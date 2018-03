Structurile forţelor pentru operaţii speciale din România, coordonate de la Târgu-Mureş

Share



Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a afirmat, sâmbătă, că de la Târgu-Mureş vor fi coordonate, din punct de vedere militar, toate structurile forţelor pentru operaţii speciale din ţară.

“Pentru municipiul Târgu-Mureş este un eveniment deosebit, în sensul că, în procesul de transformare, dezvoltare şi modernizare a Armatei, pentru prima dată funcţionează în municipiul Târgu-Mureş o structură centrală a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv comandamentul forţelor pentru operaţii speciale care a fost operaţionalizat cu data de 1 martie 2003. De aici, de la Târgu-Mureş, de la acest comandament, vor fi coordonate, din punct de vedere militar, toate structurile forţelor pentru operaţii speciale, inclusiv cei de la forţele terestre, forţele aeriene şi forţele navale”, a declarat Mircea Duşa, făcând referire la recenta decizie de înfiinţare a acestui comandament la Târgu-Mureş.

Mircea Duşa a participat la ceremoniile organizate la împlinirea a 15 ani de la înfiinţarea Batalionului 610 operaţii speciale “Vulturii” din Târgu-Mureş. La eveniment a fost prezent şi vicepremierul Paul Stănescu, care a remarcat gradul ridicat de pregătire al militarilor mureşeni.

“Mă bucur foarte tare, întâmplător am fost astăzi aici, am vorbit cu domnul secretar de stat Mircea Duşa şi am venit cu multă plăcere şi mult interes, fiind 15 ani de la înfiinţarea corpului de armată operaţiuni speciale. Cred că militarii sunt foarte bine pregătiţi, îşi asumă foarte multe riscuri, am venit cu drag astăzi”, a spus Paul Stănescu.

Cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Batalionului 610 operaţii speciale “Vulturii” şi a sărbătoririi Zilei Forţelor pentru Operaţii Speciale, Brigada 6 Operaţii Speciale “Mihai Viteazul” a organizat sâmbătă o serie de manifestări, prin care a prezentat tehnica militară din dotarea militarilor din forţele speciale.

Astfel, în centrul municipiului Târgu-Mureş sâmbătă a avut loc o expoziţie de tehnică militară, un ceremonial urmat de o paradă militară de amploare. În programul manifestărilor figura şi o demonstraţie a forţelor aeriene însă, din cauza vremii nefavorabile, avioanele militare nu au mai decolat de la baza din Câmpia Turzii.

