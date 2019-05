FOTO: Agricultura mureșeană, reuniune de succes la Agro Mania

Share



Expoziția AgroMania și-a derulat la finele săptămânii trecute (18-19 mai) prima ediție în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei. Evenimentul a fost organizat de Fundația Pro Economica și Consiliul de Conciliere a Tineretului din Județul Mureș, cu sprijinul Azomureș SA, Grupul UBM și SC IRUM SA Reghin.

„Am reușit să aducem sub același acoperiș pe cei din domeniul agriculturii, atât în ce privește inovațiile cât și producătorii agricoli. Trebuie să mulțumersc sponsorilor nostri, cu jutorul cărora am reușit să organizăm acest eveniment care reprezintă un pionierat în județul nostru. Cei trei sponsori, Azomureș SA, Grupul UBM și IRUM SA Reghin au crezut în ideea noastră, astfel că, cu sprijinul guvernului Ungariei am reușit să organizăm acest eveniment”, a precizat Kozma Mónika, președintete Fundației Pro Economica.

Sprijin din partea guvernului Ungariei

Un oaspete important al expoziției Agro Mania a fost și Magyar Levente , ministru secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe Ungaria, care a punctat sprijinul acordat de guvernul ungar fermierilor din Ardeal, în special celor din județele Mureș, Harghita și Covasna.

„Guvernul Ungariei a pornit un program de finanțare foarte serios care vine în sprijinul fermierilor din Ardeal. Acest lucru l-am început aici, deoarece în cadrul Ardealului, această zonă reprezintă un loc aparte în inima noastră. Dorim să arătăm că aceast zonă, care la prima vedere este una cam adormită, are într-adevăr un potențial extraordinar. În cadrul acestui program am realizat o dezvoltare de 5 miliarde de forinți în această regiune, sumă care reprezintă aproximativ 17 milioane de euro. Aș dori să vă anunț pe această cale că guvernul Ungariei a luat măsurile financiare necesare, astfel că în anii următori această sumă să fie multiplicată, chiar și de 20 de ori. Acest lucru reprezintă faptul că în județele Harghita, Mureș și Covasna vom porni un program mai amplu. Astfel, după fermierii mari, încercăm să-i cuprindem și pe fermierii mai mici. În cadrul acestui program, oricine care trăiește din agricultură în cele trei județe poate să depună un proiect pentru o sumă maximă de 15.000 de euro, din care se pot cumpăra animale, utilaje sau executare de plantații. Îi îndemn pe cei din această zonă să depună proiecte, totul acum depinde de ei, guvernul ungar a făcut toți pașii necesari . Este o oportunitate serioasă pentru fermieii în următorii doi, trei ani”, a precizat Magyar Levente.

„Acest eveniment are un rol extrem de important , acela de a aduce la un loc cei doi factori importanți în domeniul agriculturii, cei care se ocupă propriu-zis cu agricultura, și cei care furnizează echipamentele, mijlocele și celelalte necesități pentru producătorii agricoli. Suntem în competiție, dar nu trebuie să concurăm unii cu ceilalți și să ne învingem reciproc. Trebuie să ne ajutăm reciproc, să ne completăm reciproc, în așa fel încât la sfârșitul competiției fiecare să aibă rezultatul scontat.” – Kelemen Hunor, președinte, UDMR

„Dacă județul Mureș are un punct forte, acesta este cu siguranță agricultura. Dacă mă gândesc la legumicultură, este zona Văii Nirajului, dacă vorbim de horticultură, vorbim de zona de nord a județului, dacă ne referim la cereale și zootehnie, vorbim de zona de câmpie, iar când ne referim la vița de vie, vorbim de zona Târnavei. De aceea spun că nu există un loc mai potrivit pentru organizarea unui astfel de eveniment decât localitatea Dumbrăvioara.”- Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

„Este îmbucurător pentru noi faptul că acest eveniment a fost organizat pentru prima data în comuna noastră, în localitatea Dumbrăvioara. Nu întâmplător s-a făcut alegerea pentru această locație, deorece Dumbrăvioara are un istoric bogat în ce privește agricultura, datorită faptului că aici a activat familia Teleki, și tot aici, timp de 50 de ani a funcționat o școală agricolă care a pregătit foarte mulți specialiști în domeniuil agriculturii și mecanicii agricole” – Siklódi Csongor, viceprimarul comunei Ernei

„Când am organizat prima ediție a Academiei Agrare, în urmă cu șapte ani, nici nu am visat să existe un asemenea eveniment, să avem prima expoziție agricolă aici la Dumbrăvioara. Acest lucru dovedește faptul că, noi fermierii avem nevoie de informații noi, vrem să ne cunoștem reciproc și să lucrăm mai bine împreună. Așa cum Academia Agrară a devenit o tradiție, vă promit că și această expoziție va ajunge să aibă o tradiție – Birtalan István Balázs, președintele MIET

Atracțiile Agro Mania

Printre atracțiile Agro Mania s-a numărat târgul de produse locale unde au expus peste 50 de producători locali, expoziția de animale, Colțul cu bunătăți Petry și expoziția „Trecutul agriculturii noastre”, cu exponate din colecția lui Kurkó János.