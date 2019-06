Târgu-Mureșul va vibra sâmbătă la Super Rally 2019

Share



Pe traseul deja cunoscut pentru desfășurarea concursurilor de raliuri din centrul municipiului Târgu-Mureș, traseu pe care se desfășurau în urmă cu decenii și etapele circuitului de motociclism viteză pe șosea (Piața Trandafirilor, strada Bolyai, Mihai Viteazul), sâmbătă, 15 iunie se va disputa etapa a doua din cadrul celei de-a II-a ediții a Campionatului Național de Super Rally.

Ediția din acest an va cuprinde patru etape, cu prima desfășurată deja în Portul Turistic din Mangalia, disputată în 10-11 mai, iar după cea de la Târgu Mureș va mai avea loc una la Craiova (13-14 septembrie) și o ultimă etapă, la București (25-26 octombrie). Clubul promotor al campionatului este AMC Racing, prin intermediul lui Mihai Leu. Acesta a fost prezent alături de Claudiu Maior, consilierul primarului municipiului Dorin Florea, ocazie cu care a oferit detalii legate de desfășurarea întrecerilor.

„Suntem onorați să-l avem din nou alături pe Mihai Leu și îi mulțumim pentru faptul că a inclus ca Târgu-Mureșul să găzduiască din nou o etapă a acestor întreceri. Acest lucru este de bun augur pentru noi și am putea spune cu această ocazie că orașul nostru este pentru Mihai Leu un oraș de suflet, ceva îl atrage la noi”, a spus Claudiu Maior.

„După interesul manifestat de spectatori la ediția de anul trecut pentru sporturile cu motor, sunt de părere că Târgu-Mureșul va depăși în curând orașe mai mari în care erau organizate astfel de întreceri. Am avut la prima ediție un record de spectatori și sper ca anul acesta acest record să fie depășit. Am întâlnit aici oameni care se implică sufletește, începând cu organizatorii, până la spectatori. Am avut chiar deosebita plăcere să fiu oprit pe stradă de un om care mi-a mulțumit pentru spectacolul oferit”, a specificat inițiatorul și pilotul Mihai Leu.

Modificări la format și sistemul de desfășurare

Acesta a specificat în continuare că față de prima ediție au fost efectuate câteva modificări în ceea ce privește formatul și desfășurarea întrecerilor. „Aceste circuite stradale câștigă tot mai mult teren pe plan mondial, lucru care este valabil inclusiv în Formula 1. Adevărul este că orice spectacol nu are nicio valoare fără spectatori, iar circuitele stradale oferă chiar rezolvarea acestui aspect. Fiind vorba despre un circuit stradal, în localitate, porțiunile de mare viteză vor fi prevăzute cu șicane. În ceea ce privește durata întrecerilor, era mult pentru spectatori să stea între 8 și 10 ore pe traseu, astfel încât am efectuat câteva modificări, de la numărul de participanți, la sistemul de disputare”, a adăugat Mihai Leu.

În privința modificărilor, acesta a precizat că, dacă la ediția de anul trecut au participat 45 de piloți, în acest an la start se vor alinia 36 piloți. Aceștia vor începe calificările la orele 9.00, cu cinci manșe a câte 3 tururi de 1,5 kilometri fiecare. Pe parcurs ultimii vor fi eliminați, urmând ca la orele amiezii să rămână în competiție cei mai buni. Adevărata finală a etapei se estimează că se va disputa cu aproximație pe la orele 14.30. La final se va alcătui un clasament general și un altul, pe grupe, probabil trei. „La alcătuirea grupelor sunt mai mulți factori, nu doar puterea motorului, aici intră și greutatea, dar și alte elemente. Despre alcătuirea grupelor este greu să mă pronunț eu și nu mă pot nici implica în alcătuirea acestora, fiind și pilot. Astfel, de acest aspect se vor ocupa specialiștii din cadrul federației de specialitate”, a mai precizat Mihai Leu.

Prezentarea participanților și a bolizilor care vor răsuna sâmbătă pe străzile orașului va avea loc vineri seara, de la ora 20.00, în incinta Cetății Medievale. Evident, în ziua concursului circulația va fi restricționată pe străzile alăturate, cele care le leagă de străzile aflate pe circuit.