Noapte de vis la Zoo Târgu-Mureș!

Grădina Zoologică din Târgu-Mureș este unica din țară care de trei ani încoace își deschide porțile pentru o seară magică! În data de 7 iunie, de la ora 18.00, copiii cu dizabilități și familiile lor sunt găzduiți de Zoo Târgu-Mureș, unde au parte de momente speciale, alături de animalele preferate.

“Dreamnight at Zoo” este un proiect international, conceput de Grădina Zoologică Rotterdam, în anul 1996, proiect în care sunt implicate 289 grădini zoologice din toată lumea, printre care și cea de la Târgu-Mureș, recunoscută la nivel international. “Acest proiect destinat copiilor cu dizabilități funcționează perfect la Târgu-Mureș, unde an de an vin la Noaptea de vis peste 150 de persoane. E o mare bucurie pentru noi să fim împreună în asemenea momente. Știm cu toții beneficiul pe care îl au animalele în viața copiilor, de aceea încurajez aceste vizite și în alte zile ale anului”, a declarat Claudiu Maior, consilierul primarului Municipiul Târgu-Mureș. “Mai mult, invităm copiii să aducă la Zoo desene realizate de ei, în care să fie prezente fragmente din viața persoanelor cu dizabilități, trăsăturile pozitive și valorile acestora.”

Termenul limită pentru înscrierea celor interesați este 5 iunie 2019. Înscrierile au loc la Grădina Zoologică din Târgu-Mureș, unde vor fi depuse și desenele.

(Comunicat de presă, Serviciul Relații Interne și Internaționale – Primăria Târgu-Mureș)