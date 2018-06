Consilier POL, fals în declaraţia de avere?!

Share



Ajuns consilier local în Consiliul Local al municipiului Târgu-Mureş de puţin timp, din data de 26 aprilie 2018, când a ocupat locul rămas vacant ca urmare a demisiei lui Mark-Christian Hermann, Tatár Lehel, reprezentant al Partidului Oamenilor Liberi (POL) şi-a depus, în data de 8 mai 2018, declaraţia de avere. Documentul este publicat pe pagina web a Primăriei municipiului Târgu-Mureş, www.tirgumures.ro, şi conţine o „omisiune” cu iz penal la rubrica destinată veniturilor înregistrate în ultimul an fiscal de reprezentantul „oamenilor liberi”, care a negat că ar fi avut venituri sau ar fi câştigat vreun premiu în bani în decursul anului trecut.

Pe această cale, cotidianul Zi de Zi solicită inspectorilor Agenţiei Naţionale de Integritate deschiderea unei proceduri de verificare a consilierului local Tatár Lehel.

Rubrica despre venituri, imaculată

Potrivit declaraţiei de avere, Tatár Lehel (student în anul IV la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca) nu deţine niciun teren sau vreo altă proprietate imobiliară, nu are datorii şi nici active financiare, iar în ultimul an fiscal nu a avut nicio sursă de venituri (foto A1 şi A2).

Conform declaraţiei de interese, Tatár Lehel deţine funcţia de preşedinte al Asociaţiei Kritiq Media şi calitatea de asociat unic al Vertex Pavilions SRL-D, societate înfiinţată în iulie 2016, actualmente cu activitatea întreruptă temporar. SRL-ul are ca obiect de activitate „fabricarea altor produse din material plastic” şi a avut următorii indicatori de performanţă în anul 2016: cifră de afaceri de 600 de lei, profit net de 561 de lei şi 0 angajaţi.

Dat de gol de CV

Rămânând pe site-ul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, la categoria destinată CV-urilor aleşilor locali, remarcăm faptul că CV-ul lui Tatár Lehel conţine o informaţie interesantă, respectiv că în anul 2017 a câştigat o competiţie din domeniul arhitecturii, respectiv Premiul categoriei „Arhitectura tânără” la Anuala de Arhitectură Mureş (foto B).

Premiu de 2.500 de lei

Concursul Anuala de Arhitectură Mureş 2017 a fost organizat de Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Mureş şi finanţat din timbrul arhitecturii, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, o parte din bani având ca destinaţie premierea celor mai buni participanţi. În judeţul Mureş, gala de premiere a competiţiei a avut loc în data de 14 octombrie 2017.

La solicitarea cotidianului Zi de Zi, secretariatul Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Mureş a confirmat că Tatár Lehel se află pe lista câştigătorilor Anualei de Arhitectură Mureş 2017, precum şi faptul că acesta a fost recompensat cu suma de 2.500 de lei brut (foto C).

Ce spune Legea privind integritatea

Completarea declaraţiilor de avere şi de interese este reglementată de Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, document care la articolul 4, alineatul 2, prevede că declaraţiile de avere se întocmesc „pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie”.

Acelaşi act normativ prevede, la articolul 28, că „fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.”

„Nemo censetur ignorare legem”

Este cunoscut principiul juridic conform căruia „nemo censetur ignorare legem”, adică „nimeni nu se poate apăra invocând necunoaşterea legii”, ceea ce înseamnă că necunoaşterea modului în care se completează o declaraţie de avere nu poate fi un alibi pentru completarea eronată a acesteia. De altfel, la finalul declaraţiei de avere, înainte de semnătură, se prevăd următoarele: „prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.”

Ghid ANI de completare a declaraţiilor de avere

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care au obligaţia legală de completare a declaraţiilor de avere şi de interese, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a elaborat, în mai multe ediţii, un „Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi interese”, document relativ uşor de găsit la o banală căutare pe Google.

Ediţia din 2013 a lucrării conţine, la punctul 7, informaţii despre cum se completează rubrica de „venituri ale declarantului şi membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”.

Astfel, la punctul 4-b aflăm că alesul local care completează declaraţia de avere are obligaţia să declare şi „veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală” care „provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi alte asemenea.”

Şi pentru a nu exista nici un dubiu, acelaşi ghid prevede, la punctul g, că declaraţia de avere trebuie să conţină şi veniturile obţinute din premii şi jocuri de noroc, respectiv „veniturile din concursuri” (foto D1, D2).

Tatár Lehel: „În ultimul an n-am avut nimic-nimic”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, reprezentantul „oamenilor liberi” a afirmat că în decursul anului 2017 nu a avut nicio sursă de venit şi a negat că ar fi câştigat vreun premiu în bani.

Reporter: Am remarcat că în declaraţia dumneavoastră de avere nu aţi trecut nimic la rubrica venituri pe ultimul an fiscal, 2017.

Tatár Lehel: Da, aşa este.

Reporter: Sunteţi sigur de chestia asta?

Tatár Lehel: Sunt student încă, nu sunt angajat, nu am nicio sursă de venit.

Reporter: N-aţi avut bursă sau alte premii la diverse concursuri?

Tatár Lehel: Bursă nu am avut, în ultimul an n-am avut nimic-nimic, înainte am fost în Franţa cu Erasmus, dar era acum trei ani.

Alex TOTH