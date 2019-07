Băile sărate Ideciu, locul ideal pentru relaxare și tratament

Share



Băile sărate de la Ideciu de Jos și-au deschis porțile în noul sezon estival la finele lunii iunie, prilej pentru locuitorii zonei, și nu numai, să se bucure de afecțiunile terapeutice ale apei sărate și a nămolurilor minerale. Ca și așezare, stațiunea balneoclimaterică Ideciu de Jos se află la o altitudine de 550 m, în zona superioară a râului Mureș, între Munții Gurghiului și râul Mureș, la o distanță de 7 kilometri de municipiul Reghin.

Apă sărată și nămoluri cu efecte terapeutice

Ștrandul din Ideciu de Jos este renumit atât pentru apa sărată (Clorură de sodiu 200-300gr./litru, Calciu, Magneziu, Fluor, Iod, Brom, Sulf, Fier) cât și pentru nămolurile minerale existente (nămol sapropelic cu substanțe radioactive cu un conținut de fuliculină și progesteron ). Cei care trec pragul băilor sărate se pot trata pentru anumite afecțiuni ale sistemului nervos : nevroză astenică, aparatului respirator: bronșită cronică, astmul bronșic, precum și în ce privește problemele ginecologice: anexită, metroanexită, vulgovaginită, leucoree (sub formă de băi sau irigație vaginală, tampon vaginal). Băile mai sunt indicate pentru cei cu reumatism: poliartrită reumatoidă, rematisme inflamatoare cronice seronegative ( boala lui Bechrew), boală degenerativă articulară (atrozele) și pentru reumatismul abarticular : bursitele, miosite, mialgii, periartrită scapuloumerală, algodistrofiile.

Ștrandul este deschis de luni până duminică în intervalul 08:30 – 21:00, prețul de intrare fiind de 12 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Cei care optează pentru un șezlong, prețurile sunt de 10 lei – șezlong mare și 5 lei – șezlong mic. De asemenea, ștrandul dispune de o terasă unde se poate servi masa, cabine de dezbrăcare, dușuri cu apă rece și caldă, un spațiu pentru împachetări cu nămol, dotat cu un recipient pentru depozitarea nămolului.

Drum de acces asfaltat

Noutățile sezonului estival 2019 la Băile Sărate Ideciu se leagă de îmbunătățirile aduse ștrandului, cea mai importantă fiind asfaltarea drumului de acces în strand.

„După ce anul trecut s-a construit un bazin nou, în acest an am reușit să punem pavaj pe lângă acest bazin nou, am pus un rând de umbrele noi. Poate cel mai important lucru este că după mulți ani de zile am reușit să asfaltăm drumul de acces către băile sărate. În fiecare an dorim să venit cu condiții cât mai bune pentru vizitatorii care trec pragul băilor sărate Punem la dispoziția celor care ne trec pragul patru bazine cu apă sărată, începând de la bazine pentru copii, până la cel cu o adâncime de peste 2 metri, nămol, zonă de nudism, spațiu verde, dușuri cu apă rece și caldă, o mica plajă cu nisip, 150 de șezlonguri, numărul acestora urmând să fie suplimentat. Ștrandul este deschis zilnic între orele 8:30 și 19:00 Prețul de 12 lei/zi pentru adulți și 5 lei/zi pentru copii”, a precizat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Obținerea statutului de stațiune turistică

Planurile de viitor se leagă de obținerea statutului de stațiune turistică , precum și investiții într-un centru SPA. „Următorul pas pe care dorim să-l facem este să devenim stațiune turistică, plus câteva investiții, pe fonduri europene sau guvernamentale, pentru a construi un centru SPA și un mini Aqua Parc. Nu sunt promisiuni, deocamdată sunt proiecte care le avem în vedere pentru viitor. Legat de statutul de stațiune turistică, una din problemele pe care am ridicat-o și ministrului Turismului, Bogdan Trif, la vizita acestui din luna mai, este legată de Hotărâre 852 care stabilește criteriile pentru acordarea statutului de stațiune. La unul din criterii se specifică faptul că la nivelul comunei e nevoie de 100 de locuri de cazare, ceea ce e imposibil. Este cel mai mare impediment pentru ca noi să devenim stațiune. Mai sunt și alte impedimente dar cel cu locurile de cazare este cel mai mare. Paradoxul e în felul următor: în momentul în care există o investiție mai mare, mai vastă, lumea dorește să vină să investească. La modul cum este ștrandul nostru din păcate, lumea vine, se interesează, dar are o reținere în a investi și a crea locuri de cazare. Ai nevoie de o sumă mare de bani pentru a face o pensiune, chiar un hotel pentru locuri de cazare. Dacă vom reuși să obținem acest statut, poate că lumea va fi mai deschisă în a investi la băile sărate din Ideciu”, a spus primarul comunei Ideciu de Jos.