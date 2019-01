31 de kilograme la 19 ani! Tânără din Târgu-Mureş, operată la Oradea!

Share



O tânără în vârstă de 19 ani din Târgu-Mureş care cântărea doar 31 de kilograme din cauza unei afecţiuni rare, a fost operată, la începutul acestei săptămâni, la Spitalul Municipal din Oradea, de o echipă alcătuită din trei medici, informează www.digi24.ro.

Potrivit sursei citate, necazurile au început la finalul unei diete în urma căreia tânăra a slăbit foarte mult.

“Când am ajuns la kilogramele dorite, nu am mai putut să mă opresc. Am început să umblu la nutriționiști, la gastroenterologi, fiindcă mă durea foarte tare stomacul. Am început să mănânc ca un om normal și după asta nu am pus pe mine niciun kilogram”, a declarat Beata Varga, pacientă.

Au urmat mai multe investigaţii medicale şi tratamente fără efect, până când un medic din Târgu-Mureş a diagnosticat corect afecţiunea de care suferea tânăra, respectiv de sindromul Dunbar, o boală cu o incidenţă de 1 la 100.000 de persoane, care afectează circulaţia sângelui la nivelul stomacului şi ficatului şi provoacă tulburări ale digestiei.

Echipa de chirurgi de la Spitalul Municipal din Oradea a fost condusă de dr. Viorel Dejeu, iar intervenţia chirurgicală a reprezentat o premieră pentru ţara noastră.

“Am reușit să operăm această pacientă printr-un abord laparscopic și nu doar prin laparscopie, ci prin minilaparoscopie. Este o tehnică destul de nouă la nivel internațional, folosim niște instrumente extrem, extrem de puțin agresive, de 3 milimetri, astfel încât trauma, ca să zic așa, chirurgicală pentru pacient este minimă”, a declarat, pentru www.digi24.ro, dr. Viorel Dejeu.

