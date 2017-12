FOTO: Elevii Gimnaziului „Augustin Maior”, gest de suflet pentru copiii bolnavi de cancer

Share



Elevii ciclului primar, secția germană, din cadrul Gimnaziului „Augustin Maior” din Reghin au fost vineri, 8 decembrie, protagoniștii unui inedit bazar cu scop caritabil, beneficiari fiind copiii internați în cadrul Secției de Oncologie Pedriatică din cadrul Spitalului Clinic Județean Târgu-Mureș. Bazarul, amenjat pe holul de la etajul 1 al școlii, a reunit standuri cu ornamente, cărți, jucării, dulciuri, donate de către elevi, care la rândul lor au fost și cumpărători pentru obiectele de care au avut nevoie. Mai exact, au donat lucrurile care nu le mai erau de trebuință și au cumpărat obiectele care și le-au dorit, banii adunați urmănd să fie direcționați către Secția de Oncologie Pedriatică din Târgu-Mureș în scopul achiziționării unui roboțel cu ajutorul căruia copiii internați vor putea continua cursurile chiar din spital. „Contra unei sume donate, copiii au putut să cumpere și să primească jucării donate tot de către ei. A fost practic un schimb de jucării între copii. Ideea acestui eveniment ne-a venit nu cu foarte mult timp în urmă, și într-o săptămână am reușit să ne organizăm. Colegele mele au experiență în astfel de evenimente, copiii la rândul lor sunt foarte receptivi, iar părinții s-au implicat imediat. Ne-am gândit să fie acest eveniment undeva după Moș Nicolae și înainte de Moș Crăciun, perioadă în care toată lumea e mai darnică. Au fost implicați în această activitate cu scop caritabil profesorii, diriginții, dar cel mai bine s-au organizat între ei copiii, care au fost sufletul acestui bazar. La rândul lor, părinții au venit să-i vadă, să guste prăjituri, făcute tot de către ei până la urmă”, ne-a declarat Anabella Holirca, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială „Augustin Maior”, secția germană.

„Gestul de a dona e mai important decât orice”

La reușita evenimentului au contribuit profesorii Zey Martina – Melinda, Ioan Mera, Anabella Holirca, Gerlinde Tămășan, Klein – Nagy Ramona, Both Hedi Katalin, Cristina Moldovan, Ramona Andone, Ioan Pop, profesoara de muzică Ana Maria Niculescu, completați de entuziasmul și bunătatea copiilor pentru semenii lor aflați în suferință. „Este foarte important ca acești copii să învețe să dăruiască în primul rând, să învețe să-i simtă pe semenii lor. Văzând problemele altora, învață să aprecieze un pic mai mult preaplinul pe care îl au. De asemenea, să învețe să cumpere cu simț, să vadă dacă chiar au nevoie de obiectul respectiv. Acum, chiar au constatat cât de multe lucruri au de oferit care nu le mai trebuiesc, iar ei la rândul lor au cumpărat lucruri de care au avut nevoie. Banii care s-au adunat vor fi donați în contul Asociației „Împreună pentru copii bolnavi de cancer”. Până la urmă gestul de a dona e mai important decât orice, mai ales că el vine de la niște copii sinceri și minunați”, a precizat Anabella Holircă.

„Am cumpărat jucării și o prăjitură. Eu la rândul meu, am donat un ursuleț și încă două jucării. M-am simțit foarte bine, și sper ca gestul nostru să-i ajute pe copii bolnavi” – Andra Elena Șulea, clasa a II-a D

„Am venit cu niște felicitări pe care le-am donat la acest bazar, iar eu la rândul meu, am cumpărat un balon, și niște opincuțe pentru balet. Îmi place foarte mult să fac balet, și chiar mă bucur că am putut să dăruiesc și să cumpăr obiectele care mi-au plăcut. Ne-am simțit foarte bine alături de ceilalți copii. Chiar dacă Moș Nicolae a venit, speră să vină și Moș Crăciun, să-mi aducă cadoul” – Veronica German, clasa pregătitoare

„Am stat la standul clasei mele și am vândut lucrurile aduse de toți colegii mei. Am încercat să le fac reclamă cât mai mult cu putință, astfel încât să putem aduce un zâmbet copiilor de Secția de Oncologie Pedriatică din Târgu-Mureș. Am donat și eu trei jocuri, plus ornamente de Crăciun, iar în ce privește obiectele cumpărate de mine, de la standul clasei a VI-a mi-am cumpărat covrigei, dulciuri și ornamente pentru bradul de Crăciun. A fost un eveniment frumos, și cred că astfel de activități ar trebui repetate în fiecare an, pentru că în acest fel putem să ajutăm și alți copii” – Bogdan Luca Crișan, clasa V-a D