prezentatori ai balului, mai exact pe Marius Belean, care s-a declarat mulţumit de toţi bobocii: “Totul a fost floare la ureche deoarece am lucrat cu nişte oameni frumoşi, harnici, nu am întâmpinat probleme nerezolvabile, nu e prima oară când organizăm acest bal, aşa că ştim cum să gestionăm echitabil situaţiile tensionate. E perfect aşa cum a ieşit, ţinând cont că astăzi am făcut şi prima repetiţie cap-coadă”.

Denisa Morar