Întâlnire cu artistul Sándor Bartha la B5 Studio

Sándor Bartha (n. 1962) trăiește la Budapesta și este lector la Universitatea Partium – Arte Vizuale din Oradea. Practica sa artistică se raportează la situațiile intime, de familie, iar recuzita acestui univers este alăturată unor subiecte provenind din scena politică publică, privită de artist cu un ochi critic și ironic.(Art Encounters) Este fratele artistului Bartha József.

Expoziții (selecție): 2019 – Best of Mafa, Kinema Ikon, Arad; 2018 – Galeria Ivan, Bucuresti; 2017 – Art Encounters, Timisoara; More Than Syntax, At Home gallery, Samorin (2015, solo); Dispozitive pentru o lume mai bună, Muzeul de Artă Arad (2015, solo); R.A.M. – Random Acces Memory, Muzeul de Artă Arad (2014); 20 Years: KulturKontakt Austria – proiect Mail Art + expoziție la ViennaFair (2012); When History Comes Knocking: Romanian Art from the 80s and 90s in Close Up, Galeria Plan B Berlin (2010); On Difference #2, Stuttgart (2006); Pasaj, Ludwig Museum, Kis.terem, Budapesta (2003, solo); Transferatu, IFA Bonn, IFA Berlin (2001-2000); Service, Műcsarnok Budapesta (2001); Sarcophagus, Centrul Cultural al Ungariei din București (1996). A participat la Bienalele de la Praga (2003) și la cea de la Veneția (2001).

Cu ocazia a 20 de ani de la înființarea Fundației ARTeast, programul „Duet” propune reluarea unui proiect mai vechi, realizat sub același nume, în anul 2003. A constat, la vremea aceea, în schimbul de experiență între mai mulți curatori maghiari și români, ce au cercetat scenele de artă contemporană ale momentului, din România și Ungaria, în idea de a cunoaște artiștii „culturii celuilalt”, pentru ca în urma unei selecții finale, să propună o serie de expoziții ce au funcționat ca un dialog inter-etnic.

În formula reînnoită, proiectul Duet (2019) propune un dialog inter-disciplinar, inter-generațional și inter-etnic în cadrul a cinci rezidențe artistice și de cercetare între dueturile:

Bartha Sándor (Ungaria) – Bartha József (România)

Sugár János (Ungaria) – Monotremu (România)

Jaroslav Kiša (Slovacia) – Anetta Mona Chișa (România/Cehia)

Tehnica Schweiz (Ungaria/Germania) – Szilard Miklos (România)

Întâlnirea cu artistul va avea loc astăzi, 22 august, ora 19.00, la B5 Studio (Piața Bolyai nr. 5, Târgu Mureș).

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) şi de Fundaţia Communitas.